Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

hans zimmerkoncertfilmzeneMVM Dome

A jó ízlés és a közönség türelmének határait is feszegette Hans Zimmer Budapesten + galéria

Három és fél órás játékidő, pazar látvány, olykor magával ragadó, máskor giccsbe hajló dallamok. Enyhén szólva is eklektikus koncertet adott az Oscar-díjas zeneszerző, Hans Zimmer az MVM Dome-ban.

Német Dániel
2025. 11. 13. 16:00
Fotó: Csudai Sándor
A kivilágítatlan színpadon mennydörgések morajában megjelennek a zenészek, belekezdenek A sötét lovag vészjósló dallamaiba. Az ütem egyre dinamikusabb, várom, hogy elérje a csúcspontját, és bár tudom, hogy nem egy metalcore-koncerten vagyok, mégis arra vágyom, hogy a frontember beleüvöltsön a mikrofonba, és darálni kezdjenek. Ez a robbanás persze elmarad, de Hans Zimmer egyszer csak kikászálódik a szintetizátor mögül, gitárt ragad, tépni kezdi a húrokat, valamit skandálni kezd, a közönség ünnepel, pedig a fehér betűrt ingében nem is lehetne kevésbé rocksztáros a megjelenése.

Hans Zimmer koncert
Nem aprózta el a játékidőt Hans Zimmer Fotó: Csudai Sándor

Tizenkétszer jelölték Oscarra, kétszer meg is nyerte, de bezsákolt mások mellett három Golden Globe-ot, öt Grammy-t, egy BAFTA-t, a szakma abszolút élmezőnyébe tartozik, mégis fáztam előzetesen a fellépésétől. Ugyanis annak ellenére, hogy a két kedvenc hobbim a moziba és a koncertre járás, soha egyetlen filmzenei albumot sem hallgattam végig. A műfajra mindig úgy tekintettem, hogy se hús, se hal, a klasszikus műveknél kevésbé mély, egy metál- vagy egy punkalbum viszont ezerszer szórakoztatóbb. Nem állítom, hogy ezentúl pörgetni fogom az életművét, de legalább megértettem, miért képes megtölteni folyamatosan olyan helyszíneket, mint az MVM Dome.

Részben azért, mert rendkívül szimpatikus jelenség. A koncertkritikák állandó közhelye, hogy ha egy előadó nem kifejezetten mufurc, akkor máris megállapítják, mennyire élvezte a fellépést. Zimmer esetében azonban ez a napnál is világosabb volt, amikor épp nem volt a keze ügyében hangszer, sokszor csak megállt a színpadon, és mámoros mosollyal nézte és hallgatta valamelyik zenésztársa játékát, mint egy büszke egyetemi docens a tanítványait. És őszintének tűnt, amikor arról beszélt, hogy az egész életét egyedül tölti sötét, ablaktalan szobákban, ezért felszabadító számára, amikor végre közönség elé léphet – egy szintén sötét és ablaktalan monstrumban, de ezt már csak én teszem hozzá.

Lenyűgöző, ahogyan komplett sztorikat mesél el a hangok nyelvén, viszont itt jön be az, hogy miért indulnak hendikeppel nálam a filmzenék. Nem mindig derült ki, melyik produkció aláfestését halljuk, így sokszor vakon próbáltam befogadni. Máskor az ellenkezője volt a baj: magával ragadott Az acélember dinamikus, sötét atmoszférája – el is képzeltem, egy átlagos metálzenekar is milyen innovatív dimenziókat nyerne, ha egy ilyen vizionárius művész mögé állna –, de folyton-folyvást kizökkentett, hogy arra a fránya Superman-adaptációra kell gondolni.

És Zimmer azért a tehetségét elsősorban Hollywoodban kamatoztatja, gejl filmekhez pedig szentimentális zene dukál, a Pearl Harbor esetében háttérbe is kellett szorítania a jó ízlését. Előtte meg is jegyezte, sosem szerette ezt a tételt, de a barátnője rápirítana, ha nem játszaná, másrészt a jelenlegi együttese tökéletesen feldíszítette.

1/16 Magasságok és mélységek Hans Zimmer budapesti koncertjén

 

Felemelt az űrbe, majd ledobott Hans Zimmer 

A koncert hangulatingadozásai remekül illusztrálták Zimmer sokszínűségét, ugyanakkor néha zavarba ejtők voltak. A Csillagok között tételei már-már tudatmódosító nélkül is pszichedelikus utazásra invitáltak, és bár giccses volt, megvett kilóra, ahogyan egy légtornásznő vakítóan világító fehér ruhában a nézőtér felett táncolt, utána a világűrből hirtelen visszazuhantunk a Földre, azon belül is Afrikába, Az oroszlánkirály dallamait pedig az Oscar-átadók zenei betétjeinek rossz ízlésében prezentálta.

A közönség azonban jóízűen falta az összes falatot, közeledett az éjfél, de Zimmer még mindig színpadon volt, mégis csak alig-alig szállingóztak el annak reményében, hogy elcsípik még az utolsó metrót. Bennem viszont az a kérdés, hogy ez magaskultúra-e vagy sem, épp úgy pingpongozott, mint Leonardo DiCaprio fejében az Eredetben, hogy a valóságban van vagy álmodik épp, miközben a pörgettyűjétől várja a választ. Az említett tárgy a fináléban meg is jelent a kivetítőn, de akár Nolan sci-fijében, most sem derült ki az igazság.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

