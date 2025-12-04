Orbán Viktor: Felújított kórház – kicsit másképp + videó

Közösségi oldalára töltött fel egy videót a magyar miniszterelnök. Mint azt lapunk is megírta, Orbán Viktor december 3-án a felújított Mazsihisz Szeretetkórház átadásán járt, Zuglóban.

Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik országos méretben, ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház

– jelentette ki a miniszterelnök a felújított intézmény átadásán.

A zsidó kórház különösen közel van az én szívemhez azért, mert azt tapasztalom, hogy ott, ahol egyházi fenntartású intézményekben gondoskodnak a betegekről, valami különleges minőség jön létre

– mondta a kormányfő. A feltöltött videóban az átadási ünnepség előtti percek láthatók: a miniszterelnök kezet fog a jelenlévőkkel, kér egy kalapot, majd a résztvevő beállnak egy csoportképre, végül Orbán Viktor