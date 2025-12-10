Rendkívüli

Krasznahorkai László átvette a Nobel-díjat – kövesse nálunk élőben! + videó

ErdélyszakácskönyvCsíkszereda

Dédanyáink konyhája korszerű felfogásban – megnyitott a Páva étterem testvéregysége Csíkszeredában

Nagy szerencséje nemcsak az erdélyieknek, de az egész magyarságnak, sőt, végső soron az egyetemes emberi kultúrának is, hogy akadt valaki, aki az utolsó pillanatokban tűzhelyről tűzhelyre járva összegyűjtötte az erdélyi konyha jellegzetes recepjeit.

Borbély Zsolt Attila
2025. 12. 10. 15:32
Forrás: A szerző felvétele
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kilencvenes években többször voltam fültanúja annak, hogy bal-lib értelmiségiek felrótták a Duna TV szerkesztőinek, hogy Erdély idilli, archaikus arcát mutatja be lovasszekerekkel, marhacsordákkal és nem a „polgárosodást”, a nagyvárosok kozmopolita hangulatát. Holott ez erénye volt e tévécsatornának és nem hibája. 

Bár azóta eltelt harminc év és az értékvesztés érezteti a Tündérkertben is a hatását, kevesebben tartanak haszonállatokat, kevesebben foglalkoznak veteményessel, de ez az életforma ott még mindig létezik. Egy székely faluban egyáltalán nem ritka, hogy a család által elfogyasztott zöldség nagy részét maguk termesszék, a disznót maguk neveljék s akad, aki tehenet is tart. 

Ezt a civilizációs ártalmak által kevéssé érintett világot akarta leradírozni a föld színéről egyszer és mindenkorra Nicolae Ceausescu a falurombolási programmal. A diktátor, hála 1989-es bukásának, nem jutott oda, hogy véghez vigye sátáni tervét, de uralma alatt sikerült tönkre tenni egyebek mellett a vendéglátást és a minőségi bortermelést. 

Nagy szerencséje nemcsak az erdélyieknek, de az egész magyarságnak, sőt, végső soron az egyetemes emberi kultúrának is, hogy akadt valaki, aki az utolsó pillanatokban tűzhelyről tűzhelyre járva összegyűjtötte az erdélyi konyha jellegzetes recepjeit. Kövi Pálról, a labdarúgóból legendás vendéglőssé lett gasztro-zseniről már szóltam részletesen e rovatban az emléke előtt tisztelgő kiállítás, valamint egy tusványosi kerekasztal kapcsán. 

A rendszerváltás után közel harminc évnek kellett eltelni, míg valaki nem elégedett meg azzal, hogy megalapított és működtetett Kövi Pál nyomdokain haladva egy Kárpát -medencei szinten is figyelemre méltó éttermet (rovatbeli élménybeszámoló itt), hanem gasztro-fesztivált alapított „Taste of Transylvania” néven, (e témakörben írott cikksorozatomból hadd illesszem ide a legutóbbim szöveget), melynek immár öt felvonásán is részt vehetett az érdeklődő közönség, szakácsképzést szervez, szövi a szakmán belüli kapcsolati hálóját, aminek segítségével egyre több élvonalbeli szakembert sikerül bevonni nemes célprogramjának valóra váltásába. A cél pedig mi más lehet, mint az, hogy feltegyük az erdélyi konyhát a világ gasztro-térképére. 

A fő eszköz pedig az, hogy a korszerű technológiákat el nem utasítva visszatérjünk dédanyáink konyhájához. Nem avokádót és lazacot kell kínálni Székelyföldön, hanem szezonális zöldségeket és pisztrángot, meg persze bárányt, kacsát, sertést, sőt, akár medvét is. (Nem túlzás és nem vicc, a Páva standjánál több gasztro-fesztiválon is kóstolhattunk „medvés” fogásokat.) Száz évvel ezelőtt a szezonalitás, regionalitás és a bio alapanyag magától értetődő volt, mint ahogy az aszalás, fermentálás, sóban konzerválás és a befőzés is. 

Trucza Adorján idén még egyet lépett előre. Sőt, kettőt. Átvette a segesvári Alte Post nevű patinás étterem működtetését (étteremkalauzbeli beszámoló az öt évvel ezelőtti tapasztalatiamról itt), illetve megnyitotta a múlt hónapban a Páva étterem testvéregységét, a Páva Csíkot Csíkszeredában. 

A beltér igényes, hangulatos, a dekorációban szemgyönyörködtetően keverednek a hagyományos népi s a korszerű polgári elemek. 

A szerző felvétele

A plafont nád fedi és gerendák teszik még rusztikusabbá, az egyik falból fehér tányérok és tálalóedények emelkednek ki, az asztalokon szárazvirág-csokor, a kandalló felett lapítók (vágódeszkák), fakanalak és laskasírítők (nyújtófák). A világítás úgy diszkrét, hogy a fény viszont elegendő. Vendégmarasztaló, otthonos környezet.

A szerző felvétele

A konyha vonatkozásában azt olvashatjuk a honlapon, hogy itt „helyi jellegzetességek, Székelyföld és Erdély sajátosságai találkoznak a modern technikákkal, eljárásokkal és az ételek iránt érzett szenvedéllyel.” Trucza Adorján itt is arra törekszik, hogy bemutassa Erdély kulináris sokszínűségét, helyi alapanyagokra támaszkodva, kreatívan, ötletesen, az eredeti ízharmóniákat megőrizve. Kínálnak többek között szarvasgombás csángó bócot tejfellel, gulyáslevest, bárányflekkent pityókasalátával és marinált hagymával, csomboros töltött káposztát, vörösboros marhapofát polentával, Angus rib eye-t és -bélszínt.

A szerző felvétele

Bő tucatnyi bort kínálnak a belsőmagyarországi és erdélyi élvonalból, de helyet kap a szortimentben két délromán nedű is. Hat tételt mérnek ki decire, baráti áron. Birra Moretti-t csapolnak, a Heineken cég további két söre kapható palackban. E műfajban igencsak lenne tér a fejlődésre. A töményválaszték szűk, erősségét a csúcsminőségű székelyudvarhelyi Jamy pálinkák jelentik. Készítenek koktélokat, limonádékat és szörpöket is. 

A kiszolgálás udvarias, figyelmes, segítőkész és felkészült.

Nem hagyhattuk ki a velős csontot, amit félbevágva, morzsával megszórva sütöttek meg. Az eredmény kifogástalan, mellé hidegségi pityókás kenyeret adnak megpirítva, valamint egy helyi vállalkozó levélegyveleg-salátáját ügyesen dresszingelve. 

A szerző felvétele

A tatárbifsztek is remek, a húst nem darálták péppé, mint annyi helyen, az ízesítés is izgalmas. 

A szerző felvétele

Az érlelt sajtos-tejfeles lángos könnyed, öröm enni. Mint megtudtam, udvarhelyi Gordon tejfölt és árkosi Arkase sajtot használnak hozzá. 

A szerző felvétele

A csángó pacalleves selymes, kellemes tárkonyos, a pacal benne nem rágós, de nincs is túlfőzve, van tartása. A roppanós, julienne-re vágott zöldség is emel a levesen. 

A szerző felvétele

A szezonális ajánlatban szereplő, ramen stílusban készült bárányleves minden tekintetben kiváló, a lé áttetsző, szép színű, mély ízű, koncentrált, a belevalók – konfitált bárány, marinált tojás és rizstészta - kifogástalanok. 

A szerző felvétele

Mint megtudtam, a desszertekért a segesvári egységgel együtt immár három étterem vezetőjének, Gedő Szilinek a felesége, Barbara felel, az ő keze munkáját dicséri az a baszk sajttorta, amiről Jókuti András, a Világevő azt mondta, hogy a legjobb San Sebastianon kívül. Baszkföldön még nem jártam, de ilyen jó sajttortát még nem ettem. 

A szerző felvétele

A házi marlenka hozta a jellegzetes örmény desszert erényeit, össze nem lehet hasonlítani a kereskedelemben kapható változattal.

A szerző felvétele

A Páva Csík által nyújtott élmény semmiben nem maradt el attól, amit Székelyudvarhelyen alsó hangon már féltucatszor megtapasztaltam. Egy apró „sőt-öt” is hozzátehetek, mivel ennek a helynek a térkiképezése számomra még megnyerőbbnek tűnt, mint az udvarhelyié.

 

Elérhetőségek:

Páva Csík

Csíkszereda, Testvériség sugárút 30/B

Telefonszám: + 40 790 052 295

Honlap: https://www.facebook.com/pavacsik/

E-mail-cím: [email protected]

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

 



 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu