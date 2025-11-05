Nyolc iskolából rúgták ki és nem tud kottát olvasni a világ egyik legismertebb filmzeneszerzője

A többszörös Oscar- és Grammy-díjas zeneszerző 2025-ben és 2026-ban visszatér Európa legnagyobb arénáiba a Hans Zimmer Live – The Next Level turnéval. A „rocksztár zeneszerző” jelenleg Észak-Amerikában turnézik, ahol minden koncertje telt házas, ezzel újra és újra bizonyítva, hogy nemcsak zenei zsenialitása, hanem egyedülálló előadói tehetsége is lenyűgözi a közönséget, és valóban a világ egyik legkülönlegesebb művésze.

Hans Zimmer különleges zenei utazásra invitálja közönségét november 12-én. Fotó: Mirkó István

Számomra minden előadás egy új felfedezőút, a The Next Level című show-val szeretném meglepni a rajongóimat, és egy olyan hangzásvilágba bevezetni őket, amilyet még soha nem tapasztaltak

– mondta Zimmer.

Tíz érdekesség Hans Zimmerről

1. „Vagy a fiú megy, vagy én” – ezek voltak Hans Zimmer zongoratanárának szavai, mielőtt feladta a hatéves Hans tanítását. Mi több, összesen nyolc iskolából bocsájtották el.

2. Teljesen autodidakta módon tanulta a zenét. Ebből következik az a meglepő tény is, hogy a világ egyik legismertebb filmzeneszerzője a mai napig nem tud kottát olvasni, viszont a zongorajátékát lekottázó szoftverek használata lehetővé teszi, hogy a munkatársai kottázva kapják meg a szerzeményeit.

3. Gyermekkorában nagy hatással voltak rá Ennio Morricone filmzenéi, elmondása alapján a Volt egyszer egy vadnyugat inspirálta arra, hogy filmzeneszerzővé váljon.

Hans Zimmerre nagy hatással volt Ennio Morricone. Fotó: MTI/EPA/Jacek Bednarczyk

4. Az 1970-es években csatlakozott a The Buggles nevű bandához billentyűként, és még az 1979-es Video Killed the Radio Star című videóklipjükben is feltűnik egy pillanatra.

5. Ő az egyetlen zeneszerző, aki két különböző rendező Batman-filmjéhez komponált zenét – ő írta Christopher Nolan A sötét lovag című trilógiájának, valamint A Batman Superman ellen – Az igazság hajnala című film zenei betéteit.

6. Hollywoodi áttörése akkor következett be, amikor Barry Levinson rendező őt választotta a Dustin Hoffman és Tom Cruise főszereplésével készült Rain Man (1988) film zenéjének komponálására.

7. Egy interjúban azt mondta, úgy érzi, a német producerek elfelejtették őt. A Laura csillagai (2004) című film egyik producere olvasta a beszélgetést, és azonnal felkérte őt a filmhez.