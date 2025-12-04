Karácsony Gergelyprogramfőváros

Szentkirályi Alexandra: Karácsony félrevezeti a budapestieket + videó

Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely félreértelmezi a bírósági döntést, amikor megkérdőjelezi a főváros szolidaritási hozzájárulási kötelezettségét. A budapesti Fidesz elnöke hangsúlyozta: a döntés csupán technikai kérdésekről szól, nem pedig a befizetés jogosságáról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 19:24
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
„Budapest forrásait senki nem vonja el jogtalanul” – mondta Szentkirályi Alexandra közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz elnöke szerint Karácsony Gergely félrevezeti a nyilvánosságot, amikor egy bírósági döntésre hivatkozva kérdőjelezi meg a szolidaritási hozzájárulás befizetésének kötelezettségét. 

„Ez a döntés semmi másról nem szól, pusztán arról, hogy a befizetés módjának hogyan kell megtörténnie. Ez egy technikai dolog” 

– tette hozzá.

„Semmilyen döntés nem kérdőjelezte meg azt, hogy a fővárosnak – sok más, jó gazdasági helyzetben lévő önkormányzathoz hasonlóan – támogatnia kell egy szolidaritási hozzájáruláson keresztül a nehezebb helyzetben lévő településeket. Ezt a többi önkormányzat gond nélkül megteszi anélkül, hogy csődbe menne” – fogalmazott.

Szentkirályi szerint az is rendkívül inkorrekt Karácsony részéről, hogy közben egy szót sem ejt azokról a beruházásokról, amelyek jelenleg is kormányzati forrásból valósulnak meg a fővárosban. 

„Rengeteg egészségügyi fejlesztés zajlik most Budapesten, felsőoktatási intézmények újulnak meg, az Egészséges utcák program keretében pedig számos közterületet teszünk élhetőbbé”

 – sorolta.

„A város tele van olyan kormányzati fejlesztésekkel, amelyekkel a kormány Budapest mellett, sőt helyett járul hozzá a főváros fejlődéséhez” – zárta gondolatait.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


