Megvan az Év bortermelője 2025 győztese

A díj hivatalos neve „Az év bortermelője Magyarországon”, melyet 35. alkalommal ítélt oda a Magyar Borakadémia.
A cím nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a bortermelő több éven át tartó kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért adományozható.
Ez tehát a magyar borászok által elnyerhető legrangosabb hazai kitüntetés.
Az elismerésben idén Lamport József, a Thummerer pince főborásza részesült.
A borász idén már nem első alkalommal került be a Magyar Bor Akadémia TOP 5 borász-jelöltje közé, mely végül hozzá került.
A címet a nyertes bortermelő időbeli korlát nélkül jogosult viselni, azonban a megválasztást követő egy év elteltével csak a választás évének feltüntetésével együtt használhatja.
A díjátadón a helyszínt biztosító Gundel étterem és a Magyar Borakadémia tavalyi kezdeményezése által, az étterem különtermét minden évben az aktuális Év bortermelője cím birtokosáról nevezik el.
Így mától egy évig Lamport-teremnek hívják.
További jelöltek voltak:
GERE ZSOLT – Villányi borvidék
IPACS-SZABÓ ISTVÁN – Villányi borvidék
Ifj. SZENTPÉTERI ATTILA – Kunsági borvidék
VESZTERGOMBI CSABA – Szekszárdi borvidék
