A magyar élet tragikuma

A két világháború közötti kulturális és művészeti intenciók (esztétikai és etikai dimenziójukat tekintve egyaránt), valamint szellemi irányzatok közül a leginkább a hagyományos magyar társadalomhoz és a magyar földhöz kötődő, s politikai nagyotmondást elhagyva, szó szerint értve és tanulmányozva a parasztság mindennapjait, a népi mozgalom, illetve a népi írók csoportja volt. A magyar nép és a vidéki Magyarország – elsősorban a kisebb-nagyobb földtulajdonnal rendelkező vagy éppen teljesen vagyontalan – paraszti rétegek sorsával foglalkozó – elsősorban fiatal – értelmiségiek a Márciusi Frontban tömörültek az 1930-as végén–1940-es évek elején. A két „pogány ideológia”, a Németország felől közeledő nácizmus és a Szovjetunió irányából támadó kommunizmus ellenében fogalmaztak meg egy harmadik utas irányzatot. Ennek jegyében jött létre a szervezetük, majd részben arra alapozva 1939-ben éppen Makón, a Viharsarok egyik legemblematikusabb városában a Nemzeti Parasztpárt. Ezen törekvéseknek volt az egyik meghatározó alakja a százhuszonöt éve született Féja Géza (1900. december 19. – 1978. augusztus 14.), aki a felvidéki Léván szocializálódott, ahol fölcseperedve és felnőtté válva tapasztalta meg a kisebbségi magyar sorsot. Később aztán a budapesti egyetem bölcsészkarát végezte el, a nagynevű Eötvös Collegium tagjaként magyar–német szakos középiskolai tanári, majd polgári iskolai tanári diplomát szerzett. Előbb az Esztergom-táborhegyi nevelőintézet egyik pedagógusa, igazgatóhelyettese volt, ezt követően budapesti középiskolában tanított.

Irodalmi érdeklődése hamar megnyilvánult. Első publikációi versek voltak (a Nyugatban huszonkét évesen debütált költőként), de már fiatalon számos kritikát írt és korának irodalmi életét, alkotóit és műveit vizsgálta példátlan alapossággal, ugyanakkor komoly tárgyszerűséggel és egyedi intuivitással egyszerre. Egyik első méltatója volt Szabó Pálnak, a népi írók egyik sajátos hangvételű alkotójának éppúgy, mint a népköltészeti hagyományt a huszadik századi egyéni és társadalmi problémákkal elegyítő Sinka Istvánnak. Lapszerkesztőként is dolgozott, de a legnagyobb hírnevet, s számos követőjét és még több ellenségét a Viharsarok című szociográfiájával szerezte. Ebben a munkájában a két háború közötti Dél-Alföld (a mai Békés és Csongrád–Csanád vármegye) társadalmi viszonyait ábrázolta kíméletlen őszinteséggel és bátorsággal. A parasztpolgárosodás lokális sajátosságaira éppúgy fölhívta a figyelmet, mint a mezőgazdasági cselédek és a föld nélküli zsellérek – a nagybirtokrendszer miat­ti – keserves és küzdelmes életére. Ugyan a Sárközi György szerkesztésében kiadott Magyarország felfedezése sorozat részeként szociográfiának szánta szövegét, írógépén mégis szépirodalmi igényű alkotás született, amely nemcsak Kovács Imre és Erdei Ferenc hasonló ihletésű és intenciójú műveinek, A néma forradalomnak és a Futóhomoknak, de Illyés Gyula Puszták népe című regényének is méltó párja. A Viharsarok miatt Féja Gézát 1937 őszén nemzetgyalázás címén perbe fogták és elítélték, a tanári pályától eltávolították. Előtte azonban, 1937. március 15-én ő olvasta föl a Nemzeti Múzeum lépcsőjéről a Márciusi Front tizenkét pontos kiáltványát.