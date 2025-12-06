A soproni borvidék legjobbjai 1. rész

Többször felmerült már, hogy aprócskának számító termőterületünkre tekintettel az egyes fajták, bortípusok legjobbjai számára érdemes lenne borvidékek felett átívelő eredetvédelmi és minőségi kategóriát létrehozni. Ez összefoghatná azokat az igényes bortermelőket, akik egy-egy szőlőfajtából (bortípusból) a lehető legjobb stílusban és minőségben töltik palackba boraikat. Ez a lehetőség nagyobb teret engedne a valódi minőségek megismerésére itthon és a nemzetközi színtéren is.

Nem utolsó sorban ösztönzően is hathatna azokra, akik egyelőre még nem ezt az utat járják. A Kárpát-medence adottságai kiválóak. De borok nélkül mindezt bebizonyítani, nehéz lenne.

Az egységes elvárások segíthetnek a legjobb borstílust is kialakulni, tisztítani azt a képet, ami egyelőre kékfrankos vonalon is meglehetősen kusza. Érdemes hát teret engedni a legjobbaknak, hogy még jobbakká válhassunk.

Luka Enikő

Mindez azért jutott újra az eszembe, mert remek kirándulást tettünk Sopron és a Fertő tó vidékére. Itt pedig a kékfrankos, a remek termelői elgondolások, gyönyörű borok és a végtelenül szomorú történések egymást váltogatva kerültek elénk.

Kezdhetném újra egy kis irigykedéssel, ugyanis amit a szomszédban tapasztaltunk, az még ma is megrázóan tudatos, tiszta, határozott és pozitív jelzőkkel írható csak le. De erről majd később.

Mit is találunk ma Sopronban? Gyakorlatilag bármit, amihez kedvünk támad. A jó savak és alapvetően könnyed, eleven borok hazája, tele gyümölcsösséggel és a legkiválóbb termelők boraiban komplexitással és koncentrációval.

A legnagyobb mennyiségben a kékfrankos terem a borvidéken, de nem csak ebből a fajtából készülnek izgalmas borok. Az a világfajta, ami korábban nem termett a Kárpát-medencében, igencsak jól beépült a Sopron környéki ültetvényekbe. Ez pedig nem más, mint a syrah. Nem véletlen, hogy annak idején még a 90-es évek közepe táján Franz Weninger ezt a tippet kapta francia kutatóintézetektől. Amikor zömmel Balf környéki területeit megvásárolta, a talajminták vizsgálatának segítségével határozta meg telepítendő fajtáit. Akkoriban ez a módszer itthon még nem volt divatban, meg is lepődtünk kissé amikor a syrah mint lehetőség feltűnt a termesztésre ajánlott szőlőfajták között. No, nem a klíma lehetett az, ami errefelé terelte a kutatókat, sokkal inkább a talaj. A pala ebben az összetételben különösen finom és gazdag ásványosságot ad a boroknak, a syrah pedig igazán jól alkalmazkodik ezekhez a talajokhoz. Kíváncsian vártuk hát az első termést és nem csalódtunk. Elegáns, remek szerkezetű syrah borok kerültek palackba a 2000-es évek elejétől, köztük néhány évjárat kimondottan rácáfolt mindarra, amit korábban Sopronról gondolhattunk.