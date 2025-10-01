  • Magyar Nemzet
Az első magyar influenszer a halálos ágyán is csak a hasára gondolt, politikai véleménye miatt számos rajongója meggyűlölte

Jókai Mór születésének kétszázadik évfordulójáról már eddig is számos kiállítás, pályázat, előadás és cikksorozat adott hírt, köztük mi magunk is itt, a Magyar Nemzet és a Lugas hasábjain. Az írófejedelem azonban kimeríthetetlennek tűnő életművet és életutat hagyott maga után, amely még mindig tartogat izgalmakat – erről győződhetett meg az a nagyjából két és fél tucat látogató is, aki kedd este úgy döntött, hogy a Veres Pálné utcai Scruton kávézóba látogat egy művelődéstörténeti kvízre, amit Ugron Zsolna és Sal Endre beszélgetése vezetett fel.

Dani Áron
2025. 10. 01. 20:02
Ugron Zsolna a bicentenárium miatt idén annyit foglalkozott Jókai Mórral hogy sokszor már a harmadik feleségének érezte magát – viccelődött az este műsorvezetője. Fotó: Bokor Ádám Forrás: Kertész Imre Intézet
A Kertész Imre Intézet szervezésében új kvízestsorozat indult, az első alkalomra kedd este került sor a Veres Pálné utcai Scruton kávézóban Jókai, az influenszer címen. A címadás nyilvánvaló anakronizmus, hiszen a XIX. században nem léteztek a mai értelemben vett „tartalomgyártó véleményvezérek”, ugyanakkor valahol jól kijelöli azt a szándékot, hogy az írót ezzel is közelebb hozzák a fiatalabb közönséghez. 

Ugron Zsolna és Sal Endre Jókai Mór életéről beszélgettek. Fotó: Bokor Ádám / Kertész Imre Intézet

Jókai, az influenszer?

Engem ugyan nem sikerült meggyőzni, hogy az anglicizmus pont Jókaival kapcsolatban lenne találó szellemesség, vagy hogy ez a szó adná vissza a legjobban az író-politikus sokoldalúságát, másfelől viszont ezzel valójában csak kákát keresek a csomón, mivel maga az est remek szórakozásnak bizonyult. Írom ezt annak ellenére, hogy az idén annyi Jókairól szóló cikket írtam és olvastam, hogy már nem feltétlenül villanyoznak fel az újabb Jókai-események meghívói. Ám ahogy a minap a lapszerkesztőnk is említette, Jókaiból sosem lehet elég, amit ez az alkalom is bizonyított: az este folyamán az író olyan oldalaira is fény derült, ami komolyan felveti a kérdést: 

Hány ember intellektuális teljesítménye bújt meg egyetlen személyben?

A kvízt egy rövid, ám annál tartalmasabb beszélgetés előzte meg, amelyben Ugron Zsolna József Attila-díjas író kérdezte Sal Endrét, aki saját könyvéhez kutatja Jókai életét. 

Az Újságmúzeum főszerkesztője ebben Jókai Mór 33 különböző aspektusát mutatja majd be, könnyen olvasható köntösben: Jókai mint csillagász, kertész, szőlész, karikaturista vagy éppen szenvedélyes kártyázó. 

Bár Jókait ma jellemzően nem a fiatal generációk olvassák és szeretik, Sal Endre szerint lenne mit tanulni tőle, és sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. A következő kvízesten, október 21-én például olyan fiatalok kerülnek majd középpontba, akik ma is olvassák és szeretik a 200 éve született szerző műveit.

A kvízesten Árpád volt a legügyesebb válaszadó, pedig még csak nem is igazán nagy Jókai-rajongó. Fotó: Bokor Ádám / Kertész Imre Intézet

Aki figyelt a beszélgetés alatt, az jobb esélyekkel indult az utána következő, nagyjából negyven kérdésből álló művelődéstörténeti kvízen is, amelyen olyan érdekességeket is megtudtam, mint hogy Viktória királynő is előszeretettel olvasta Jókai Mór regényeit, vagy hogy Jókai a halálos ágyán nem Petőfit vagy Laborfalvi Rózát emlegette, hanem a bablevest.

A kvíz azonban számomra leginkább azért volt roppant szórakoztató, mert a témákhoz kapcsolódva Ugron Zsolna mindig szolgált még néhány érdekes részlettel. A vetélkedőt végül egy Árpád néven játszó úriember nyerte, aki az ajándékcsomagját átvéve elárulta, hogy olvasott ugyan Jókait, de ő maga inkább Mikszáthot részesíti előnyben.

 

