  • Sosem láttuk még Jókai Mór ezen oldalát, de most majd kilométerekről kiszúrja a szemünk
Jókai MórtűzfalSzínes Város Csoport

Sosem láttuk még Jókai Mór ezen oldalát, de most majd kilométerekről kiszúrja a szemünk

A Színes Város Csoport nagyszabású, országos ,,tűzfaltervező” felhívást tesz közzé grafikus művészeknek, Jókai200 címmel. Cél, hogy újabb kortárs, egyedi üzenetet hordozó műalkotás gazdagítsa Budapest városképét.

Munkatársunktól
2025. 10. 01. 17:57
A Macsakafogónak már van saját tűzfala, ideje, hogy Jókai Mór is kapjon egyet. Forrás: Mohai Balázs / MTI
A nevezés kétlépcsős formában zajlik. Az első fordulóban 2025. október 8. reggel 9.00-ig a jelentkezőknek saját grafikai portfóliójukat kell benyújtaniuk a [email protected] e-mail címre, amely alapján a szakmai zsűri előválogatást tart. A második körbe jutott művészek feladata már konkrét látványtervek készítése lesz, amelyeket a kiválasztott helyszín és tematikus iránymutatások figyelembevételével alkotnak meg.

Forrás: Színes Város Csoport 

Jókai a tűzfalon – A Színes Város Csoport új felhívása

Jókai Mór sokféleképpen meghatározó jelenség a magyar emberek életében – mondta el Nádudvari Noémi, a Színes Város művészeti kurátora. – Én például a nevemet az Aranyember című regény mozgóképes feldolgozása után kaptam, ugyanis abban az időszakban a Tímea és a Noémi nevek nagyon népszerűek volt a film miatt. Ennek nyomán azt szeretnénk látni, hogy 2025-ben mi a viszonya az íróval az újabb grafikus generációknak, mit tudnak róla, és hogyan mutatnák be egy belvárosi, nagyméretű tűzfalon, meghaladva a realisztikus ábrázolást.

A kezdeményezés lehetőséget biztosít hazai alkotóknak, hogy portfóliójuk bemutatásával esélyt kapjanak egy nagyméretű köztéri festmény megtervezésére, amelynek tervezési honoráriuma összesen (bruttó) kétmillió forint.

A Színes Város Csoport célja, hogy olyan minőségi falfestmény szülessen, amely nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem társadalmi üzenetet is közvetít. A program hozzájárul ahhoz, hogy Budapest közterei szerethetőbbé, inspirálóbbá és vizuálisan gazdagabbá váljanak, miközben teret ad a kortárs művészek bemutatkozásának és egy új köztéri műalkotás megjelenésének.

A Színes Város Csoport Magyarország első tűzfalfestéssel és köztérszínesítéssel foglalkozó szervezete. Budapest szinte mindegyik kerületében megtalálhatók a szervezet munkái, de a főváros mellett Sopronban, Pécsett, Kiskunfélegyházán, Budakalászon, Budakeszin vagy Tatabányán ugyanúgy megtalálhatók murális alkotásaik, mint a nemzetközi színtéren, Moszkvában, Bécsben, Londonban, vagy Isztambulban.

 

