Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

HauserDimash QudaibergenPeller MariannPlácido Domingo

Plácido Domingo üzent a magyaroknak, ezt gondolja rólunk a világhírű tenor

Budapesten tartott sajtótájékoztatón jelentették be a jövő év egyik legizgalmasabb zenei eseményét, amely már most komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki: 2026. április 18-án az MVM Dome színpadán először lép fel közösen Plácido Domingo, Stjepan Hauser és Dimash Qudaibergen. A különleges koncert három különböző generáció és három markánsan eltérő zenei világ találkozását ígéri, klasszikus alapokra építve, de kortárs látványvilággal és hangzással.

Dani Áron
2025. 12. 19. 5:45
Plácido Domingo mosolyogva invitált minket az áprilisi koncertre.
Fotó: Broadway Event Közhasznú Nonprofit Kft.
A sajtótájékoztató elején maga Stjepan Hauser, a világhírű horvát csellista köszöntötte a vendégeket, zongorán és énekkel teremtve meg az esemény hangulatát. A rövid, személyes zenei bevezető már előrevetítette azt az irányt, amelyet az alkotók a készülő produkcióval kijelöltek: a hangszeres virtuozitás, az operai hagyomány és a modern, műfajokon átívelő előadásmód egymás mellé helyezését.

Plácido Domingo üzent a magyaroknak, ezt gondolja rólunk a világhírű tenor
 Stjepan Hauser és Plácido Domingo (Fotó: Broadway Event Közhasznú Nonprofit Kft.)

Plácido Domingo, Hauses és Dimash: három virtuóz, egy este

Stjepan Hauser hangsúlyozta: számára a koncert jelentősége jóval túlmutat egy újabb fellépésen. Úgy fogalmazott, ritka pillanat, amikor ennyire eltérő zenei pályák és közönségek találkoznak egy színpadon.

Büszke vagyok, hogy részese lehetek ennek az egyedülálló kezdeményezésnek, mert ez nem is egy koncert. Ez történelem. 

Még soha nem fordult elő, hogy ennek a három generációnak a képviselői összejöjjenek egy egész estére, de amikor ez megtörténik, az valami olyasmi lesz, amit el sem tudunk képzelni. Azt hiszem, felejthetetlen lesz – nyilatkozta a népszerű csellóművész.

Fotó: Broadway Event Közhasznú Nonprofit Kft.

Plácido Domingo a sajtótájékoztatón személyes hangvételben beszélt Budapestről és az együttműködés megszületéséről:

Izgatott vagyok, hogy a világpremier koncert jövő áprilisban pont Budapesten lesz, egy olyan városban, amit annyira imádok.

De emellett alig várom, hogy összehozzuk ezt a három zenei stílust. Nagyszerű kémia volt köztünk, igazi zenei kapcsolat, ami különböző világokból és művészi háttérből áll össze – mondta a többszörös Grammy-díjas és kétszeres Primetime Emmy-díjas spanyol–mexikói operaénekes, tenorlegenda.

Dimash Qudaibergen személyesen nem tudott jelen lenni a sajtótájékoztatón, de egy videóüzenetben csatlakozott az eseményhez. A szervezők felidézték, hogy a kazah énekes rendkívüli hangterjedelme és stílusokon átívelő előadásmódja világszerte egyedülálló jelenséggé tette, művészete pedig hidat képez a klasszikus zene, a pop és az érzelmekre épülő előadó-művészet között.

A koncert vendégeként Yelena Dudochkin is bemutatkozott, aki ukrán–amerikai szopránként a nemzetközi operavilág meghatározó színpadain lépett már fel, és külön elismerik a kultúra jelentősége mellett folytatott nemzetközi munkáját, melyet ezúttal sem mulasztott el hangsúlyozni. A zenei irányítást Pejtsik Péter Erkel- és Bartók-díjas zeneszerző és karmester látja majd el, aki a sajtótájékoztatón filozofikus megközelítésből beszélt a készülő koncertről. Szerinte a produkció egyik legnagyobb értéke, hogy nem szembeállítja, hanem egymás mellé helyezi a hagyományt és az újító szándékot.

Ahhoz a szebb jövőhöz, amit Yelena említett, az is hozzájárulhat, hogyha a progresszió és a hagyomány legalább egy koncert erejéig nem ellenségek, hanem szövetségesek. És itt, legnagyobb örömömre pontosan ez valósul meg.

 – mondta a klasszikus zenében és a szimfonikus rock világában is otthonosan mozgó karmester. A művész a Budafoki Dohnányi Zenekart fogja vezetni az áprilisi este folyamán.

A koncert szervezését a Broadway Event végzi, Kovács Zoltán ügyvezető igazgató szerint ilyen jelentőségű művészi show-t még nem csináltak (pedig üzlettársával, Szabó Andrással együtt számos világsztár koncertjét szervezték már meg Magyarországon), egy éve folyamatosan egyeztetnek.

A szervezésben nemzetközi kreatív csapat dolgozik, a háttérben zajló koncepcióalkotásról és szervezőmunkáról pedig Peller Mariann, a Virtuózok megálmodója és alapítója beszélt: – Azt gondolom, hogy a feladatom mindig a hála. Fantasztikus dolog itt ülni és egy ilyen koncertet bejelenteni, de ez nagyon sok mindenkinek köszönhető – mondta, hozzátéve, hogy számára különösen nagy öröm, hogy egy ilyen volumenű világpremier Magyarországon valósulhat meg. 

Azért ez a kis ország nagyon nagy dolgokra képes.

– emelte ki a komolyzene mellett elkötelezett producer.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

