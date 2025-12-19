bűntetterőszakgyermek

Gyomorforgató érvek: „Teherbe ejtelek, megöllek, ha bárkinek is beszélsz erről!”

Húsz év fegyházbüntetés helybenhagyását indítványozta a Győri Fellebbviteli Főügyészség abban az ügyben, amelyben egy férfi a nevelt lányait és a barátnőjüket is szexuálisan bántalmazta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19.
Közösen nevelte 2016-tól a nő előző kapcsolataiból született négy gyermekét, majd a 2017 júliusában született közös lányukat is egy férfi és egy nő. A pár férfi tagja, a vádlott 2016-tól 2020 októberéig az élettársa 2008 augusztusában született lányát rendszeresen szexre kényszerítette. 

Azzal fenyegette, ha beszél a vele történtekről, megöli, teherbe ejti. Ezenkívül rendszeresen bántalmazta, megalázta a gyermeket, nyakánál fogva felemelte és a falhoz szorította, büntetésként arra utasította, hogy a sarokban térdeljen, egy lábon álljon. A vádlott 2017-től 2020 októberéig az élettársa 2006 decemberében született lányát is naponta megerőszakolta. A vádlott 2020 augusztusában a nevelt lányai 2008 júliusában született barátnőjét is molesztálta szexuálisan. Mindez súlyosan káros hatással voltak a gyermekek fejlődésére.

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat többrendbeli szexuális erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt húsz év fegyházbüntetésre, tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. Végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. Kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett. A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott bűnös, büntetése arányos és szükséges. Másodfokon a Győri Ítélőtábla fog dönteni az ügyben.

