Magyarország, Szlovákia és Csehország nyert a legtöbbet a brüsszeli csúcson

Hosszas tárgyalás után az unió vezetése megállapodott Ukrajna finanszírozásáról, ám a végső döntés eltért az Európai Bizottság és Németország eredeti elképzeléseitől. A maratoni brüsszeli csúcstalálkozón meghiúsult a befagyasztott orosz vagyon közvetlen átadására épülő terv, ami politikai vereséget jelentett Ursula von der Leyennek és Friedrich Merznek. Helyette egy tartalékmegoldás született: az EU közösen kilencvenmilliárd eurós hitelt vesz fel, de Magyarország, Szlovákia és Csehország, azaz a V3-ak nem vesznek részt a konstrukcióban.

András János
2025. 12. 19. 11:17
A V3 országok elsöprő sikert arattak a brüsszeli csúcson Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
Az Európai Unió végül megállapodott Ukrajna finanszírozásáról, ám nem abban a formában, amelyet az Európai Bizottság és Németország eredetileg erőltetett. A brüsszeli csúcstalálkozó 16 órás tárgyalásán meghiúsult az a terv, amely a befagyasztott orosz állami vagyon Ukrajnának átadására épült. Ez komoly politikai vereséget jelent Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek és Friedrich Merz német kancellárnak – írja a Politico.

A brüsszeli csúcson senki se ért el száz százalékos sikert, csak a V3-ak ( Magyarország, Szlovákia és Csehország)
A brüsszeli csúcson senki se ért el százszázalékos sikert, csak a V3-ak,Magyarország, Szlovákia és Csehország. Fotó: MTI

Az uniós vezetők végül egy korábban tartalékmegoldásnak szánt konstrukció mellett döntöttek:

 az EU közösen kilencvenmilliárd eurót vesz fel hitelként, de Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt a konstrukcióban.

A pénzből kétéves időtartamra nyújtanak kölcsönt Ukrajnának.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a csúcstalálkozó lezárásakor hangsúlyozta: Ukrajna támogatása ezzel a döntéssel garantálttá vált. Az intézkedés kulcsfontosságú segítséget jelent az ukrán gazdaságnak, amely a háború elhúzódása miatt már a jövő tavasszal súlyos pénzügyi nehézségekkel szembesülhetett volna, miközben az Oroszországgal vívott háború a negyedik évébe lép. A résztvevő 24 tagállam így egy rendkívül veszélyes precedenst teremtett. Háborús kölcsönt kap Ukrajna, amit csak akkor fognak visszaadni, ha Kijev legyőzi Oroszországot. 

Brüsszelnek tehát anyagi érdeke a háború folytatása és a győzelem. A háború egy teljesen új, veszélyes szakaszába léptünk.

Bart De Wever belga miniszterelnök szerint a döntés mögött a racionalitás állt. Mint fogalmazott, sokan az orosz vagyon elvételével akarták megbüntetni Vlagyimir Putyint, ám a politika nem érzelmi kérdés. 

Belgium már korábban is megakadályozta az orosz eszközök felhasználását, és most is sikerrel lépett fel a terv ellen. 

A belga álláspont mögött az áll, hogy az Európában befagyasztott orosz vagyon jelentős része a Belgiumban bejegyzett Euroclear pénzügyi intézménynél található. A tárgyalások során De Wever azt követelte, hogy az EU nyújtson garanciát Belgiumnak arra az esetre, ha a Kreml visszakövetelné a vagyont.

Senki se ért el százszázalékos sikert, csak a V3-ak

A Századvég politikai elemzője, Kiszelly Zoltán szerint a megbeszélésen magyar siker született, mivel az orosz devizatartalékok elkobzása helyett más finanszírozási megoldás született, ráadásul a visegrádi hármak – köztük Magyarország – kimaradnak a háború finanszírozásából. A tegnap született megállapodás Németország számára is kompromisszumokat tartalmaz: az uniós vezetők megnyitották a lehetőséget arra, hogy a jövőben a befagyasztott orosz vagyonból törlesszék az Ukrajnának nyújtott hitelt, ennek részleteit azonban később dolgozzák ki. A háttérben Belgium és Olaszország – Giorgia Meloni olasz kormányfő vezetésével – a közös uniós hitelfelvételt támogatta, amely Emmanuel Macron francia elnök szerint is a legreálisabb és legpraktikusabb megoldás.

A csúcstalálkozón az ukrajnai finanszírozás kérdése összefonódott a Mercosur kereskedelmi megállapodással és az EU következő költségvetésével is.  Az olasz kormányfő a találkozó végén elmondta: 

Végül a józan ész győzött.

 

Borítókép: A V3-országok elsöprő sikert arattak a brüsszeli csúcson (Fotó: AFP)

