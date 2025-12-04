NémetországFranciaországkézilabda-vbcsoportelső

Alakul a mezőny, megvan az első negyeddöntős a női kézilabda-vb-n

Újabb magabiztos győzelem után egy hely máris elkelt a legjobb nyolc között a női kézilabda-vb-n. A középdöntő II. csoportjában Németország 36-18-ra kiütötte Montenegrót. Franciaország is nagy lépést tett a negyeddöntő felé, Ausztriát 29-17-re verte könnyedén. A németek ezzel egyúttal csoportelsők, a franciákra matematikailag még a lengyelek is veszélyesek lehetnek, de a csoport első helye várhatóan a hollandok elleni rangadón dől majd el.

2025. 12. 04. 20:00
Van okuk az örömre a németeknek Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
A franciák csütörtökön 29-17-re verték Ausztriát, és továbbra is százszázalékosak. A franciáktól elvárható, hogy a középdöntőt is megerőltetés nélkül vegyék, egyedül az utolsó fordulóban a Hollandia elleni rangadó ígérkezik izgalmasnak. Annál is inkább, mert remélt továbbjutása esetén a magyar válogatott erről az ágról kap majd ellenfelet a női kézilabda-vb negyeddöntőjében. Matematikailag azonban még nincs meg a továbbjutás.

Németország menetel a hazai rendezésű női kézilabda-világbajnokságon, máris ott van a legjobb nyolc között. Csakúgy, mint Franciaország
Németország menetel a hazai rendezésű női kézilabda-világbajnokságon, máris ott van a legjobb nyolc között. Csakúgy, mint Franciaország Fotó: MARIJAN MURAT/DPA

A németek meggyőző játéka már kisebb meglepetés. A német válogatott az elmúlt években kihullott a női kézilabda szűk elitjéből, a hazai rendezésű világbajnokságra azonban összekapta magát. A németek az egykor szebb napokat látott, Londonban olimpiai ezüstérmes Montenegrót ütötték ki 36-18-ra, és ezzel máris csoportelsőként negyeddöntősök.

Női kézilabda-vb: alakul a negyeddöntő mezőnye

A többi középdöntős csoportban matematikailag még nem dőlt el a továbbjutás, de azért már körvonalazódik a legjobb nyolc mezőnye:

  • I. csoport: Dánia és Magyarország
  • II. csoport: Németország és Szerbia vagy Montenegró
  • III. csoport: Franciaország és Hollandia
  • IV. csoport: Norvégia és Brazília.

A magyar válogatott pénteken Japán ellen biztosíthatja be a továbbjutását.

Csütörtöki eredmények

Középdöntő:

1. forduló, III. csoport (Rotterdam): Franciaország–Ausztria 29-17, Lengyelország–Argentína 28-25, később: Hollandia–Tunézia 20.30

2. forduló: II. csoport (Dortmund): Németország–Montenegró 36-18, Szerbia–Feröer szigetek 31-31, később: Spanyolország–Izland 20.30

