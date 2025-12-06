Csíkszeredai csúcskávézók

sörprémiumkézművesfőzeterdélyi

Aki ma Csíkszeredában olyan kávét akar inni, mely világon bárhol csúcsminőséget képviselne, már három hely közül is választhat.

Borbély Zsolt Attila
2025. 12. 06. 18:11
Forrás: A szerző felvétele
Székelyföld második legnagyobb városa Sepsiszentgyörgy után Csíkszereda, a maga közel 35.000 lakosával. (A nemcsak székely jellegét, de magyar lakóinak székely identitását is elvesztett Marosvásárhelyt nem számítva.) Ehhez képest a csúcsminőséget megcélzó helyek tekintetében, fogalmazzunk finoman, nem állt jól a legutóbbi időkig.

Szeredai barátaim röviden úgy fogalmaztak, hogy a városban mindeddig a Fenyő szálló étterme volt a műfaj legjobbja. Mely bizony nem nyújtott stabil minőséget, 2017-ben egész jónak bizonyult, de öt évre rá nem ütötte a mércét. Azóta nem tértem vissza, mindig volt fontosabb tesztelnivaló. 

A Rubiq-ká lett 112 kávézó volt az első fecske (rovatbeli beszámoló itt), a hasonló filozófiát képviselő Platz bisztro sajnos elég hamar bezárt. Maradtak a jobb-rosszabb fősodratú egységek, meg a szebb napokat is látott San Gennaro. Évek teltek el, míg megnyitott tavaly a városban Székelyföld toronymagasan legszínvonalasabb cukrászdája, a Málna by Lengyel László Levente (élménybeszámolóm itt), de éttermek terén továbbra sem érzékelhettünk változást a prémium szegmensben.

Most viszont pár hónap leforgása alatt nyílt két további speciality kávézó, és két nemcsak regionális, de Kárpát-medencei szinten is kimagasló étterem, az egyik a kapuit a nagyközönség előtt mindössze egy hete kitáró Hungaro Residence, a másik a trenddiktáló, márkává, minőségi garanciává érett székelyudvarhelyi Pávának a helyi egysége. 

Nézzük először az új kávézókat! A két hete nyitott Mimit egy helyi borbarátom ajánlotta figyelmembe, nem is késlekedtem, a közös társaságban eltöltött borkóstoló estéje után, másnap reggel első utam ide vezetett. Ott a Rubiq-ból már ismert Rusu Zsolt köszönt rám, kiderült, hogy eljött onnan, az új hely pedig az övé. Illetve részben az, mert közösen viszi Molnár Ildikóval, a pékség-részleg vezetőjével. Ildikó öt éves saját kovásszal dolgozik, de kapott Szabadfi Szabolcs legendás százéves kovászából is. Nem mellesleg ő a tulajdonosa a három éve működő, Doboz nevű csomagolásmentes üzletnek is, ahol a tudatos fogyasztás, a fermentálás-kovászolás témában több work-shopot is tartottak. 

A szerző felvétele

A szépen berendezett hangulatos kávézónak van egy galériája, melyet az egyik barista, Jánosi Buslig Sanda festményei díszítenek. Egyébként, mint megtudtam, három barista és három pék hatékony együttműködése adja a Mimi lényegét. A pultban csábító péksütemények, a polcon gyönyörű kovászos kenyerek. Le is csaptam egy tönkölyösre, bár nem volt könnyű választani. A kovászos kifejezéssel sokan visszaélnek, de szemre is meg lehet állapítani, hogy valahol kovászos csúcskenyerek kaphatók, vagy csak marketingnek használják e kifejezést. Itt az előbbi esettel van dolgunk. 

A szerző felvétele

A Mimiben nemcsak kávét és prémium üdítőket ihatunk, hanem kézműves söröket is, azt is mondhatjuk, hogy ez a város egyetlen kézműves sörös helye. Öt tételből válogathatunk, a szortimentbe valahogy bekerült BeerNormal mellett négy kiemelkedő főzetet tartanak, az erdélyi sörforradalom klasszikusát, az első honi IPA sörök egyikét, a kolozsvári Hophead West Coast stílusú Opiumát, ugyanezen csapat Immigrant Pale Ale-jét, a fővárosi Fehér Nyúl White Passion névre hallgató bajor búzáját, valamint a RAFA nevű, immár klasszikusnak számító savanyú IPÁ-ját. 

A szerző felvétele

Aki pezsgős reggelire vágyik és meg is engedheti magának, no nem anyagilag, hanem a vezetés szemszögéből (merthogy errefele is érvényes zéró tolerancia) ötféle remek habzó tételből választhat, tartanak egy proseccot, az Etyeki kúria Pláne habzóját és a rosé brut pezsgőjét, valamint két egri Rege-pezsgőt. 

A szerző felvétele

Jómagam egy joghurtot és egy zöldséges quiche-t rendeltem, amit egyébként a Vágó jegyez, az egyik legfelkészültebb székely séfnek, a „Ferencesek főztje” című csodás kötet közreműködőjének, Szőcs Elődnek kiváló csíkcsomortányi cége. Mondanom sem kell, hogy a quiche remek volt, azt pedig, hogy a joghurt növényi alapú, konkrétan kesudióból készült, csak azután tudtam meg, hogy elfogyott. Bár a vegán szektarianizmust alapvetően kártékony agybajnak tartom, a minőségi vegán termékeket és a jó vegán konyhát tisztelem.

A szerző felvétele

Szembetűnő a kommersz termékek teljes hiánya. Nem először írom le: kevés dolgot lehet ennyire becsülni, hiszen a bevételkiesés, ami abból fakad, hogy nem tartanak népszerű multiüdítőket, minden bizonnyal nagyobb, mint az a haszon, ami abból adódik, hogy néhány ember esetleg csak azért választja a Mimit, mert méltányolja ezt az elvszerűséget. 

Búcsúzáskor Zsolt jelezte, hogy ha tehetem, látogassam meg a Kultera nevű kávézót is. Mi lehet ennél szebb, mint amikor egy vendéglátóegység tulajdonosa nem konkurenst lát a hasonló profilú, hasonlóan perfekcionista másik egységben, hanem szövetségest a minőség érvényre juttatásáért folytatott harcban?

Hallgattam rá, jól tettem. A Kulterában a kávé a fő profil, kiegészítőnek pedig nem péksütemények, kovászos kenyereket, vagy prémium alkoholos italokat, hanem kulturális programokat kínálnak. Mint megtudtam, a tulajdonos csapattagként tekint a három alkalmazottra, mindent megbeszél velük, közösen ötletelnek. Közülük a rendkívül motivált, lelkes és elkötelezett Máthé Beatrix-szel volt alkalmam elbeszélgetni a terveikről, nem akarok „szpojlerezni”, időben minden kiderül. 

A szerző felvétele

Annyit a Facebook-oldalukról is megtudhatunk, hogy tartottak eddig kézműves- és karaoke esteket, filmvetítéseket és festménykiállítás-megnyitót. Ezidőtájt Kecskés Róbert alkotásai díszítik a belteret. 

A szerző felvétele

Mint kiderült, a szépen berendezett kávézóban minden eladó, beleértve a székeket és asztalokat is. Félig viccesen rákérdeztem, hogy a kávéscsészék is? A válasz az volt, hogy igen, azok is. A La Marzocco kávéfőzőn kiváló alapanyagból készült kávé természetesen pazar volt.

A szerző felvétele

Jó tudni, hogy aki ma Csíkszeredában olyan kávét akar inni, mely világon bárhol csúcsminőséget képviselne, már három hely közül is választhat.

A szerző felvétele

 

Elérhetőségek:

Mimi kávézó és pékség

Csíkszereda, Piac u. 7.

Telefonszám: + 40 756 934 626

Honlap: https://www.instagram.com/mimi_origin/



 

Kultera kávézó

Csíkszereda, Petőfi Sándor u. 33.

Telefonszám: + 40 727 669 086

Honlap: https://www.facebook.com/kultera.ro/

E-mail-cím: [email protected]

               
       
       
       

