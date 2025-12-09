MBH Bankügyfélrészvénypiac

Kimagasló lakossági részvétel az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciójában

A Magyarország második legnagyobb bankja, az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett. Ezért a bank úgy döntött, hogy a bejelentett határidő előtt három nappal, december 9-én 12 órától lezárja a lakossági részvényigénylési folyamatot annak érdekében, hogy a bank magas mértékben tudja teljesíteni az eddig beérkezett igényeket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 16:06
MBH Bank Fotó: Shutterstock
Az elmúlt két hétben a hazai részvénypiacon is kiemelkedőnek számító nagyságú befektetői kör mozdult meg, és több mint tízezer kisbefektető vett részt a tranzakcióban. A lakossági befektetők részéről igényelt részvények száma meghaladta az eredetileg felkínált részvények darabszámát. Az egyszerűsített tájékoztatóban előzetesen meghirdetett szabályokkal összhangban az MBH Bank a már beérkezett lakossági igények minél teljesebb kiszolgálása és a további túligénylés megelőzése érdekében 2025. december 9-én 12 órától leállítja a lakossági részvényigénylés lehetőségét közölte a pénzintézet.

MBH
Az MBH-nak fontos jelzés a fokozott lakossági érdeklődés. Fotó: Shutterstock

A részvényigénylési folyamatban részt vevő lakossági befektetőknek jelenleg nincsen további teendőjük. A lakossági részvényigénylési időszak korábbi lezárása nem érinti az intézményi befektetőket, akik továbbra is december 10. 9 óra és december 12. 12 óra között adhatják le részvény igényeiket. A részvény végső ára az intézményi könyvépítés során alakul ki, ezt követően, legkésőbb december 16-án véglegesedik az ár és az allokáció, azaz az egyes ügyfelek részvényállománya. A részvényeket az MBH Bank és a forgalmazók december 18-án írják jóvá az ügyfelek értékpapírszámláján.

