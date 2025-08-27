Háromcsillagos séfek, a vendéglátás Jedi-lovagjai a „Taste of Transylvania” ötödik nagyszabású gasztro-fesztiválján

A magyar vendéglátásban a kétezres évek első évtizedének közepén megindult, gasztro-forradalomnak is nevezett minőségelvű változás egy évtizedes késéssel ugyan, de begyűrűzött Erdélybe. Belső-Magyarországhoz hasonlóan itt is elsősorban a nagyvárosokat érintette, azon belül értelemszerűen a felső szegmenst.

Székelyföldön, leszámítva a székely jellegét és identitását elvesztett Marosvásárhelyt, nincsenek százezres nagyvárosok, de itt is mozdult valami, legfőképpen Sepsiszentgyörgyön (Kastély, Indivino, Beyond) és Székelyudvarhelyen (Páva, Schwartz). De voltak próbálkozások Csíkszeredában is (112, Platz), utóbbiak sajnos kérészéletűnek bizonyultak. Gyergyószentmiklóson a Tikk-takk bezárt, de a K and K s az Oxygen Restro továbbra is működik, akárcsak Kézdivásárhelyen a Jazz bisztró. Bálványoson valóságos gasztro-oázist hozott létre Szarvadi Loránd.

Trucza Adorján bárányflekkent tálal

Az örömteli fejlődési folyamat 2022-ben kapott egy nagyobb lökést, midőn Trucza Adorján, a Páva étterem tulajdonosa, aki a székelyföldi vendéglátásban tapasztalható minőségelvű változásnak éppannyira központi figurája az utóbbi években, mint Molnár B. Tamás volt 2005 és 2015 között Belső-Magyarországon, életre hívta a „Taste of Transylvania” fesztivált, azzal a meghirdetett céllal, hogy felhelyezze Erdélyt a világ gasztro-térképére. A fesztivál évről-évre egyre nagyobb tömeget vonz, hatása egyre jelentősebb, és egyre több vendéglátóegységet mozgat meg. Idén szeptemberben 4.-e és 7.-e között, a parajdi sóbányában megtartott márciusi rendezvényt is beszámítva, az ötödik fesztiválra kerül sor. Ebből az alkalomból beszélgettem Trucza Adorján ötletgazdával és főszervezővel.

Trucza Adorján Malatinszky Csaba és Téglás Zsuzsanna az első fesztiválon

Hogy értékeled, megmozdult valami Székelyföldön az utóbbi három évben mióta a „Taste of Transylvania”-folyamat elindult?

Hála Istennek, igen, megmozdult valami és beszélhetünk egyértelműen pozitív folyamatokról. Ha csak azt vesszük figyelembe, hogy a „Taste of Transylvania” legelső kiadásán mintegy ezerötszáz résztvevő volt, és három év alatt a rendezvényeinket összesen több, mint tízszer ennyien látogatták, akkor már ebből is láthatjuk, hogy Székelyföldön egyre többen érdeklődnek a minőségi gasztronómia iránt.