Magyarország, Szlovákia és Csehország nyert a legtöbbet a brüsszeli csúcson

Bart De Wever belga miniszterelnök szerint a döntés mögött a racionalitás állt. Mint fogalmazott, sokan az orosz vagyon elvételével akarták megbüntetni Vlagyimir Putyint, ám a politika nem érzelmi kérdés.

Belgium már korábban is megakadályozta az orosz eszközök felhasználását, és most is sikerrel lépett fel a terv ellen.

A belga álláspont mögött az áll, hogy az Európában befagyasztott orosz vagyon jelentős része a Belgiumban bejegyzett Euroclear pénzügyi intézménynél található. A tárgyalások során De Wever azt követelte, hogy az EU nyújtson garanciát Belgiumnak arra az esetre, ha a Kreml visszakövetelné a vagyont.