Jókai Mór megszólalt, pedig már kétszáz éves

A Kulturális és Innovációs Minisztérium keddi közleményében felidézték, hogy a Jókai 200 emlékév programsorozatában február 18-tól, az író születésnapjától 2026. február 18-ig több mint ötven program és programsorozat megvalósítását támogatta a minisztérium, közte a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai-emlékmű-kiállítását és a nemrég bemutatott A cigánybáró című operett színpadra állítását a Budapesti Operettszínházban.

Jókai Mór művei hangjátékként kelnek életre Forrás: Wikipedia

Jókai Mór itt él velünk

Az év során több színházi és táncbemutatóra került sor, POKET–Jókai olvasókörök indultak az ország 62 helyszínén, több száz rendhagyó irodalomóra valósult meg írók és irodalmárok közreműködésével, három városban tartottak 24 órás Jókai-felolvasást, pályázatokat tettek közzé és lezajlott egy nagyszabású diákvetélkedő is, televíziós közvetítéssel.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Jókai Mór születésének 200. évfordulóján mindenkit arra buzdít, hogy olvasson el vagy hallgasson meg néhány Jókai-művet ebben az évben, ehhez járulnak hozzá a most közzétett hanganyagok, amelyek a Jókai 200 YouTube-csatornán érhetők el.