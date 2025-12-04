Parov StelarBudapest Parkkoncert

A magyarok kedvenc osztrák előadója ismét a fővárosban koncertezik

A modern elektronikus zenei színtér egyik legizgalmasabb és legismertebb alakja újra fellép a Budapest Parkban. A jellegzetes jazz-, house-, szving- és elektronikus hangzásokból építkező, utánozhatatlan stílusú producer és előadó, Parov Stelar (aki az utóbbi időben gyökeresen új irányt vett) a világ számos pontján hatalmas tömeget vonz. A 2024-es, közel telt házas Budapest parkos este után 2026. szeptember 26-án visszatér Budapestre, hogy újra egy hatalmas közös tánccá változtassa az éjszakát.

Parov Stelar – polgári nevén Marcus Fuereder – már az első, 2004-es Rough Cuts albummal berobbant a nemzetközi köztudatba. Innovatív produceri megoldásai és műfajokat átívelő látásmódja gyorsan a világ elektronikus zenei élvonalába repítette. Olyan előadók kértek fel együttműködésre vagy remixre, mint Tony Bennett & Lady Gaga, Lana Del Rey, Lukas Graham, Marvin Gaye, Bryan Ferry vagy Klingande.

A sikerek azóta is megkerülhetetlenek: több száz milliós online megtekintések, több millió havi hallgató, tíz Amadeus Austrian Music-díj és olyan slágerek, mint a világszerte ismert All Night, amely Németországban arany-, Olaszországban pedig dupla platina minősítést kapott. Legutóbb most novemberben jelentkezett új lemezzel, a masszív, 15 számos Artifactről a következőképp nyilatkozott:

Érzelmes, kísérletező és őszinte. Pontosan ilyennek akartam.

Az Artifact Parov Stelar eddigi legambiciózusabb albuma, amely hat év alatt egy párhuzamos idősíkokból, nagyzenekari hangzásokból, elektronikus lüktetésből és álomszerű hangulatokból épülő különleges világgá formálódott, és amelyen még egy füstös Lana Del Rey-remix is megtalálta tökéletes helyét.

Élőben egy héttagú zenekar kíséretében lép színpadra, és nem véletlenül számít a legnagyobb fesztiválok kedvenc fellépőjének: megjárta a Coachellát, a Glastonburyt, a Lollapaloozát, és több mint ezer koncerten bizonyította, hogy hibátlanul kelti életre különleges világát.

A Budapest Park közönsége számára már-már hazajáró vendég, és minden alkalommal felejthetetlen hangulatot teremt. Ezúttal is egy sodró, látványos és energiával teli élményre számíthat mindenki, aki szeretne újra elmerülni a Parov Stelar-univerzumban.

 

