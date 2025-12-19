Brüsszel háborúra készül

Brüsszelben a háborús felkészülés szemmel láthatóan folytatódik, Magyarország azonban továbbra is a béke hangja Európában, és nem engedi, hogy a magyar emberek adójából finanszírozzák Ukrajnát. A békét, és azt, hogy a magyarok pénzét ne a háborúra költsék, csak Orbán Viktor és egy nemzeti kormány tudja garantálni