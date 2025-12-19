MBHrészvényBÉT

Csengettek a tőzsdén, de nem a karácsony közeledte miatt

Csengetési ceremóniával ünnepelte az MBH Bank és a Budapesti Értéktőzsde, hogy elkezdődött a tőzsdei kereskedés a hitelintézet sikeres nyilvános részvényértékesítési tranzakciója keretében értékesített részvényekkel. Az MBH Bank december 15-én zárta le a nyilvános részvényértékesítési tranzakciójának árazási és allokációs szakaszát, ami rendkívüli sikert aratott a befektetők körében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 13:08
Forrás: MBH Bank
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kereskedésindító csengetési ceremóniával ünnepelte az MBH Bank és a Budapesti Értéktőzsde, hogy elkezdődött a tőzsdei kereskedés a hitelintézet sikeres nyilvános részvényértékesítési tranzakciója keretében értékesített részvényekkel. Az MBH Bank a tranzakció volumenét tekintve az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci részvénytranzakcióját zárta a napokban, amiben közel 12 ezer befektető vett részt. Így a tranzakció a magyar tőkepiacnak is mérföldkőnek számít.

MBH Bank
Forrás: MBH Bank

Szabad szemmel is jól látható MBH-részvénycsomag került a tőzsdére

Elindult a tőzsdei kereskedés az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója keretében értékesített értékpapírokkal, aminek alkalmából a hitelintézet és a Budapesti Értéktőzsde szimbolikus kereskedésindító csengetési ceremóniát tartott. Az eseményen részt vett dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója, dr. Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, valamint Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is.

– A most lezárt tőkepiaci tranzakciónk nemcsak az MBH Bank számára bír nagy jelentőséggel, hanem a hazai tőkepiac szempontjából is kiemelkedő, hiszen jelentős számú befektető mozdult meg és vált részvénybefektetővé az elmúlt napokban. Az MBH Bank a kibocsátás által jelentős lépést tett a tőkepiaci aktivitásának erősítése felé, így a hazai bankszektorban betöltött vezető szerepünk mellett a jövőben a Budapesti Értéktőzsdén is meghatározó pozícióra törünk – mondta el dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

Az MBH Bank december 15-én zárta le a nyilvános részvényértékesítési tranzakciójának árazási és allokációs szakaszát, ami rendkívüli sikert aratott a befektetők körében, miután a felkínált, hétszázaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományra jelentős túlkereslet mutatkozott. A november 24. és december 12. között lezajlott tranzakcióban közel 12 ezer lakossági és intézményi befektető vett részt, akik mintegy 107 milliárd forint értékben igényeltek részvényt, illetve nyújtottak be ajánlatot. Az MBH Bank döntése értelmében a lakossági befektetők részére végül összesen 20 320 846 darab részvény kerül értékesítésre, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, ami megfelel az előzetes terveknek.

 

Majdnem hetvenmilliárd forintnyi nyilvános részvényértékesítési tranzakció ment végbe

A részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerülnek a befektetőkhöz. A beadott igénylések közel kilencven százalékát személyesen a fiókhálózatban adták le a befektetők, míg az igénylések közel tíz százaléka az MBH Befektetési Bank mobilalkalmazásán keresztül történt. Ez is jól mutatja az MBH Bank kiterjedt fiókhálózatának jelentőségét, valamint az online csatornáinak növekvő népszerűségét. Összesítve így a nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem eléri az 67,8 milliárd forintot.

Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a bankcsoport sikeréhez kapcsolódóan megjegyezte, hogy a tőzsdei aktivitás erősítése, a hét százalékos sajátrészvény-állomány nyilvános értékesítése jól illeszkedik a hazai bankrészvények tőzsdei jelenlétének fokozását célzó folyamatba. 

A közkézhányad növekedésével erősödik az MBH transzparenciája, ami erősíti a teljes pénzügyi szektor transzparenciáját is. 

A jelentős érdeklődés az MBH részvényei iránt azt is jelenti, hogy van még tér további részvényértékesítésre, új részvények kibocsátására, ennek révén a közkézhányad növelésére, melyet az MNB továbbra is üdvözöl.

– Az MBH Bank évek óta jelen van a hazai tőkepiacon, teljesítve a tőzsdei transzparencia követelményeit és sikeres kötvénykibocsátásokat lebonyolítva. A most lezárult ügylet szintlépést jelent a hitelintézetnek, és fontos mérföldkő a BÉT számára is, hiszen egy olyan méretű és jelentőségű szereplő hajtott végre sikeresen ekkora volumenű tranzakciót a magyar piacon, amely meghatározó pozíciót tölt be a magyar gazdaságban. Örömmel tölt el, hogy az MBH Bank lépése ilyen élénk piaci figyelmet vonzott, és számos lakossági befektetőt ösztönzött hazai részvény tartására – tette hozzá Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.