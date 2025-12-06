Csíkszeredai csúcskávézók

Székelyföld második legnagyobb városa Sepsiszentgyörgy után Csíkszereda, a maga közel 35.000 lakosával. (A nemcsak székely jellegét, de magyar lakóinak székely identitását is elvesztett Marosvásárhelyt nem számítva.) Ehhez képest a csúcsminőséget megcélzó helyek tekintetében, fogalmazzunk finoman, nem állt jól a legutóbbi időkig.

Szeredai barátaim röviden úgy fogalmaztak, hogy a városban mindeddig a Fenyő szálló étterme volt a műfaj legjobbja. Mely bizony nem nyújtott stabil minőséget, 2017-ben egész jónak bizonyult, de öt évre rá nem ütötte a mércét. Azóta nem tértem vissza, mindig volt fontosabb tesztelnivaló.

A Rubiq-ká lett 112 kávézó volt az első fecske (rovatbeli beszámoló itt), a hasonló filozófiát képviselő Platz bisztro sajnos elég hamar bezárt. Maradtak a jobb-rosszabb fősodratú egységek, meg a szebb napokat is látott San Gennaro. Évek teltek el, míg megnyitott tavaly a városban Székelyföld toronymagasan legszínvonalasabb cukrászdája, a Málna by Lengyel László Levente (élménybeszámolóm itt), de éttermek terén továbbra sem érzékelhettünk változást a prémium szegmensben.

Most viszont pár hónap leforgása alatt nyílt két további speciality kávézó, és két nemcsak regionális, de Kárpát-medencei szinten is kimagasló étterem, az egyik a kapuit a nagyközönség előtt mindössze egy hete kitáró Hungaro Residence, a másik a trenddiktáló, márkává, minőségi garanciává érett székelyudvarhelyi Pávának a helyi egysége.

Nézzük először az új kávézókat! A két hete nyitott Mimit egy helyi borbarátom ajánlotta figyelmembe, nem is késlekedtem, a közös társaságban eltöltött borkóstoló estéje után, másnap reggel első utam ide vezetett. Ott a Rubiq-ból már ismert Rusu Zsolt köszönt rám, kiderült, hogy eljött onnan, az új hely pedig az övé. Illetve részben az, mert közösen viszi Molnár Ildikóval, a pékség-részleg vezetőjével. Ildikó öt éves saját kovásszal dolgozik, de kapott Szabadfi Szabolcs legendás százéves kovászából is. Nem mellesleg ő a tulajdonosa a három éve működő, Doboz nevű csomagolásmentes üzletnek is, ahol a tudatos fogyasztás, a fermentálás-kovászolás témában több work-shopot is tartottak.