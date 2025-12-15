Sikeres volt az MBH részvényértékesítése – húsz százalék fölött a közkézhányad

Közel 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH Bankban, miután volumenét tekintve az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvényértékesítési tranzakcióját hajtotta végre a hitelintézet a Budapesti Értéktőzsdén. Jelentős túlkereslet mellett, összesen mintegy 107 milliárd forint értékű igény érkezett – közölte a bank. A Világgazdaság cikke jelezte: a rendkívüli sikert aratott a befektetők körében az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója, amelyben hét százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt kínáltak fel

Az MBH Bank részvényigénylési folyamata az elmúlt 25 év legnagyobb hazai tőzsdei tranzakciójaként vonul be a köztudatba / Fotó: Shutterstock

A részvényértékesítéssel az MBH Bank közkézhányada húsz százalék fölé nőtt

A november 24. és december 12. között lezajlott tranzakcióban az MBH Bank döntése értelmében a lakossági befektetők részére összesen 20 320 846 darab részvény kerül értékesítésre, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, ami megfelel az előzetes terveknek. A hétfőn allokált részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerülnek a befektetőkhöz. A részvényértékesítéssel az MBH Bank közkézhányada 20 százalék fölé nőtt – írták.

"Bátran kijelenthetjük, hogy az MBH Bank részvényigénylési folyamata az elmúlt 25 év legnagyobb hazai tőzsdei tranzakciójaként vonul be a köztudatba.

Mától már nemcsak a második legnagyobb hazai hitelintézet az MBH Bank, hanem közel 12 ezer hazai befektető bankja is.

A jelentős befektetői érdeklődés visszaigazolja, hogy a befektetők és a piac is bízik az MBH Bank értékeiben és az előttünk álló növekedési potenciálban. A mostani tranzakció bebizonyította, hogy az MBH Bank nem csak bankként, de befektetési lehetőségként is megszilárdította pozícióját a hazai piacon. Ennek megfelelően a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy minél inkább rászolgáljunk részvényeseink bizalmára" – nyilatkozta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a részvénytranzakció kapcsán a közlemény szerint.

A nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem 70 milliárd forint

A részvényértékesítésben a hazai részvénypiacon kiemelkedőnek számító nagyságú befektetői kör mozdult meg. A beadott igénylések közel 90 százalékát személyesen a fiókhálózatban adták le a befektetők, míg az igénylések közel 10 százaléka az MBH Befektetési Bank mobilalkalmazásán keresztül történt. Ez is jól mutatja az MBH Bank kiterjedt fiókhálózatának jelentőségét, valamint az online csatornáinak növekvő népszerűségét – tették hozzá.