Kimagasló lakossági részvétel az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciójában

Az elmúlt két hétben a hazai részvénypiacon is kiemelkedőnek számító nagyságú befektetői kör mozdult meg, és több mint tízezer kisbefektető vett részt a tranzakcióban. A lakossági befektetők részéről igényelt részvények száma meghaladta az eredetileg felkínált részvények darabszámát. Az egyszerűsített tájékoztatóban előzetesen meghirdetett szabályokkal összhangban az MBH Bank a már beérkezett lakossági igények minél teljesebb kiszolgálása és a további túligénylés megelőzése érdekében 2025. december 9-én 12 órától leállítja a lakossági részvényigénylés lehetőségét – közölte a pénzintézet.

Az MBH-nak fontos jelzés a fokozott lakossági érdeklődés. Fotó: Shutterstock

A részvényigénylési folyamatban részt vevő lakossági befektetőknek jelenleg nincsen további teendőjük. A lakossági részvényigénylési időszak korábbi lezárása nem érinti az intézményi befektetőket, akik továbbra is december 10. 9 óra és december 12. 12 óra között adhatják le részvény igényeiket. A részvény végső ára az intézményi könyvépítés során alakul ki, ezt követően, legkésőbb december 16-án véglegesedik az ár és az allokáció, azaz az egyes ügyfelek részvényállománya. A részvényeket az MBH Bank és a forgalmazók december 18-án írják jóvá az ügyfelek értékpapírszámláján.