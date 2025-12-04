miniszterelnökOrbán ViktorMazsihisz Szeretetkórház

Orbán Viktor: Felújított kórház – kicsit másképp + videó

Orbán Viktor közösségi oldalán osztott meg egy videót a felújított Mazsihisz Szeretetkórház átadásáról, amely a kormány országos egészségügyi rekonstrukciós programjának részeként újult meg. A miniszterelnök szerint az egyházi fenntartású intézményekben különleges minőségű betegellátás valósul meg.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 20:16
Forrás: Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Közösségi oldalára töltött fel egy videót a magyar miniszterelnök. Mint azt lapunk is megírta, Orbán Viktor december 3-án a felújított Mazsihisz Szeretetkórház átadásán járt, Zuglóban. 

Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik országos méretben, ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház

 – jelentette ki a miniszterelnök a felújított intézmény átadásán. 

A zsidó kórház különösen közel van az én szívemhez azért, mert azt tapasztalom, hogy ott, ahol egyházi fenntartású intézményekben gondoskodnak a betegekről, valami különleges minőség jön létre

 – mondta a kormányfő. A feltöltött videóban az átadási ünnepség előtti percek láthatók: a miniszterelnök kezet fog a jelenlévőkkel, kér egy kalapot, majd a résztvevő beállnak egy csoportképre, végül Orbán Viktor

Isten áldását kéri a jelenlévőkre.

Borítókép: Orbán Viktor a felújított intézmény átadásán (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

