Öngyilkosságot követett el a Brown Egyetem fegyveres támadásának gyanúsítottja + videó

Öngyilkosságot követett el a Brown Egyetem fegyveres támadásának gyanúsítottja

halálos támadás

Öngyilkosságot követett el a Brown Egyetem fegyveres támadásának gyanúsítottja

Holtan találták csütörtökön Claudio Neves Valentét, a Brown Egyetemen elkövetett halálos támadás és a Bostonban dolgozó MIT-professzor meggyilkolásával gyanúsított portugál férfit. A 48 éves elkövető New Hampshire-ben, egy bérelt raktárhelyiségben vetett véget életének.

Forrás: MTI2025. 12. 19. 7:00
Holtan találták csütörtökön a Providence-beli Brown Egyetemen elkövetett halálos támadás feltételezett elkövetőjét, egy portugál férfit, akit egy szintén portugál, Bostonban dolgozó egyetemi professzor meggyilkolásával is gyanúsítanak.

Colonel Oscar Perez, chief of the Providence Police Department, speaks during a press conference into the ongoing investigation into the December 13 mass shooting at Brown University, at the Providence Public Safety Complex in Providence, Rhode Island, on December 15, 2025. A gunman remained at large after a weekend mass shooting at elite Brown University left two dead and nine wounded, with US authorities releasing new footage of a masked "person of interest" captured on surveillance cameras. The shooting took place Saturday in a building where exams were underway on the Ivy League campus in Providence, Rhode Island when a man with a rifle burst in and opened fire before fleeing. (Photo by Bing Guan / AFP)
Oscar Perez ezredes, a Providence-i Rendőrkapitányság vezetője sajtótájékoztatón beszél Fotó: BING GUAN / AFP

Rhode Island állam és helyi rendőrségi vezetők Providence-ben tartott sajtótájékoztatóján a 48 éves Claudio Neves Valente-ként azonosították a gyanúsítottat, akit a rendőrök egy bérelt raktárhelyiségben találtak meg a szomszédos New Hampshire államban. A hatóságok csütörtökön körbekerítették a raktárépületet, de nem avatkoztak közbe.

Oscar Perez, Providence rendőrparancsnoka elmondta, hogy 

Neves Valente saját kezével vetett véget életének, és arról is beszámolt, hogy a nyomozás megállapításai szerint a férfi egyedül cselekedett.

A Brown Egyetem hallgatóira szombaton a délutáni órákban nyitott tüzet a fegyveres egy tanteremben, ahol a diákok a vizsgákra tanultak. Az egyetem közleménye szerint az intézményben végrehajtott támadás gyanúsítottja 2000 őszétől 2001 tavaszáig az intézmény fizika szakos hallgatója volt, majd 2003-ban kiiratkozott.

PROVIDENCE, RI, UNITED STATES - DECEMBER 15: Picture frames are placed of Ella Cook (R) and Muhammad Aziz Umurzakov (L) outside of the Brown University Engineering Research Center following a mass shooting that killed both Cook and Umurzakov, and wounded nine others in Providence, R.I., December 16, 2025. Kyle Mazza / Anadolu (Photo by Kyle Mazza / Anadolu via AFP)
Ella Cook (jobbra) és Muhammad Aziz Umurzakov (balra) képeit helyezték el a Brown Egyetem Műszaki Kutatóközpontja előtt a 2025. december 16-án Fotó: KYLE MAZZA / AFP

A MIT-professzor meggyilkolásával is gyanúsítják

Szintén csütörtökön Bostonban Massachusetts állam hatóságai egy párhuzamosan tartott sajtótájékoztatón arról számoltak be, hogy 

Claudio Neves Valente a gyanúsítottja az MIT (Massachusetts Institue os Technology) professzoraként dolgozó Nuno Loureiro portugál fizikus elleni hétfői gyilkosságnak is.

Leah Foley Massachusetts szövetségi ügyésze elmondta, hogy a MIT professzora és a feltételezett gyilkos ugyanannak az egyetemnek volt fizikus hallgatója még Portugáliában a 90-es évek második felében. A nyomozást felügyelő ügyész közölte, hogy célzott támadásból indulnak ki.

A memorial with flowers is placed outside the home of Professor Nuno F.G. Loureiro, who is fatally shot overnight at his home on Gibbs Street in Brookline, Massachusetts, United States, on December 16, 2025. Loureiro is taken Monday evening to Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, where he is pronounced dead. MIT confirms in a statement that Loureiro is a member of their faculty in the Nuclear Science & Engineering and Physics department and the director of MIT's Plasma Science and Fusion Center. There are no arrests, and the investigation is ongoing. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto) (Photo by Kyle Mazza / NurPhoto via AFP)
Virágokkal megemlékezett Nuno FG Loureiro professzor otthona előtt, akit 2025. december 16-án éjszaka halálos lövés ért otthonában Fotó: KYLE MAZZA / AFP

A nyomozás részleteivel kapcsolatban elhangzott, hogy Claudio Neves Valente Massachusetts államban bérelt autót, amelyen többször rendszámot cserélt, ami megnehezítette, hogy megtalálják, ugyanakkor végül a jármű alapján akadtak a nyomára.

Borítókép: Az FBI tagjai bizonyítékokat gyűjtenek a Brown Egyetemen (Forrás: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

