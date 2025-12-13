Repülőstart: megnyitott Székelyföld egyik legigényesebb szálloda-étterme, a Hungaro Residence

A települések lakosságszáma és a vendéglátópaletta színessége, illetve színvonala közötti korreláció a szűk értelemben vett Székelyföldön belül a nagy képet tekintve elég jól beazonosítható. A legfőbb kulináris centrumok Sepsiszentgyörgy (a legutóbbi, 2021-es népszámláláson 50.080 lelket számlált), Székelyudvarhely (31.335), Csíkszereda (34.484), Kézdivásárhely (16.243), Gyergyószentmiklós (15.884) és Szováta (9.700). Ezek mellett mindenképpen meg kell említeni a nagy kivételt, ami egyetlen házaspár elhivatottságához, tettrekészségéhez, tehetségéhez fűződik, a 3.295 lelkes Torjától tíz kilométerre fekvő, állandó lakossággal nem rendelkező, közigazgatásilag az említett községhez tartozó üdülőtelepet, Bálványosfürdőt, ahol a Szarvadi Lóránd és Téglás Zsuzsanna által életre hívott Bálványos Resort a maga hatosfogatával (Fork fine dining étterem, Gastrolab kísérletező bisztró, Forest szállodaétterem, Bundaberry ínyenc pizzázó, Champagne and more roof-top bar s a Lobby bár) versenyre kelhet bármelyik említett város élvonalával.
Anomalitás leginkább abban mutatkozott, hogy Csíkszereda mindeddig közelebb állt a fele akkora Kézdivásárhelyhez és Gyergyószentmiklóshoz, mint a két élvonalbeli városhoz. S ez az, ami két hónap leforgása alatt idén ősszel megváltozott. Ha nem is került a város rögtön az élre, de felzárkózott Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely mögé. (Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy esetében nehéz dönteni, hogy melyiket tegyük az első helyre, a verseny elég kiegyensúlyozott, de megkockáztatom, hogy a mérleg Udvarhely fele billen, itt sem igazolódik a nagy számok törvénye.)
Csíkszeredában, mint már szó volt róla, megnyitott az udvarhelyi Páva testvéregysége, két csúcskávézó, valamint a regionálisan minden tekintetben kimagasló Hungaro Residence. Utóbbi képezi jelen vizsgálódásunk tárgyát.
A beltér lenyűgöző, mint megtudtam a tulajdonostól, Búzás Attilától, öt év tervező munkája valósult meg idén a november végi nyitással. A dizájn Vass Zoltánt dicséri. Impozáns az erdélyi várakat ábrázoló művészi fotósorozat, mely a dekorációnak a meghatározó eleme.
De minden a helyén van itt, a terítő, a bútorzat, a fényrendszer. Úgy adja meg a hely az exkluzív elegancia élményét, hogy a vendégnek eszébe sem jut feszengeni.
A konyhában dolgozók közül négy kiváló szakembert mutat be honlap, a két séfet, az Angliában tanult Sárosi Botondot, s a Fenyő szálló konyhájáról érkező Cseh Leventét, továbbá Bakcsy Zsuzsa sous-séfet, valamint az édesszájúak számára a Cukorvilág Tortaműhely révén más ismerős Pál Csilla pastry-séfet.
Alkalmam volt hosszabban elbeszélgetni a Taste of Trasylvania-ról meg a „Ferencesek főztje” különleges szakácskönyv bemutatóiról már ismert Cseh Leventével, akik elmondta, hogy törekednek a helyi alapanyagok felhasználására, de ez nem minden esetben lehetséges.
Úgy vélte, hogy a sajtok terén már jól áll a régió, az ő beszállítóik az anyaországi gourmet közönség által már ismert Bányász József Tejbányája, a bivalyokat tenyésztő székelydállyai református lelkész, Fülöp Szabolcs, akinek munkássága szintén több ízben is szóba került a sajtóban, a homoródalmási Sándor Huba, akinek nevével a Székely konyha és kert hasábjain találkozhattunk, a gyímesi Sárig Attila (róla a Székelyhonon olvashattunk szívmelengető portrécikket ), valamint az e rovatban a parajdi Taste of Transylvania kapcsán már szóba került Bömbi. De a húsok, halak és zöldségek terén is, amit lehet, helyben szereznek be.
A nemzetközi vizeken evező desszertrovatot leszámítva a konyha a helyi kulináris tradícióból merít, hagyományos fogásokat tesznek az asztalra, néhol különleges csavarokkal. Kínálnak többek között buggyantott tojást, gombákkal, hagymahabbal, húslevest zöldséggel és házi tésztával, túróval töltött puliszkát sült paprikával, pisztrángfilét parmezános ropogós puliszkával és citromos mártással, sertéstarját krumplipogácsával, savanyúkáposztával és hagymahabbal, sült zellert köményes sárgarépával, savanyított erdei gombákkal és kerti salátákkal. Érdemes megjegyezni a Michelin csillagos Sárközi Ákos is részt vett a szakmai koncepció kialakításában.
Desszertképpen az általam rendelt kompozíción kívül rendelhetünk brownie-t málnával és csoki-mousse-szal, málna-ganache-t forraltboros meggyraguval, vaníliás fagylalttal, kardamomos roppanóssal, pavlovát erdei gyümölcspürével citrusos túrómousse-szal.
A borválaszték igényes. A népszerű nagyipari termékek mellett tartanak prémium töményeket, üdítőket, készítenek koktélokat és smoothie-kat. Jó lenne, ha a sör műfajában is felzárkóznának a hely színvonalához. Egyelőre a Heineken portfólióból tartanak néhány tételt, de tervben van kisüzemi főzetek belistázása is.
Fogadófalatként csángó pityókás kenyérkockát kaptam ízletes tepertőkrémmel. Hiteles, megnyerő indítás.
Erdélyben többfelé is találkozhatunk az étlapokon a sajtkrokettel, ami remek sörkorcsolya. Több népszerű gasztro-portál is közöl receptet, nagyjából konszenzus van abban a tekintetben, hogy a reszelt sajtot tizedannyi liszttel s negyed kilónként egy tojással dolgozzuk össze, fűszerezzük, majd zsemlemorzsába forgatjuk (vagy nem), s kisütjük. A Hungaro Residence-ben Bömbi-sajt a krokett alapanyaga, kerül bele kolbász is a csíkcsomortányi Vágótól.
Ők arról nevezetesek a szakmában, hogy a malac születésétől a feldolgozásig nyomon követik minden egyes sertés sorsát. A remek állagú krokettet tárkonyos krumplikrémen tálalják egy kevés homoktövis géllel. Íme, miként lesz egy népszerű falatkából tájjellegű ínyenc előétel.
György Attila barátom és harczostársam, nem mellesleg kiváló író, kulináris témájú szövegeit kötetbe is gyűjtötte „Gasztroördög” címen, ellenpontozva a népszerű Gasztroangyal című műsort. A „Szerelmem, szalonna” cím írása egy igazi mestermű, mely alkalmas arra, hogy teljes egészében felolvassuk akár borkóstolón, akár kiránduláson, úgy, hogy lekösse a hallgatóságot az első perctől az utolsóig. Egyik írásában kedvenc alapanyagom, a pacal iránti averzióját ecsetelve tiszteleg a radóci csorba előtt, mely ugyebár olyan megjelenésre, mint a pacalleves, ízre is hasonló, hiszen fokhagymás-tejfeles-zöldséges alapból készül, de csirkemell van benne pacal helyett. Nos, a Hungaro Residence konyháján egy ilyen alaplevet készítenek el, amit főtt kockázott pacalra öntenek a vendég előtt.
A pacalleves kötelező tartozékait, a tejfelt és az erős paprikát itt chilis tejfelhab váltja ki. Az eredmény kifogástalan, a lé selymes és könnyed, fűszerezése elegáns, a pacal jó tartású és jó ízű.
A „dombraszökő” névre hallgató leves egy tájjellegű vegetariánus fogás. Népi megnevezése onnan származik, hogy ha az ember megeszik ebből egy tányérral egy dombra fel tud szökni, de nincs benne annyi kalória, hogy egy hegyet megmásszunk. (A szóban forgó levesről például itt olvashatunk.). A levest apró krumplikockákkal és díszes ropogóssal tálalták, ízre sem okozott csalódást.
Jól sikerült a zöldkérges puha, omlós bárányborda is, ami mellé tökmagos nudli és hecsedlis sült cékla volt a köret. A bárány az e rovatban már többször szóba került Berkétől érkezik.
A végén csattan az ostor, tartja a népi szólás, ennek megfelelően a desszert egy valóságos kulináris szimfónia volt, csillagra pályázó helyeken is ettem már kevésbé meggyőzőt. Bársonyfújással ékített, hártyavékony fehércsokoládéba burkolt tejkaramellás könnyed szedermousse-t kaptam szederszósz alapon, brownie morzsával és zöld szivacspiskótával. A kompozíció hozta azt, ami alkotójának a honlapon olvasható krédója ígér, miszerint „a desszert több, mint egy étkezés vége, egy élmény, egy emlék, amit az ember magával visz.”
A Hungaro Residence szakmai szempontból repülőstartot vett.
Most már csak arra van szükség, hogy ezt felismerje a helyi közönség s a Székelyföldre látogató turisták. 2027-ben Hargita megye lesz Európa Gasztronómiai Régiója, bízzunk benne, hogy ez is nagyot lendít majd a minőségközpontú egységek forgalmán.
***
Hungaro Residence
Csíkszereda, Szérű utca 12.
Telefonszám: +40 743 135 200
Honlap: https://hungaroresidence.com
E-mail-cím: [email protected]
Borítókép: A Hungaro Residence szakmai szempontból repülőstartot vett.
Fokozható-e a katarzis?
A Cut & Barrel csúcsétterem mellett megnyílt a még magasabbra pozicionált, Epicurean névre hallgató kulináris élményközpont.
Dédanyáink konyhája korszerű felfogásban – megnyitott a Páva étterem testvéregysége Csíkszeredában
Nagy szerencséje nemcsak az erdélyieknek, de az egész magyarságnak, sőt végső soron az egyetemes emberi kultúrának is, hogy akadt valaki, aki az utolsó pillanatokban tűzhelyről tűzhelyre járva összegyűjtötte az erdélyi konyha jellegzetes receptjeit.
Tito és Jellasics nyomában – Zágráb és környéke - nem csak - sörös szemmel
Zágráb bő háromórás autóútra fekszik Budapesttől. A számos magyar vonatkozás mellett a horvát főváros és környéke rengeteg ismerősen csengő történelmi emléket és kulináris izgalmakat is nyújt .
Csíkszeredai csúcskávézók
Aki ma Csíkszeredában olyan kávét akar inni, mely világon bárhol csúcsminőséget képviselne, már három hely közül is választhat.
