Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

orbán balázsukrajnaoroszországorbán viktor

Brüsszel háborúra készül

Magyarország megakadályozta a hadüzenet küldését. Orbán Balázs kijelentette: Brüsszelben a háborús felkészülés szemmel láthatóan folytatódik, Magyarország azonban továbbra is a béke hangja Európában. A békét, és azt, hogy a magyarok pénzét ne a háborúra költsék, csak Orbán Viktor és egy nemzeti kormány tudja garantálni.

Kozma Zoltán
2025. 12. 19. 6:43
Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hajnali 3 órakor ért véget a maratoni uniós csúcs. Magyarország nem engedte, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Balázs.

Orbán Balázs közölte: Brüsszel háborúra készül (Fotó: AFP)
Orbán Balázs közölte: Brüsszel háborúra készül (Fotó: AFP)

A miniszterelnök politikai igazgatója közölte:

Miután ezt sikerült megakadályozni, 24 tagállam úgy döntött, hogy a következő két évre hadikölcsönt biztosít Ukrajnának. Ha pedig a hadikölcsönt Ukrajna nem képes visszafizetni, akkor a részt vevő európai országoknak kell helytállniuk.

Hozzátette: Magyarország  Szlovákiával és Csehországgal együtt úgy döntött, hogy nem vesz részt ennek a hadikölcsönnek a biztosításában. Ezzel több mint 400 milliárd forint befizetésétől óvtuk meg Magyarországot.

Brüsszelben a háborús felkészülés szemmel láthatóan folytatódik, Magyarország azonban továbbra is a béke hangja Európában, és nem engedi, hogy a magyar emberek adójából finanszírozzák Ukrajnát. A békét, és azt, hogy a magyarok pénzét ne a háborúra költsék, csak Orbán Viktor és egy nemzeti kormány tudja garantálni

– zárta gondolatait Orbán Balázs.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.