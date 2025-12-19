Csengettek a tőzsdén, de nem a karácsony közeledte miatt

Kereskedésindító csengetési ceremóniával ünnepelte az MBH Bank és a Budapesti Értéktőzsde, hogy elkezdődött a tőzsdei kereskedés a hitelintézet sikeres nyilvános részvényértékesítési tranzakciója keretében értékesített részvényekkel. Az MBH Bank a tranzakció volumenét tekintve az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci részvénytranzakcióját zárta a napokban, amiben közel 12 ezer befektető vett részt. Így a tranzakció a magyar tőkepiacnak is mérföldkőnek számít.

Forrás: MBH Bank

Szabad szemmel is jól látható MBH-részvénycsomag került a tőzsdére

Elindult a tőzsdei kereskedés az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója keretében értékesített értékpapírokkal, aminek alkalmából a hitelintézet és a Budapesti Értéktőzsde szimbolikus kereskedésindító csengetési ceremóniát tartott. Az eseményen részt vett dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója, dr. Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, valamint Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is.

– A most lezárt tőkepiaci tranzakciónk nemcsak az MBH Bank számára bír nagy jelentőséggel, hanem a hazai tőkepiac szempontjából is kiemelkedő, hiszen jelentős számú befektető mozdult meg és vált részvénybefektetővé az elmúlt napokban. Az MBH Bank a kibocsátás által jelentős lépést tett a tőkepiaci aktivitásának erősítése felé, így a hazai bankszektorban betöltött vezető szerepünk mellett a jövőben a Budapesti Értéktőzsdén is meghatározó pozícióra törünk – mondta el dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

Az MBH Bank december 15-én zárta le a nyilvános részvényértékesítési tranzakciójának árazási és allokációs szakaszát, ami rendkívüli sikert aratott a befektetők körében, miután a felkínált, hétszázaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományra jelentős túlkereslet mutatkozott. A november 24. és december 12. között lezajlott tranzakcióban közel 12 ezer lakossági és intézményi befektető vett részt, akik mintegy 107 milliárd forint értékben igényeltek részvényt, illetve nyújtottak be ajánlatot. Az MBH Bank döntése értelmében a lakossági befektetők részére végül összesen 20 320 846 darab részvény kerül értékesítésre, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, ami megfelel az előzetes terveknek.

Majdnem hetvenmilliárd forintnyi nyilvános részvényértékesítési tranzakció ment végbe

A részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerülnek a befektetőkhöz. A beadott igénylések közel kilencven százalékát személyesen a fiókhálózatban adták le a befektetők, míg az igénylések közel tíz százaléka az MBH Befektetési Bank mobilalkalmazásán keresztül történt. Ez is jól mutatja az MBH Bank kiterjedt fiókhálózatának jelentőségét, valamint az online csatornáinak növekvő népszerűségét. Összesítve így a nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem eléri az 67,8 milliárd forintot.