Még Rogán Antalt is meglepte, hogy mit jelentene valójában a Tisza megszorítócsomagja

– Nincs a Tisza Párt mögött egy másik elit, ugyanaz a baloldali elit van, amelyikkel egyszer már 2010 előtt szembenéztünk, és akiket az ország gyakorlatilag egy elég határozott szavazással menesztett – mondta Rogán Antal a Patrióta extrában. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a műsorban többek között arról beszélt, hogy mi a kormány és a Fidesz gazdasági ajánlata, és mit jelent a mindennapokban a Tisza-csomag. Rogán Antal azt is elmondta, hogy még őt is meglepte, mit jelentene Magyar Péterék megszorítása számokban.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A rezsicsökkentés kivezetése azt jelentené, hogy a rezsiárak akár a kétszeresére is növekednének – mint Lengyelországban –, és ez az inflációt is megemelné. De ami még ennél is durvább, hogy az inflációnál is nagyobb mértékben növelné meg ez az átlagember kiadásait – figyelmeztetett Rogán Antal Magyar Péterék rezsicsökkentést eltörlő terveivel kapcsolatban. Majd rámutatott, ezek mögött a tervek mögött egy egyszerű dolog húzódik meg: a brüsszeli politikai és ideológia.

Még engem is megleptek a számok

– jelentette ki a miniszterelnök kabinetfőnöke. Majd elmondta, ha a Tisza-csomagot valaki életbe léptetné, az 7250 milliárd forintos megszorítást jelentene. Ennek kicsivel több, mint a felét a vállalatok (3700 milliárd) fizetnék, a maradékot (3500 milliárd) pedig a lakosság.

A társadalommérnökösködők mindig jobban tudják, hogy mit kellene csinálniuk az embereknek, ahelyett, hogy meghallgatnák az embereket, hogy mit szeretnének csinálni az emberek – mutatott rá a miniszter. Majd elmondta: „a mi politikánknak ezzel szemben a lényege, hogy a munkát terhelő adókat azért kell csökkenteni, hogy mindenki munkából el tudja tartani a családját”. Abba, hogy a megkeresett pénzükkel az emberek mit csinálnak, már nem szólnak bele – tette hozzá.

A választóknak azt kell végiggondolniuk, hogy vissza akarnak-e térni a baloldali elit által diktált gazdaságpolitikához

– szögezte le Rogán Antal.

A miniszterelnök mindig is a magyar érdeket képviselte, amikor Brüsszelben van, neki akkor is Magyarország az első. Számára nincs olyan, hogy egy Brüsszeli szempont fontosabb, és ezért egy magyar érdeket föladunk – jelentette ki a miniszter. Hozzátette: Orbán Viktor a magyar érdeket képviselte Washingtonban és Moszkvában is egyaránt, valamint mindkét helyszínen a békéért lobbizott.