Megvan az Év bortermelője 2025 győztese

A díj hivatalos neve „Az év bortermelője Magyarországon”, melyet 35. alkalommal ítélt oda a Magyar Borakadémia.

A cím nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a bortermelő több éven át tartó kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért adományozható.

Ez tehát a magyar borászok által elnyerhető legrangosabb hazai kitüntetés.

Az elismerésben idén Lamport József, a Thummerer pince főborásza részesült.

Lamport József, az Év bortermelője Magyarországon díj idei nyertese Forrás: thummerer.hu

A borász idén már nem első alkalommal került be a Magyar Bor Akadémia TOP 5 borász-jelöltje közé, mely végül hozzá került.

A címet a nyertes bortermelő időbeli korlát nélkül jogosult viselni, azonban a megválasztást követő egy év elteltével csak a választás évének feltüntetésével együtt használhatja.

A díjátadón a helyszínt biztosító Gundel étterem és a Magyar Borakadémia tavalyi kezdeményezése által, az étterem különtermét minden évben az aktuális Év bortermelője cím birtokosáról nevezik el.

Így mától egy évig Lamport-teremnek hívják.