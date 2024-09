A rocksztár zeneszerző ismét Budapestre érkezik

A többszörös Oscar- és Grammy-díjas zeneszerző, Hans Zimmer Live – The Next Level című 2025/2026-os turnéjával új dimenzióba emeli művészi munkásságát, célja, hogy elvarázsolja és meghódítsa Európát, egy felejthetetlen zenei utazásra invitálja a közönséget.

Hans Zimmer, a rocksztár zeneszerző 2023-as koncertje Budapesten. Fotó: Mirkó István

A rocksztár zeneszerző ismét meghódítja Európát

Az új show úttörő elektronikus hangzásvilággal és látványos fénytechnikával kápráztatja el a hallgatóságot, még magasabb szintre emelve a korábbi nagy sikerű előadásain megszokott minőséget.

Hans Zimmer számára – akit a BBC rocksztár zeneszerzőnek és hollywoodi lázadónak is nevezett – mindig is fontos volt, hogy feszegesse művészi határait, új utakat járjon be, és folyamatosan fejlessze magát és a produkcióit.

Számomra minden előadás egy új felfedezőút. A The Next Level show-val meg akarom lepni a rajongóimat, és egy olyan hangzásvilágba vezetni őket, amilyet még soha nem tapasztaltak

– mondta a zeneszerző.

Legutóbbi 2023-as európai turnéja is hatalmas siker volt, a telt házas arénákban több mint négyszázezer rajongó ünnepelte a maestrót, akinek filmzenéi évtizedek óta meghatározzák a hollywoodi kasszasikereket.

A hivatalos jegyértékesítés 2024. szeptember 26-án, 14 órakor indul, az Eventim hálózatában. Azok a rajongók, akik szeretnék előre megvásárolni a jegyeiket, már most regisztrálhatnak a hivatalos, kizárólagos rajongói várólistán a HZL-NEWS.com oldalon.

Hans Zimmer több mint ötszáz projekthez komponált zenét, amelyek összesen több mint 28 milliárd dolláros bevételt hoztak a világ filmes kasszáiba. Számos díjat kapott, munkásságát eddig két Oscar-díjjal, három Golden Globe-díjjal, öt Grammy-díjjal, egy American Music Awarddal, egy Tony-díjjal, valamint hat Emmy-jelöléssel ismerték el. Közelgő projektjei között szerepel Steve McQueen várva várt Blitz című filmje, amelyet novemberben mutatnak be a mozikban, valamint Joseph Kosinski F1 című filmje, amely 2025 júniusában debütál. Legutóbb Denis Villeneuve nagy sikerű folytatásához, a Dűne: Második rész-hez is komponált zenét, amelyet 2024 márciusában mutattak be.