Orbán Viktor: Felújított kórház – kicsit másképp + videó

Közösségi oldalára töltött fel egy videót a magyar miniszterelnök. Mint azt lapunk is megírta, Orbán Viktor december 3-án a felújított Mazsihisz Szeretetkórház átadásán járt, Zuglóban.
Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik országos méretben, ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház
– jelentette ki a miniszterelnök a felújított intézmény átadásán.
A zsidó kórház különösen közel van az én szívemhez azért, mert azt tapasztalom, hogy ott, ahol egyházi fenntartású intézményekben gondoskodnak a betegekről, valami különleges minőség jön létre
– mondta a kormányfő. A feltöltött videóban az átadási ünnepség előtti percek láthatók: a miniszterelnök kezet fog a jelenlévőkkel, kér egy kalapot, majd a résztvevő beállnak egy csoportképre, végül Orbán Viktor
Isten áldását kéri a jelenlévőkre.
