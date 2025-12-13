szőlőzweigeltsopronkőszeg

Kőszeget jó esetben a Jurisics várról, netán Írottkőről ismerik a legtöbben, esetleg a szépen felújított Fő téren kóborolnak egyet

Mészáros Gabriella
2025. 12. 13. 18:03
Kőszeget jó esetben a Jurisics várról, netán Írottkőről ismerik a legtöbben, esetleg a szépen felújított Fő téren kóborolnak egyet. Messze van. Így igaz, de igazán megéri egy kis időt szánni a városra és környékére. Borkedvelők számára kötelező feladat. Évszázadokon keresztül meghatározó kínálata volt komoly exportot is jelentő borokból. A hajdan volt boros dicsőség nyomait és az újjáéledés kezdeteit ma is láthatjuk a város fölött.

Évekkel ezelőtt egykori tanítványom, Dr. Kaibinger Tamás ügyvéd mesélte, hogy szeretné újraindítani a minőségi borkészítést Kőszegen. Családi öröksége mindig is erre a vidékre vitte, aminek a következménye az Unger Bormanufaktúra nevet viselő pincészet, amit Stampf Ervin építésszel együtt alapítottak. 

A város fölött fekvő szépséges kúria – még csak nyomokban ugyan – de hamarosan teljesen felújítva várja a borkedvelőket. Pompás szőlőültetvényekkel, itt-ott régi tőkékkel, komoly tisztasággal és ahol szükséges, technológiával is büszkélkedhetnek a miniatűr borászatban.

A kőszegi szőlőültetvények sajnos évtizedekig ugyanúgy háttérbe szorultak, mint a vaskeresztesi borok. Pedig itt is uralkodik az a kristályos kőzet, ami a sopron8i területek legjavtának borait is alakítja. A hűvös klíma és ez a ritka, ám a szőlő számára kitűnő hátteret jelentő alapkőzet egyedi ízeket és karaktert hoz ki a borokból, feltéve, hogy a szőlő megfelelő kezekben van. Ehhez persze arra is szükség van, hogy igen alacsony hozamokkal és gondoskodó módon közelítsenek a szőlőhöz. Első boraikkal elbűvölték a kóstolókat, és jó okkal. Tiszták, a szó minden értelmében, határozott karakterrel, komplexitással és a föld iránt mutatott legnagyobb tisztelettel büszkélkedhetnek.

A szerző felvétele

A Kőszegi Bor újjáéledésével egy külön termékleírás létrehozását is sikerült végig vinniük, ami a mai durva adminisztratív terheket a termelőkre rovó feladattömeg közepette nem volt egyszerű. Némi irigység is követte- követi ezt az utat, amit már szinte megszoktunk. Mert mennyivel egyszerűbb kritizálni, mint létrehozni bármit is. Jómagam a birtok újraéledésétől kezdve kíváncsian és némi büszkeséggel kísérem ténykedésüket. Hála elhivatottságuknak, nem torpantak meg az úton – remélem ezután sem tántorítja el őket semmi. A kőszegi hűvösebb klímának ma a korábbinál is nagyobb előnye, hogy egyáltalán létezik. A szőlő itt egyelőre nem érik túl, ami a borokban kitűnő savszerkezetet kínál. Rengeteg gyümölcs és tiszta íz, hosszú, gazdag utóíz az erdei finom bogyósgyümölcsök pikánsan fanyar üdeségével. Ezek az itt termő vörösborok leggyakoribb jellemzői. Kékfrankos és Zweigelt a két fő kékszőlő, ami csak a filoxéra vész időszakában honosodott meg a borvidéken. Korábban a furmint volt erre a király, ami ma ritkán található meg az ültetvényekben. Pedig van fehér szőlő is, no de a divat! Az elhozta a kékfrankos korszakát.

Kőszeg és a bor kapcsán még valamiről feltétlen tudni kell. A Szőlő jövésnek könyvét 1740-ben kezdték vezetni, de maga a hagyomány valószínűleg már a XVI. században is élt. Volt egy néhány éves interregnum, az 1700-as évek végén volt pár év, amikor elfagytak a rügyek. Így nem volt mit lerajzolni. 

Mert hogy maga a könyv nem mást tartalmaz, mint 1740 óta minden április 24-én – Szent György napján – a szőlő hajtásait. A Szent György-nap mellett Szent Lőrinc és Szent Orsolya napján is születtek bejegyzések, de rajzos illusztráció csak április 24-én készült a könyvbe. A szőlőhajtást művészi színvonalú, ceruzával, tollal készített rajzok, később akvarellek örökítik meg. A szőlőhajtás bejegyzésének dátuma egybeesett a gazdálkodási év kezdetével, így nem véletlen, hogy ezt a napot választották erre a nemes célra. Az állatokat is ilyenkor hajtották ki a legelőkre, fontos dátum volt évszázadokon keresztül. Afféle előjelzésként is szolgált a hajtások fejlettsége. Hogy a jóslás bevált-e, azt az évjáratot záró szüretkor lehetett csak megmondani.1930 óta a dűlő nevét is feljegyzik, ahonnan a minta származik. Az eredeti, XVIII. századi könyv már betelt, azt a helyi Jurisics Miklós Vármúzeumban őrizik és javaslom mindenkinek, hogy nézze meg, ha Kőszeg felé jár. Gyönyörű.

Érdekes kötődés, hogy a Szőlő jövésnek könyve hagyományát Szövényi István egykori múzeumigazgató élesztette fel. Az ő unokája Szövényi Áron kiváló etyeki termelő. A rajzok készítőit csak az utóbbi 100-120 évben kezdték el feljegyezni, a kezdeti művészek neve nem ismert.

Ha kicsit még délebbre indulunk a határ mentén, a határon átnyúló Vaskeresztest is útba ejthetjük. A név nem véletlen: itt az alapkőzet komoly mennyiségű vasat tartalmaz. A borok – elsősorban kékfrankos – a határ mindkét oldalán szinte selymes tapintású finomságokat kínál.

Garger Imre főként kékfrankos borait csodálatos szőlőültetvényeken termeszti, összesen 2,5 hektáron gazdálkodik. A család részben birtokolja a Nador Pincé-t is, amelyet sokan ismernek és szeretnek. Rainer Garger és Reinhold Krutzler tulajdonában lévő birtok kizárólag magyar szőlővel dolgozik. Egyébként a Krutzler család és Uwe Schiefer borai az osztrák részen lenyűgözőek, érdemes őket is meglátogatni.

7/7 Birtok vörös 2018 Zweigelt – Kékfrankos

Közepesen intenzív megjelenésű, élénk, gyümölcsös illattal. Piros bogyós gyümölcsök, málna, cseresznye és egy csipetnyi csipkebogyó. Könnyed ízű, jó savszerkezettel, enyhe tanninnal és alapvetően jó arányokkal. A Zweigelt vibráló hűvössége végig kíséri a bort. Egy éteri és nem jellegtelen vörösbor, amiből akár több pohárnyi is jól eshet.

7/7 Birtok Pinot noir 2018 Kőszeg

Halvány rubinvörös színű bor. Illatában határozott pinot noir karakter, érett cseresznyével és egy csipetnyi szerecsendióval, gombával, tárkonnyal és csokoládényomokkal. Intenzív, de nem túlzó. A szerkezet tükrözi a fajta szép személyiségét. Kicsit több komplexitást elbírna, de így is mindig figyelemre méltó bor.

Unger Pince Ördög 2020 Kőszeg

Mély, szinte kékeslila szín, még ma is nagyon fiatal bor ígérete. Az illat összetett és fiatalos, tele finom gyümölcsökkel. Málna, ribizli és egy csipetnyi csipkebogyó, mindezt finom csokoládé köpenybe burkolva. Maga a szőlő beszél a pohárból, érezhető a mögötte rejlő filozófia tisztasága és határozottsága. Ritkán kóstolható ilyen komplexitást egy kékfrankosban, pedig a fajta tudja ezt. Kétségtelenül az ország egyik legkiválóbb kékfrankosa. Ősi erő. Az ördögöt nem említeném.

Unger Pince Pét nat Zweigelt rozé - a „different today” 2022

Ritkán szoktam megjelenés alapján borokba beleszeretni, de most kénytelen vagyok kivételt tenni. Mert ez a csillogó, elbűvölő rubin nem hagyhatja érintetlenül érzékeinket. Az illat tisztasága és buja gyümölcsössége csak fokozza az érzést, hogy örökre rabul ejtsen ez a tétel. Vibráló savak, hallatlan finom, selymes tapintás, ribizli és hecsedli pikáns fűszeressége egy kortyban. Szenzációs ez is. Így karácsony előtt bajai halászlét vízionálok mellé – elnézést kérek ezúttal a kadarkáktól.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

