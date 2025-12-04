A jóindulat papírja és a rosszindulat kupaca Orbán Viktor előtt

– Egy kupac gonoszság, amely adóemelésről, a családtámogatások csökkentéséről, a sport, a kultúra meg az egyházak megvágásáról, mindenfajta új adók bevezetéséről és a vállalkozók terheinek a növeléséről szól – mutatott rá Orbán Viktor az asztalán tornyosuló papírokra, amelyek a Tisza Párt megszorítócsomagját tartalmazzák. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában így jellemezte Magyar Péterék terveit: „Egy nagy rakás rosszindulat.”

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő asztalán a Tisza Párt magyarokat sanyargató tervezete mellett ott volt még egy papír, amelyet ma Orbán Viktor aláírt a vállalkozókkal és a munkavállalókkal.

A jó szándék ilyen kis helyen is elfér

– hangsúlyozta a miniszterelnök, mivel ez a papír a jövő évi minimálbér-emelésről szól. A kormányfő hozzátette: nagy dolog, nagy siker, szemmel látható a különbség.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között, ezt hivatalosan is bejelentette Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön. A megállapodás értelmében 2026. január 1-jétől a minimálbér 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra emelkedik, a szakmunkás-minimálbér (garantált bérminimum) 7 százalékkal, bruttó 373 200 forintra nő.