Mi köze van a lélekútra induló sámánok eksztázisának a pszichiátrián kezeltek önkívületi állapotaihoz?

A műsorvezető először A gyermekkor tenyerén című könyvéről kérdezte Lajtos Nórát, amelynek ikonikus verse az Arany János nyomán született cím, A családi kör.

Lajtos Nóra verseskötetének borítója. Forrás: Poétikon

Három generáció élt egy ikerházban, a dédnagymamát hoztuk sokszor haza, akinek három gyermeke volt, mi pedig az anyai nagyszülőkkel éltünk együtt, tehát a vasárnapi ebédnél mindig hat személyre terítettünk

– emlékezett vissza a szerző a Magyar Nemzet Videa-csatornáján elérhető műsorban arra az időszakra, amikor A gyermekkor tenyerén versei játszódnak. A kötet különlegessége, hogy nem csupán a személyes élmények, hanem történelmi elemek is megjelennek a versekben, így például lágertörténetek, a nagypapa háborús históriái.

Mit gondolsz, te mit tanultál abból, amit elmeséltek neked a nagyszülők, abból, hogy részese voltál ezeknek az életutaknak?

– érdeklődött a személyes élménnyé vált történelemről Viola Szandra.

Nagyon mély nyomot hagyott bennem. Az egyik versben is megfogalmazom, hogy igazából csak a tisztességesség számít. Ez az, amit a nagyapám a halálos ágyán is elmondott nekem. Ez hozza a belső megnyugvást, mert ugye az ember sorsa nem feltétlenül úgy alakul, ahogyan tervezte vagy ahogyan fiatal korában elképzelte, hogy milyen lesz az élete. Nagyon fura helyzeteket tud hozni a történelem vagy a politika, tényleg mélyen beleavatkozik a sorsokba

– összegezte a tanulságokat Lajtos Nóra.

Ezután a szerző A fehér szektor című novelláskötetére terelődött a szó.

Milyen előképeid lehetnek A fehér szektor esetében? Nyilván ott van Csehovtól A hatos számú kórterem, de akár populáris példákat is említhetünk, Coelhótól a Veronika meg akar halni is eszembe jutott, mert az egyik szereplőt nálad is Veronikának hívják. Hogy lehet ehhez a nehéz és szerintem még nem túlírt témához hozzányúlni?

– érdeklődött Viola Szandra.

Hát ez az életem egy elég nehéz periódusának a lenyomata és dokumentációja igazából. Túlfeszített tempójú életet éltem. 19 évig tanítottam középiskolában, egyszer pedig elveszítettem az eszméletemet tanítás közben. Akkor jött a pszichiátria. Tehát igazából a fehér szektor az a debreceni pszichiátriát jelöli, mert különböző színű szektorokra van bontva a klinikai centrum. Több időt bent töltve elkezdett aztán működni bennem az írói ösztön, próbáltam megfogni azokat a sorsokat, amelyek közt akár hasonló is lehet, mint az enyém

– vallott őszintén életének egyik legnehezebb időszakáról Lajtos Nóra.

Ma akkor is fordulhat az ember pszichológushoz, ha teljesen jól van, de mondjuk fejlődni szeretne vagy valamilyen élethelyzettel még rugalmasabban megbirkózni. Mégis gyakran még ma is elítélő pillantásokat kaphat, aki pszichológushoz megy

– jegyezte meg a szerző, aki a pszichés anomáliákról szólva történelmi távlatba helyezte a kérdést: felidézve a görögöket, akik ismerték és elismerték a szent megszállottságot, s utalva arra is, hogy milyen ijesztően eksztatikus állapotokba csaphatott át a sámánok lélekutazása, a táltosok révülése.

A szocializmus alatt viszont csak idegbajnak írták le a transzállapotot

– tette hozzá a műsorvezető, akinek a szavaira reagálva Lajtos Nóra egy személyes élményét is felhozta.

Láttam én is ilyen démonisztikus jelenséget, mert egy skizofrén beteg minden éjjel pőrére vetkőzve táncolt. Ő maga egyedül keringőzött, de nem is tudott róla

– idézte fel ezeket az általa átélt és megfigyelt jeleneteket a szerző.

Ez a jelenség pedig kísértetiesen hasonlít arra az állapotra, amit a régiek lidércnyomásként meséltek el

– fűzte hozzá Viola Szandra.