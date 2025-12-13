Repülőstart: megnyitott Székelyföld egyik legigényesebb szálloda-étterme, a Hungaro Residence

A szerző felvétele

De minden a helyén van itt, a terítő, a bútorzat, a fényrendszer. Úgy adja meg a hely az exkluzív elegancia élményét, hogy a vendégnek eszébe sem jut feszengeni.

A konyhában dolgozók közül négy kiváló szakembert mutat be honlap, a két séfet, az Angliában tanult Sárosi Botondot, s a Fenyő szálló konyhájáról érkező Cseh Leventét, továbbá Bakcsy Zsuzsa sous-séfet, valamint az édesszájúak számára a Cukorvilág Tortaműhely révén más ismerős Pál Csilla pastry-séfet.

Alkalmam volt hosszabban elbeszélgetni a Taste of Trasylvania-ról meg a „Ferencesek főztje” különleges szakácskönyv bemutatóiról már ismert Cseh Leventével, akik elmondta, hogy törekednek a helyi alapanyagok felhasználására, de ez nem minden esetben lehetséges.

Úgy vélte, hogy a sajtok terén már jól áll a régió, az ő beszállítóik az anyaországi gourmet közönség által már ismert Bányász József Tejbányája, a bivalyokat tenyésztő székelydállyai református lelkész, Fülöp Szabolcs, akinek munkássága szintén több ízben is szóba került a sajtóban, a homoródalmási Sándor Huba, akinek nevével a Székely konyha és kert hasábjain találkozhattunk, a gyímesi Sárig Attila (róla a Székelyhonon olvashattunk szívmelengető portrécikket ), valamint az e rovatban a parajdi Taste of Transylvania kapcsán már szóba került Bömbi. De a húsok, halak és zöldségek terén is, amit lehet, helyben szereznek be.

A nemzetközi vizeken evező desszertrovatot leszámítva a konyha a helyi kulináris tradícióból merít, hagyományos fogásokat tesznek az asztalra, néhol különleges csavarokkal. Kínálnak többek között buggyantott tojást, gombákkal, hagymahabbal, húslevest zöldséggel és házi tésztával, túróval töltött puliszkát sült paprikával, pisztrángfilét parmezános ropogós puliszkával és citromos mártással, sertéstarját krumplipogácsával, savanyúkáposztával és hagymahabbal, sült zellert köményes sárgarépával, savanyított erdei gombákkal és kerti salátákkal. Érdemes megjegyezni a Michelin csillagos Sárközi Ákos is részt vett a szakmai koncepció kialakításában.

Desszertképpen az általam rendelt kompozíción kívül rendelhetünk brownie-t málnával és csoki-mousse-szal, málna-ganache-t forraltboros meggyraguval, vaníliás fagylalttal, kardamomos roppanóssal, pavlovát erdei gyümölcspürével citrusos túrómousse-szal.

A borválaszték igényes. A népszerű nagyipari termékek mellett tartanak prémium töményeket, üdítőket, készítenek koktélokat és smoothie-kat. Jó lenne, ha a sör műfajában is felzárkóznának a hely színvonalához. Egyelőre a Heineken portfólióból tartanak néhány tételt, de tervben van kisüzemi főzetek belistázása is.