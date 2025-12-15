Sikeres volt az MBH részvényértékesítése – húsz százalék fölött a közkézhányad

Rendkívüli

A november 24. és december 12. között lezajlott tranzakcióban az MBH Bank döntése értelmében a lakossági befektetők részére összesen 20 320 846 darab részvény kerül értékesítésre, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, ami megfelel az előzetes terveknek. A részvényértékesítéssel az MBH Bank közkézhányada 20 százalék fölé nőtt.

Sikeresen zárult az MBH részvényértékesítése Fotó: Kallus György
Közel 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH Bankban, miután volumenét tekintve az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvényértékesítési tranzakcióját hajtotta végre a hitelintézet a Budapesti Értéktőzsdén. Jelentős túlkereslet mellett, összesen mintegy 107 milliárd forint értékű igény érkezett – közölte a bank. A Világgazdaság cikke jelezte: a rendkívüli sikert aratott a befektetők körében az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója, amelyben hét százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt kínáltak fel 

Az MBH Bank részvényigénylési folyamata az elmúlt 25 év legnagyobb hazai tőzsdei tranzakciójaként vonul be a köztudatba / Fotó: Shutterstock

A részvényértékesítéssel az MBH Bank közkézhányada húsz százalék fölé nőtt

A november 24. és december 12. között lezajlott tranzakcióban az MBH Bank döntése értelmében a lakossági befektetők részére összesen 20 320 846 darab részvény kerül értékesítésre, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, ami megfelel az előzetes terveknek. A hétfőn allokált részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerülnek a befektetőkhöz. A részvényértékesítéssel az MBH Bank közkézhányada 20 százalék fölé nőtt – írták.

"Bátran kijelenthetjük, hogy az MBH Bank részvényigénylési folyamata az elmúlt 25 év legnagyobb hazai tőzsdei tranzakciójaként vonul be a köztudatba. 

Mától már nemcsak a második legnagyobb hazai hitelintézet az MBH Bank, hanem közel 12 ezer hazai befektető bankja is.

A jelentős befektetői érdeklődés visszaigazolja, hogy a befektetők és a piac is bízik az MBH Bank értékeiben és az előttünk álló növekedési potenciálban. A mostani tranzakció bebizonyította, hogy az MBH Bank nem csak bankként, de befektetési lehetőségként is megszilárdította pozícióját a hazai piacon. Ennek megfelelően a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy minél inkább rászolgáljunk részvényeseink bizalmára" – nyilatkozta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a részvénytranzakció kapcsán a közlemény szerint.

A nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem 70 milliárd forint

A részvényértékesítésben a hazai részvénypiacon kiemelkedőnek számító nagyságú befektetői kör mozdult meg. A beadott igénylések közel 90 százalékát személyesen a fiókhálózatban adták le a befektetők, míg az igénylések közel 10 százaléka az MBH Befektetési Bank mobilalkalmazásán keresztül történt. Ez is jól mutatja az MBH Bank kiterjedt fiókhálózatának jelentőségét, valamint az online csatornáinak növekvő népszerűségét – tették hozzá.

A kialakult részvényenkénti lakossági ár a 2992 forintos befogadási küszöbérték alatt maradt. Összesítve így a nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem eléri az 67,8 milliárd forintot – tették hozzá.

Kiemelték: a lakossági értékesítés során minden befektető, aki az értékesítési időszakban érvényes részvényigénylési nyilatkozatot nyújtott be, azonos elbánásban részesült. Az allokáció során a bank célja az volt, hogy a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló ajánlati részvények igazságos és átlátható módon kerüljenek kiosztásra.

Az igények meghaladták a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló részvények darabszámát

Tekintettel arra, hogy a tranzakció során jelentős túlkereslet mutatkozott, így a lakossági igények meghaladták a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló részvények darabszámát, a kiosztás jegyzésarányosan történt. Ez azt jelenti, hogy minden befektető az általa igényelt mennyiség arányában kapott részvényt. Az arány meghatározása a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló részvények darabszáma és az összes érvényes lakossági igénylés alapján történt, a beadott igénylések befektetőnkként közel 70 százalékos arányban kerülnek teljesítésre – áll a közleményben.

A tájékoztatás szerint a nem teljesülő igénylések ellenértéke, illetve a befogadási küszöbérték és a végleges lakossági kedvezményes ár közötti különbözet a nyilvános értékesítési időszak lezárását követő legkésőbb 7 napon belül, de tervezetten december 18-án maradéktalanul átvezetésre, visszafizetésre, illetve feloldásra kerül (kamat-, illetve bármilyen további fizetési kötelezettség nélkül) ugyanarra az ügyfélszámlára, ahonnan a fedezeti összeg zárolása, elkülönítése vagy fedezetbe vonása történt. A hétfőn allokált részvényekkel csütörtöktől kezdődhet meg a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.

"A közkézhányad, illetve ezáltal a részvény likviditásának növelésével nemcsak stratégiai céljaink eléréséhez kerülünk közelebb, hanem a hazai tőzsde is egy újabb jelentős bankpiaci papírral bővült. A nemzeti bajnok víziójának megvalósítása érdekében a továbbiakban is folytatjuk tőzsdei jelenlétünk erősítését, rövid távon a BUX indexkosárba, hosszabb távon pedig a blue chip papírok közé kerülést célozva" – mondta a közlemény szerint Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

Meghatározó pozíció a vállalati szegmensben

A részvényértékesítési tranzakciót az MBH Bank a befektetői háttér szélesítése és a kereskedés aktivitásának növelése érdekében hajtotta végre - áll a közleményben. Az MBH Bank Magyarország egyik vezető hitelintézete. A modern, univerzális bank célja, hogy mindenki számára elérhető, korszerű pénzügyi szolgáltatásaival, folyamatosan bővülő termékpalettájával kiszolgálja a lakossági- és vállalati-intézményi ügyfeleit egyaránt. Az MBH

  • rendelkezik a legtöbb bankfiókkal Magyarországon, 
  • összesen 2,4 millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki. 
  • Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot, 
  • betétállománya több mint 7 910 milliárd forintot, 
  • bruttó hitelállomány meghaladja a 6 217 milliárd forintot.

A bank meghatározó a piaci pozícióval rendelkezik többek között a vállalati szegmensben, azon belül is a mikro-, kis- és középvállalati hitelezésben, a lízingpiacon, az agrár- és élelmiszeripari üzletágban, széles körű pénz- és tőkepiaci, valamint befektetési szolgáltatási tevékenységet végez.

