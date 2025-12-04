Valami Amerika vagy Hogyan tudnék élni nélküled? Tesztelje, mennyire ismeri a magyar filmzenéket!

Idén 130 éves a mozi, ugyanis 1895. december 28-án tartották az első nyilvános filmvetítést, méghozzá a Lumière fivérek a párizsi Grand Café Indiai Szalonjában. A közönség tíz rövidfilmet láthatott ekkor, köztük mind közül az elsőt, A munkaidő végét, amely a lyoni Lumière-gyár kapuján kilépő munkásokat mutatta. Ezt követően egészen az 1920-as évek végéig több tízezer némafilm készült világszerte. A némafilmek vetítésekor a mozikban ugyanakkor sosem volt csend, a filmek bemutatása általában zongorakísérettel történt, drágább mozikban pedig zenekarral. A mai filmrajongók számára – néhány művészi alkotástól eltekintve – elképzelhetetlenek lennének zene nélkül a filmek.

A Lumière fivérek, akik letették a filmgyártás egyik alapkövét Forrás: Wikipédia

Az elmúlt évtizedekben csodálatos szerzők komponáltak, elég, ha csak Ennio Morricone, John Williams, Vangelis vagy Hans Zimmer nevét említjük. Ahogy a világ más tájékán, természetesen Magyarországon is szerepet kaptak a zeneművek a filmekben, és olyan művészek dalait hallgatjuk tévé-, rajz- és mozifilmekben, sorozatokban, mint például Vukán György, Fényes Szabolcs, Presser Gábor, Dés László, Balázs Ádám és Pethő Zsolt.

A Nagy magyar filmteszt diákoknak játék előttük, illetve további alkotók és alkotások előtt tiszteleg. Az online vetélkedő kérdései az elmúlt hét évtized filmjeit érintik, köztük a Sose halunk meg, a Hogyan tudnék élni nélküled?, a Valami Amerika, az Üvegtigris, a #sohavégetnemérős, az Egy bolond százat csinál, a Linda, a Kontroll, a Szerelem első vérig, valamint a Liza, a rókatündér zenéjét. A teszt kérdései és válaszai több tucat előadóval és együttessel foglalkoznak,

szóba kerül Presser Gábor, Azahriah, Demjén Ferenc, Lábas Viki, Geszti Péter, Ákos, valamint a Neo, a Lóci játszik, a Quimby, a Tankcsapda, az Intim Torna Illegál és a Kowalsky meg a Vega.

A kilencedik alkalommal elindított Nagy magyar filmteszt diákoknak természetesen nem csak a filmzenékre fókuszál, téma például a 100 éve született Darvas Iván, Makk Károly és Kállai Ferenc munkássága. A szervező DUE Médiahálózat és a támogató Nemzeti Filmintézet közös célja, hogy a vetélkedővel népszerűsítse a klasszikus és új magyar filmeket, tévésorozatokat, valamint szórakoztató módon szeretnék megismertetni a hazai és külföldi produkciókban dolgozó magyar filmes szakemberek, rendezők, operatőrök, zeneszerzők, színészek, producerek munkáját. A háromfordulós játékba a Filmteszt.hu oldalon lehet bekapcsolódni, ahol 15 kérdésre kell válaszolni magyar filmklasszikusokkal és az elmúlt évek magyar mozifilmjeivel, sorozataival és alkotóival kapcsolatban.