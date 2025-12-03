Orbán Viktor: Sikeres tárgyalások vannak mögöttünk + videó

Orbán Viktor új videót tett közzé a Facebook-oldalán a múlt pénteki, moszkvai útjáról, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. A miniszterelnök azt írta, hogy sikeres tárgyalások vannak mögöttük. Ez pedig kulcsfontosságú hazánk energiabiztonsága és a megfizethető, alacsony energiaárak érdekében.

A kormányfő a digitális polgári körök nyíregyházi háborúellenes gyűlésén felidézte: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajat sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vlagyimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségben megérkezzenek az energiahordozók Magyarországra most télen és jövőre is.

Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani

– mutatott rá a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)