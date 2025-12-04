„Soha rosszabb évkezdetet” – Orbán Viktor nagy bejelentést tett

– A tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról, és helyette ma egy nagy megállapodást írunk alá. Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között. Így jövőre a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 7 százalékkal emeljük – jelentette be Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette:

január 1-től összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk.

– Komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, melynek köszönhetően 90 milliárd forinttal csökkennek a KKV-k adóterhei. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a fontos megállapodáshoz! Mi azt valljuk, hogy a gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet – zárta sorait Orbán Viktor.