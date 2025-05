Plácido Domingo imádja a magyar közönséget, szerinte intelligens és szenvedélyes hallgatóság vagyunk

– Magyarország kétségtelenül klasszikus zenei nagyhatalom, más kérdés, hogy a fiatalabb generációt nehéz elérni ezzel a műfajjal. Ön szerint hogyan lehetne közelebb hozni hozzájuk a komolyzenét?

– Magyarország mindig is különleges helyet foglalt el a klasszikus zene világában: Bartók, Kodály, Liszt – ezek a nevek évszázadokon át visszhangzanak. Ahhoz, hogy elérjük a mai fiatalokat, ott kell találkoznunk velük, ahol jelen vannak, ahol aktívak. Nem várhatjuk el tőlük, hogy csak a koncerttermekben lássanak bennünket, olyan platformokra van szükség, mint a Virtuózok. Ez egy dinamikus, magával ragadó és érzelmekben gazdag tehetségkutató, ahol a klasszikus zene személyessé, izgalmassá és elérhetővé válik. Amikor a fiatalok látják, hogy a korukbeliek ilyen készséggel és szenvedéllyel lépnek fel, rájönnek, hogy ez a zene nekik is szól. Ez a kulcs: a kapcsolat az inspiráción keresztül.

– Meg kell újítani a klasszikus zenét?

– A klasszikus zene időtlen. Ahogyan bemutatjuk, előadjuk, annak viszont fejlődnie kell. Nem hiszek abban, hogy magát a zenét csak az újdonság kedvéért meg kellene változtatni. Amit meg kell újítanunk, az a kontextus – a környezet, az előadásmód, a történetmesélés. Ha segítünk a közönségnek megérteni az érzelmeket, a történetet, a darab mögött rejlő erőt, akkor az élővé válik. Akkor nem számít, hogy a zene kétszáz éves vagy tegnap íródott.

– Peller Mariann, a Virtuózok producere arról beszélt korábban, hogy kezdetben kis lépésekkel indultak, rövid darabok szerepeltek a műsorban, így „tesztelve”, hogy a közönség mennyit tud befogadni a klasszikus zenéből. Mikor azt látták, hogy ez működik, a nézők szeretik és értik a zeneműveket, úgy egyre hosszabb és összetettebb darabokat választottak. Ez lenne a klasszikus zene megértésének módja? Lépésről lépésre?

– Természetesen. Ez egy gyönyörű megközelítés.

A klasszikus zene olyan, mint egy egyetemes nyelv. Egyszerű szavakkal kezdjük, aztán mondatokkal, és végül megértjük a költészetet is.

Ha túl sok mindent kérdezel, a hallgató elfordulhat. De minden egyes kis lépéssel megnyílik a szív, a fül élesedik. A Virtuózok megmutatta, hogy a közönség – különösen a fiatalok – nemcsak képes értékelni az összetett zenét, hanem vágyik is rá, ha egyszer megérti. Ez a gondos, szerető nevelés csodája.

– A Virtuózok program hosszú távú támogatója és nemzetközi mentora, 2020 óta pedig a műsor zsűrijében foglal helyet. Miért fontos önnek ennyire ez a program?

– Mert a lelkemhez szól. Az egész életemet az operaszínpadon töltöttem, és most szeretnék valamit visszaadni. A Virtuózok több mint egy televíziós műsor, ez egy küldetés: hogy felfedezzük, támogassuk és ápoljuk a klasszikus zene jövőjét. Megmutatni a világnak, hogy a tehetség mindenhonnan jöhet – kis falvakból, szerény családokból, annyi fiatal szívben ott van, és csak egy esélyre vár. Mélyen hiszek ebben a programban, mert láttam, milyen fejlődést hoz.

– Milyen benyomásai vannak a magyar zeneoktatás rendszeréről?

– Közép-Európának, különösen Magyarországnak mindig is komoly hagyományai voltak a zeneoktatásban. A fegyelem, a struktúra, a magas elvárások igazi zenészeket képez. De a technikánál is fontosabb a lélek. És ezek a fiatal tehetségek mindkettővel rendelkeznek. Hallottam őket játszani, láttam a tüzet a szemükben. Megfelelő irányítással a jövő nagy művészei lehetnek. Ők Európa, s egyben a zene jövője is.

Plácido Domingo az ifjú tehetségekkel (Forrás: MTVA)

– Egy interjúban azt mondta, hogy a magyar közönség mindig melegszívű, lelkes és intelligens. Miből érzi ezt?

– Ez igaz! Amikor Magyarországon énekelek, a közönség nemcsak az eszével, hanem a szívével is figyel. Van itt egy mély kulturális emlékezet – a zene nem szórakozás, hanem az élet része, a lélek része. A magyar közönség tájékozott, szenvedélyes és nagylelkű. Nemcsak a hangnak tapsolnak, értik a zenét, az interpretációt, az érzést.

Az ilyen közönség felemeli a művészt.

Mindig is otthon éreztem magam itt.

– Hogy lehet segíteni, támogatni ezeket az ifjú tehetségeket? A Virtuózok valódi esélyt ad egy releváns nemzetközi zenei karrier beindítására?

– A tehetség a kezdet, nem a vég. Ami ezután következik, az a kemény munka, alázat, rugalmasság, mentorálás. Ezért olyan erős a Virtuózok, hiszen nem áll meg a felfedezésnél. Nevel, támogat, ajtókat nyit. Ezek a fiatal művészek platformot, útmutatást és nemzetközi nyilvánosságot kapnak. Természetesen nem minden résztvevőből lesz világsztár, de sokan elindulnak egy jelentős zenei úton. És még többen büszkén és céltudatosan viszik tovább ezt a tapasztalatot az életükbe.

– Mit gondol, világversennyé is fejlődhet a Virtuózok?

– Őszintén hiszem, hogy igen. A zene egyetemes nyelv. A Virtuózok azt bizonyítja, hogy a klasszikus zene képes határokat, kultúrákat és generációkat átlépni. Tovább kell bővítenünk a programot, új országokat, új hangokat szeretnénk meghívni, mindezt a magas színvonal megtartása mellett. Hiszek abban, hogy a fiatal klasszikus zenészek globális közösségét építhetjük – akiket a kiválóság köt össze, akiket a hagyományok inspirálnak, és akik a jövő felé néznek.