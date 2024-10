A száz éve született Kövi Pál, a magyar gasztronómia Puskás Öcsije előtt időszaki kiállítással tiszteleg a Vendéglátóipari Múzeum

A régi Óbuda megmaradt parányi szigetén Krúdy Gyula egykori házában lelt otthonra 2011-ben az 1966-ban alapított Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. Itt nyílt meg a száz éve született, labdarúgóból lett gasztrozseni, Kövi Pál tiszteletére megrendezett időszaki kiállítás október 24-én, mely a jövő év februárjának 23.-ik napjáig lesz megtekinthető.

Kövi Pált nem véletlenül nevezték a magyar konyha Puskás Öcsijének.

Mint a megnyitón is elhangzott, életútja filmvászonra kívánkozik. Balassagyarmaton született, Kolozsváron tanult, ahonnan 1944-ben, két esztendő után a front közeledtekor távozott. 27 évesen érkezett az Egyesült Államokba, a New York-i főiskolán szerzett szállodai és vendéglátóipari diplomát. A Waldorf Astoria főpincére lett, majd Sherry Netherland Hotelben helyettes bankettmenedzser. Itt ismerkedett meg Tom Margittaival, aki főnökéből hamarosan jóbarátjává és üzlettársává lett.

Együtt vásárolták meg 1973-ban a Four Seasons éttermet, melyet a nouvelle cuisine stílusában indítottak újra, szezonális étlappal, francia mesterszakácsokat meghívva. Kövi Pál a borkínálatot szélesítette a helyi termelőkre alapozva, akikkel kizárólagossági szerződéseket kötött. Többszáz törzsvendéget ismert, féltucat nyelvet beszélt társalgási szinten. Az étterem a hírességek zarándokhelyévé vált, filmsztárok, vezető politikusok, sportolók adták itt egymásnak a kilincset. Henry Kissinger külügyminiszternek állandó fenntartott asztala volt.

A szerző felvétele

Hadd adjuk át a szót Kövi Pál barátjának, a kiállításmegnyitót jelenlétével megtisztelő és több személyes tárggyal gazdagító Ernyey Bélának, aki a következőképpen emlékezett a Four Seasonsre egy jellemző kis sztori mellett: „Lenyűgözött a letisztult, modern koncepció, nekem kicsit a japán éttermek hangulatát idézte. Palkó mindig elegánsan kiöltözve várta a vendégeket. Egyébként is igazi úr volt, aki a szívét is kitette azokért, akiket megkedvelt. Sokszor hívott magához, hogy lakjak náluk, ha New Yorkban vagyok, de én nem akartam zavarni, ezért szállodában vettem ki szobát. Este viszont elmentem az étterembe vacsorázni. Másnap reggel elindultam a szállodából és amikor délután visszatértem, ki volt pakolva a szobám. A recepción egy üzenet várt: Mr. Kovi, ahogy ott hívták, jelentkezett és kérte, többet ilyet ne csináljon, este várja a házában.”

A szerző felvétele

A kiállítás megnyitóján elsőként Török Róbert, a Múzeum főigazgatója házigazdaként üdvözölte a megjelenteket, majd összefoglalta Kövi Pál pályafutását, kiemelve, hogy a jeles szakember életcélja volt az „Erdélyi lakoma” című könyv kiadása. A világhírig jutott palóc focista kötődését Erdélyhez egy szívhez szóló idézettel illusztrálta: „Isten, ha vagy, nézz rám is, ha vagyok (…) Bár Erdély számomra nem a bölcsőt ringató föld, bár nem innen származtam el az Óperenciás tengeren túlra, mégis a kolozsvári egyetem olyan szellemi útravalóval töltötte meg batyumat, amely azóta is szakadatlanul munkál bennem, mert ettől a földtől és dolgos embereitől nemcsak hamuban sült pogácsát kaptam, hanem emberi tisztességet, a népek szeretetét és a tudás szomjúságát is.”