Brüsszel háborúra készül

Hajnali 3 órakor ért véget a maratoni uniós csúcs. Magyarország nem engedte, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Balázs.
A miniszterelnök politikai igazgatója közölte:
Miután ezt sikerült megakadályozni, 24 tagállam úgy döntött, hogy a következő két évre hadikölcsönt biztosít Ukrajnának. Ha pedig a hadikölcsönt Ukrajna nem képes visszafizetni, akkor a részt vevő európai országoknak kell helytállniuk.
Hozzátette: Magyarország Szlovákiával és Csehországgal együtt úgy döntött, hogy nem vesz részt ennek a hadikölcsönnek a biztosításában. Ezzel több mint 400 milliárd forint befizetésétől óvtuk meg Magyarországot.
Brüsszelben a háborús felkészülés szemmel láthatóan folytatódik, Magyarország azonban továbbra is a béke hangja Európában, és nem engedi, hogy a magyar emberek adójából finanszírozzák Ukrajnát. A békét, és azt, hogy a magyarok pénzét ne a háborúra költsék, csak Orbán Viktor és egy nemzeti kormány tudja garantálni
– zárta gondolatait Orbán Balázs.
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
