A jóindulat papírja és a rosszindulat kupaca Orbán Viktor előtt

A vékonyabbat aláírta a miniszterelnök, a vastagabbat a Tisza Párt tervezi.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 16:19
Forrás: Facebbok/Orbán Viktor
– Egy kupac gonoszság, amely adóemelésről, a családtámogatások csökkentéséről, a sport, a kultúra meg az egyházak megvágásáról, mindenfajta új adók bevezetéséről és a vállalkozók terheinek a növeléséről szól – mutatott rá Orbán Viktor az asztalán tornyosuló papírokra, amelyek a Tisza Párt megszorítócsomagját tartalmazzák. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában így jellemezte Magyar Péterék terveit: „Egy nagy rakás rosszindulat.”

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő asztalán a Tisza Párt magyarokat sanyargató tervezete mellett ott volt még egy papír, amelyet ma Orbán Viktor aláírt a vállalkozókkal és a munkavállalókkal.

A jó szándék ilyen kis helyen is elfér

– hangsúlyozta a miniszterelnök, mivel ez a papír a jövő évi minimálbér-emelésről szól. A kormányfő hozzátette: nagy dolog, nagy siker, szemmel látható a különbség.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között, ezt hivatalosan is bejelentette Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön. A megállapodás értelmében 2026. január 1-jétől a minimálbér 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra emelkedik, a szakmunkás-minimálbér (garantált bérminimum) 7 százalékkal, bruttó 373 200 forintra nő.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

