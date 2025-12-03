Orbán ViktorVlagyimir Putyinenergiabiztonság

Orbán Viktor: Sikeres tárgyalások vannak mögöttünk + videó

Fontos tárgyalás zajlott a múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között Moszkvában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 22:18
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Orbán Viktor új videót tett közzé a Facebook-oldalán a múlt pénteki, moszkvai útjáról, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. A miniszterelnök azt írta, hogy sikeres tárgyalások vannak mögöttük. Ez pedig kulcsfontosságú hazánk energiabiztonsága és a megfizethető, alacsony energiaárak érdekében.

A kormányfő a digitális polgári körök nyíregyházi háborúellenes gyűlésén felidézte: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajat sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vlagyimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségben megérkezzenek az energiahordozók Magyarországra most télen és jövőre is. 

Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani

– mutatott rá a kormányfő.


Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

