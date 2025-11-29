Rendkívüli

A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

Orbán ViktorVlagyimir PutyinDPKNyíregyháza

Orbán Viktor: Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani

Orbán Viktor a digitális polgári körök nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésén számolt be arról, hogy miről tárgyalt pénteken Moszkvában Vlagyimir Puytin orosz elnökkel. A miniszterelnök elárulta, hogy sikerült megállapodniuk arról, hogy a leszerződött mennyiségből megérkezzenek az energiahordozók Magyarországra most télen és jövőre is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 14:13
Fotó: Ladóczki Balázs
A Moszkva–Nyíregyháza járattal érkeztem, ami hat órán át tartott, összesen 12 órát voltam a levegőben, ehhez képest jó állapoban vagyok – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök nyíregyházi háborúellenes gyűlésén. A kormányfő hangsúlyozta: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajt sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vlagyimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségből megérkezzenek az energiahordozók Magyarországra most télen és jövőre is. 

Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani

– mutatott rá.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi DPK-gyűlésen (Fotó: Ladóczki Balázs)

Annak kapcsán, hogy korábban egy hosszú, míg most egy rövid asztalnál tárgyalt Putyinnal, a miniszterelnök elmondta, hogy minél nagyobb egy ország, annak a vezetője annál jobban tart a betegségektől. Leszögezte, hogy nem lehet kisebbrendűségi érzésből tárgyalni az amerikai vagy az orosz elnökkel.

Meg kell találni, hogy ne alárendelt pozícióban legyen a tárgyalás

– hangsúlyozta.

Mint jelezte, jövőre ünnepli az Egyesült Államok a megalapítása 250. évfordulóját, azonban ő egy 1100 éves államból érkezett tárgyalni. Az oroszok kapcsán pedig jelezte, hogy többször is nekünk jöttek, így 1849-ben, az első és a második világháborúban, majd 1956-ban is.

A miniszterelnök felidézte: Vlagyimir Putyin elmesélte neki, hogy a kommunista időkben járt Kárpátalján, ahol a magyarok vasalt ingben ültek a kispadon, és akkor jött rá, hogy ez egy más világ.

Érti, hogy mi nem szlávok vagyunk, és eltér a kulturális minőségünk az övékétől. Az oroszok tisztelik ezt a kultúrát és számít nekik, hogy bízhatnak-e a partnerükben

– fogalmazott, majd emlékeztetett: a magyar fél 2009 óta minden megállapodást betartott, amelyeket az oroszok is maradéktalanul betartottak. 

A legfontosabb dolog, amit mondhatok az orosz elnökről, hogy ez működik

– jelentette ki.

Szerinte az oroszok úgy értelmezik a mai helyzetet, hogy elvesztették a Szovjetuniót és kötöttek egy megállapodást a Nyugattal, amit a Nyugat nem tartott be. Fel akarják venni a NATO-ba Ukrajnát, ami sok az oroszoknak, ilyen nem történhet, mert az oroszok nem akarnak NATO-tagállam szomszédjai lenni.

Olyan erőviszonyokra van szükség, hogy békében tudjunk élni és semmi se akadályozza a gazdasági fejlődésünket, nekünk Ukrajna és Oroszország jövője másodlagos

– fogalmazott Orbán Viktor.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

