Sokáig tünet nélkül pusztíthat: tudnivalók a zsírmájról

A megelőzés a legjobb orvosság

A jó hír az, hogy az időben felismert zsírmájbetegség az esetek nagy részében azért még visszafordítható – és ehhez sok esetben még gyógyszerre sincs szükség. Elég a tudatos életmódváltás. Természetesen nem egy rapid fogyókúra segíthet, hanem valódi, tartós életmód változtatás, ami nemcsak a betegség visszafordítását eredményezheti, de a teljes szervezetnek, testnek-léleknek is jót tesz.

Zsírmáj ellen: melyek a legfontosabb lépések?

Az első és legfontosabb túlsúly esetén a testsúly csökkentése, mert már a testtömeg 5–10 százalékának leadása javítja a máj állapotát. Ezt a következő változtatásokkal érhetjük el a legkönnyebben:

Mozogjunk rendszeresen – már heti 3–5 alkalommal végzett 30 percnyi testmozgás (például séta, kerékpározás vagy úszás) csodákat tehet.

Csökkentsük a cukor és a finomított szénhidrátok bevitelét – fehér kenyér, péksütemények, üdítők helyett sok nyers és párolt zöldséget, illetve teljes kiőrlésű gabonát fogyasszunk. A megfelelő étrend sokat segít a zsírmáj elleni küzdelemben!

Legyen a fókusz a zöldségen, gyümölcsön, halon és sovány húsokon – a mediterrán étrend az egyik leghatékonyabb eszközünk a testsúly csökkentésében.

Mérsékeljük az alkoholfogyasztást vagy hagyjuk el teljesen az alkoholt- még akkor is, ha nem az okozta a problémát.

Mit tegyünk, ha már megvan a baj?

A legfontosabb, hogy vegyük komolyan a betegséget!

A májsejtek közé befészkelődött zsír magától nem „húzódik vissza”, sőt, ahogy telik az idő, a kedvezőtlen életmódbeli szokások okán egyre csak rosszabbodhat a máj állapota. Működjünk együtt az orvossal, tartsuk be az előírásait és ne hanyagoljuk el a kontroll vizsgálatokat se!

Ha szükséges, kérhetjük dietetikus segítségét is, aki napi, heti, akár hosszú távú étrenddel segítheti táplálkozási szokásaink átalakítását, hogy felvegyük a harcot a zsírmáj ellen. Fontos, az is, hogy olyan mozgásformát válasszunk, amely számunkra a legmegfelelőbb, ami nem csak lendületben tart, de örömet is okoz. Ez az egyik titka ugyanis a rendszeres testmozgásnak, hogy nem csak úgy tűnik, hogy személyre szabott, de tényleg a mi igényeinket, állapotunkat célozza, valamint elég érdekes is számunkra ahhoz, hogy ne adjuk fel a harmadik héten a mozgást.

A májunk nem tiltakozik azonnal a káros fogások bevitelénél, de nem is tudja a végletekig kivédeni a rossz hatásokat. Márpedig a szervezet egészséges állapotának fenntartásában a májnak hatalmas szerepe van.