Orbán Balázs: Komoly bajban van Európa, ami a brüsszeli elit elhibázott politikájának következménye

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képviselete által Harc Európa lelkéért címmel megrendezett konzervatív konferencián magyar újságíróknak nyilatkozva Orbán Balázs azt mondta: nem magától van migrációs válság, nem magától van gazdasági válság, hanem az elhibázott brüsszeli döntések következményeként stagnál az európai gazdaság, emelkednek az energiaárak, és egyre nehezebb a középosztály számára a megélhetés.

Orbán Balázs szerint nem magától van migrációs válság (Fotó: AFP)

Az európai elit nem gondolkodik semmi másban, csak az orosz–ukrán háború további finanszírozásában, és ezért hajlandó feláldozni akár az európaiak biztonságát, békéjét és gazdasági fejlődési lehetőségeit is

– fogalmazott.

Az európai válságot csak radikális eszközökkel lehet kezelni: új vezetésre van szükség – jelentette ki. A vezetés cseréjére van szükség az Európai Unióban, különben nem lehet úrrá lenni a háborún, a migrációs válságon és a gazdasági hanyatláson – emelte ki.

Az európai emberek ki fogják kényszeríteni, hogy olyan vezetőik legyenek, akik az ő érdekeiket képviselik, nem pedig valami tőlük távol lévő, magasrendűnek tartott hatalmi célkitűzést. Ez a demokratikus fordulat most történik egész Európában – hívta fel a figyelmet.

A politikus kiemelte: az Európai Uniót sújtó legerősebb és legfontosabb kihívás jelenleg az orosz–ukrán háború. Ezzel összefüggésben azt mondta: olyan vezetőkre van szükség, akikben megvan a bátorság, az elhivatottság arra, hogy valami teljesen mást csináljanak, mint az uniós vezetők az elmúlt négy évben. Olyan politikusokra van szükség, akikben megvan a bátorság arra, hogy lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy Európa lezárja ezt a konfliktust – húzta alá.

Az Európai Unió Külügyi Szolgálatát (EKSZ) érintő csalási és korrupciós üggyel kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta: a botrány megint megmutatta, hogy a háborúpárti elit milyen korrupt, technokrata és bürokrata eszközökkel vezeti az Európai Uniót. Ez a botrány újabb érvet jelent az Európai Unió radikális átalakítása mellett – szögezte le.

A háborúpárti uniós külügyi főképviseletet és az uniós intézményrendszert vissza kell bontani, valamint a tagállamoknak újra kezükbe kell venniük a kezdeményezést. Ez fontos szuverenitási kérdés – tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.

