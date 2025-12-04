filmmagyar filmfilmzeneNFI

Valami Amerika vagy Hogyan tudnék élni nélküled? Tesztelje, mennyire ismeri a magyar filmzenéket!

Presser Gábor, Demjén Ferenc, Azahriah, Ákos, Vukán György és a Tankcsapda dalai is terítékre kerülnek a Nagy magyar filmteszt diákoknak versenyen, ugyanis az online vetélkedő kiemelten foglalkozik a magyar filmzenékkel, azok szerzőivel és előadóival. A DUE Médiahálózat szervezésében a Nemzeti Filmintézet támogatásával, immáron kilencedik alkalommal indított játék célja, hogy a 14–20 év közötti fiataloknak szórakoztatva adjanak képet és tudást a magyar filmekről, sorozatokról, alkotókról. A teszt kérdései fókuszálnak a 100 éve született Darvas Iván és Kállai Ferenc színművészek, illetve Makk Károly rendező munkásságára is.

2025. 12. 04.
Hogyan tudnék élni nélküled? Fotó: GABOR KOTSCHY Forrás: NFI
Idén 130 éves a mozi, ugyanis 1895. december 28-án tartották az első nyilvános filmvetítést, méghozzá a Lumière fivérek a párizsi Grand Café Indiai Szalonjában. A közönség tíz rövidfilmet láthatott ekkor, köztük mind közül az elsőt, A munkaidő végét, amely a lyoni Lumière-gyár kapuján kilépő munkásokat mutatta. Ezt követően egészen az 1920-as évek végéig több tízezer némafilm készült világszerte. A némafilmek vetítésekor a mozikban ugyanakkor sosem volt csend, a filmek bemutatása általában zongorakísérettel történt, drágább mozikban pedig zenekarral. A mai filmrajongók számára – néhány művészi alkotástól eltekintve – elképzelhetetlenek lennének zene nélkül a filmek.

A Lumière fivérek, akik letették a filmgyártás egyik alapkövét Forrás: Wikipédia

Az elmúlt évtizedekben csodálatos szerzők komponáltak, elég, ha csak Ennio Morricone, John Williams, Vangelis vagy Hans Zimmer nevét említjük. Ahogy a világ más tájékán, természetesen Magyarországon is szerepet kaptak a zeneművek a filmekben, és olyan művészek dalait hallgatjuk tévé-, rajz- és mozifilmekben, sorozatokban, mint például Vukán György, Fényes Szabolcs, Presser Gábor, Dés László, Balázs Ádám és Pethő Zsolt.

A Nagy magyar filmteszt diákoknak játék előttük, illetve további alkotók és alkotások előtt tiszteleg. Az online vetélkedő kérdései az elmúlt hét évtized filmjeit érintik, köztük a Sose halunk meg, a Hogyan tudnék élni nélküled?, a Valami Amerika, az Üvegtigris, a #sohavégetnemérős, az Egy bolond százat csinál, a Linda, a Kontroll, a Szerelem első vérig, valamint a Liza, a rókatündér zenéjét. A teszt kérdései és válaszai több tucat előadóval és együttessel foglalkoznak,

szóba kerül Presser Gábor, Azahriah, Demjén Ferenc, Lábas Viki, Geszti Péter, Ákos, valamint a Neo, a Lóci játszik, a Quimby, a Tankcsapda, az Intim Torna Illegál és a Kowalsky meg a Vega.

A kilencedik alkalommal elindított Nagy magyar filmteszt diákoknak természetesen nem csak a filmzenékre fókuszál, téma például a 100 éve született Darvas Iván, Makk Károly és Kállai Ferenc munkássága. A szervező DUE Médiahálózat és a támogató Nemzeti Filmintézet közös célja, hogy a vetélkedővel népszerűsítse a klasszikus és új magyar filmeket, tévésorozatokat, valamint szórakoztató módon szeretnék megismertetni a hazai és külföldi produkciókban dolgozó magyar filmes szakemberek, rendezők, operatőrök, zeneszerzők, színészek, producerek munkáját. A háromfordulós játékba a Filmteszt.hu oldalon lehet bekapcsolódni, ahol 15 kérdésre kell válaszolni magyar filmklasszikusokkal és az elmúlt évek magyar mozifilmjeivel, sorozataival és alkotóival kapcsolatban.

A játékban bárki részt vehet, a tesztet 2026. március 1-ig lehet kitölteni. A résztvevők a Nagy Diák Tesztek(C) applikáció segítségével is kipróbálhatják a tudásukat. A felhasználóbarát app ingyenesen letölthető App Store-ból és a Google Play-ről.

A második fordulóba az online tesztkitöltésen legjobb eredményt elérő 14 és 20 év közötti játékosok kapnak meghívást. Ebből a fordulóból a legjobb 10 versenyző jut majd a döntőbe, ami 2026. március 27-én lesz az Újpest Rendezvénytérben. A fődíjat a nyertes választhatja ki egy kétszemélyes görögországi utazás, egy iPhone 16 szupertelefon, vagy egy Samsung Galaxy Z Flip közül. A második és a harmadik helyezett jutalma egy-egy okostelefon lesz, valamint az az iskola, ahonnan a legtöbb kitöltő érkezik az első fordulóba, különdíjban részesül.

A Filmtesztet bárkinek érdemes kipróbálni aki szeret moziba járni, illetve tévében, Netflixen, HBO-n vagy Filmion magyar alkotásokat nézni.

A Filmtesztet bárkinek érdemes kipróbálni, aki szeret moziba járni, illetve tévében, Netflixen, HBO-n vagy Filmión magyar alkotásokat nézni.

 

