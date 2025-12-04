Rogán AntalOrbán ViktorMagyar Péter

Még Rogán Antalt is meglepte, hogy mit jelentene valójában a Tisza megszorítócsomagja

A miniszter szerint ezt kell végiggondolniuk a választóknak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 18:36
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nincs a Tisza Párt mögött egy másik elit, ugyanaz a baloldali elit van, amelyikkel egyszer már 2010 előtt szembenéztünk, és akiket az ország gyakorlatilag egy elég határozott szavazással menesztett – mondta Rogán Antal a Patrióta extrában. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a műsorban többek között arról beszélt, hogy mi a kormány és a Fidesz gazdasági ajánlata, és mit jelent a mindennapokban a Tisza-csomag. Rogán Antal azt is elmondta, hogy még őt is meglepte, mit jelentene Magyar Péterék megszorítása számokban.

Budapest, 2023. november 14. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (b) beszél a meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén a Parlamentben 2023. november 14-én. Mellette Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (b2). MTI/Kovács Attila
Fotó: MTI/Kovács Attila

A rezsicsökkentés kivezetése azt jelentené, hogy a rezsiárak akár a kétszeresére is növekednének – mint Lengyelországban –, és ez az inflációt is megemelné. De ami még ennél is durvább, hogy az inflációnál is nagyobb mértékben növelné meg ez az átlagember kiadásait – figyelmeztetett Rogán Antal Magyar Péterék rezsicsökkentést eltörlő terveivel kapcsolatban. Majd rámutatott, ezek mögött a tervek mögött egy egyszerű dolog húzódik meg: a brüsszeli politikai és ideológia.

Még engem is megleptek a számok

– jelentette ki a miniszterelnök kabinetfőnöke. Majd elmondta, ha a Tisza-csomagot valaki életbe léptetné, az 7250 milliárd forintos megszorítást jelentene. Ennek kicsivel több, mint a felét a vállalatok (3700 milliárd) fizetnék, a maradékot (3500 milliárd) pedig a lakosság.

A társadalommérnökösködők mindig jobban tudják, hogy mit kellene csinálniuk az embereknek, ahelyett, hogy meghallgatnák az embereket, hogy mit szeretnének csinálni az emberek – mutatott rá a miniszter. Majd elmondta: „a mi politikánknak ezzel szemben a lényege, hogy a munkát terhelő adókat azért kell csökkenteni, hogy mindenki munkából el tudja tartani a családját”. Abba, hogy a megkeresett pénzükkel az emberek mit csinálnak, már nem szólnak bele – tette hozzá.

A választóknak azt kell végiggondolniuk, hogy vissza akarnak-e térni a baloldali elit által diktált gazdaságpolitikához

– szögezte le Rogán Antal.

A miniszterelnök mindig is a magyar érdeket képviselte, amikor Brüsszelben van, neki akkor is Magyarország az első. Számára nincs olyan, hogy egy Brüsszeli szempont fontosabb, és ezért egy magyar érdeket föladunk – jelentette ki a miniszter. Hozzátette: Orbán Viktor a magyar érdeket képviselte Washingtonban és Moszkvában is egyaránt, valamint mindkét helyszínen a békéért lobbizott.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Rogán Antal (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

add-square Baloldali megszorítócsomag

Rapid – G. Fodor Gábor: A Tisza csomagja olyan szikár, mint a tevetrágya + videó

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekUkrajna

Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ukrajna finanszírozása kapcsán igen súlyos jogi és politikai aggályok merülnek fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu