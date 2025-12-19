Plácido Domingo üzent a magyaroknak, ezt gondolja rólunk a világhírű tenor

A sajtótájékoztató elején maga Stjepan Hauser, a világhírű horvát csellista köszöntötte a vendégeket, zongorán és énekkel teremtve meg az esemény hangulatát. A rövid, személyes zenei bevezető már előrevetítette azt az irányt, amelyet az alkotók a készülő produkcióval kijelöltek: a hangszeres virtuozitás, az operai hagyomány és a modern, műfajokon átívelő előadásmód egymás mellé helyezését.

Stjepan Hauser és Plácido Domingo (Fotó: Broadway Event Közhasznú Nonprofit Kft.)

Plácido Domingo, Hauses és Dimash: három virtuóz, egy este

Stjepan Hauser hangsúlyozta: számára a koncert jelentősége jóval túlmutat egy újabb fellépésen. Úgy fogalmazott, ritka pillanat, amikor ennyire eltérő zenei pályák és közönségek találkoznak egy színpadon.

Büszke vagyok, hogy részese lehetek ennek az egyedülálló kezdeményezésnek, mert ez nem is egy koncert. Ez történelem.

Még soha nem fordult elő, hogy ennek a három generációnak a képviselői összejöjjenek egy egész estére, de amikor ez megtörténik, az valami olyasmi lesz, amit el sem tudunk képzelni. Azt hiszem, felejthetetlen lesz – nyilatkozta a népszerű csellóművész.

Fotó: Broadway Event Közhasznú Nonprofit Kft.

Plácido Domingo a sajtótájékoztatón személyes hangvételben beszélt Budapestről és az együttműködés megszületéséről:

Izgatott vagyok, hogy a világpremier koncert jövő áprilisban pont Budapesten lesz, egy olyan városban, amit annyira imádok.

De emellett alig várom, hogy összehozzuk ezt a három zenei stílust. Nagyszerű kémia volt köztünk, igazi zenei kapcsolat, ami különböző világokból és művészi háttérből áll össze – mondta a többszörös Grammy-díjas és kétszeres Primetime Emmy-díjas spanyol–mexikói operaénekes, tenorlegenda.

Dimash Qudaibergen személyesen nem tudott jelen lenni a sajtótájékoztatón, de egy videóüzenetben csatlakozott az eseményhez. A szervezők felidézték, hogy a kazah énekes rendkívüli hangterjedelme és stílusokon átívelő előadásmódja világszerte egyedülálló jelenséggé tette, művészete pedig hidat képez a klasszikus zene, a pop és az érzelmekre épülő előadó-művészet között.

A koncert vendégeként Yelena Dudochkin is bemutatkozott, aki ukrán–amerikai szopránként a nemzetközi operavilág meghatározó színpadain lépett már fel, és külön elismerik a kultúra jelentősége mellett folytatott nemzetközi munkáját, melyet ezúttal sem mulasztott el hangsúlyozni. A zenei irányítást Pejtsik Péter Erkel- és Bartók-díjas zeneszerző és karmester látja majd el, aki a sajtótájékoztatón filozofikus megközelítésből beszélt a készülő koncertről. Szerinte a produkció egyik legnagyobb értéke, hogy nem szembeállítja, hanem egymás mellé helyezi a hagyományt és az újító szándékot.

Ahhoz a szebb jövőhöz, amit Yelena említett, az is hozzájárulhat, hogyha a progresszió és a hagyomány legalább egy koncert erejéig nem ellenségek, hanem szövetségesek. És itt, legnagyobb örömömre pontosan ez valósul meg.

– mondta a klasszikus zenében és a szimfonikus rock világában is otthonosan mozgó karmester. A művész a Budafoki Dohnányi Zenekart fogja vezetni az áprilisi este folyamán.