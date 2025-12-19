Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

oroszországmagyarországorbán viktor

Orbán Viktor: A békét és azt, hogy a magyarok pénzét ne küldjék Ukrajnába, csak egy nemzeti kormány tudja garantálni

A közösségi oldalán jelentkezett a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcs után a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor leszögezte: ha brüsszeli kormány van Magyarországon, akkor háborúba viszik hazánkat, és minden pénzt Ukrajna támogatására fognak költeni.

Kozma Zoltán
2025. 12. 19. 7:20
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
„Egy nagyon hosszú és küzdelmes éjszakán vagyunk túl. Az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítanunk. Nem hagytuk, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak” – erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint sikerült elhárítani az azonnali háborús veszélyt. Fotó: AFP

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott:

Ez a terv háborúba sodorta volna Európát, és ezermilliárd forint terhet rótt volna Magyarországra. Ettől sikerült megvédenünk a magyar családokat.

24 tagállam ugyanakkor úgy döntött, hogy a következő két évre hadikölcsönt ad Ukrajnának. Ha az ukránok a kölcsönt nem képesek visszafizetni, akkor azt ezen európai országoknak kell majd törleszteni. 

A V3 együttműködés újra elindult: Magyarország, Szlovákia és Csehország úgy döntött, hogy erre a vonatra nem szállunk fel. Ezzel mentesítettük a gyerekeinket és az unokáinkat ennek a hatalmas, kilencvenmilliárd eurós hitelnek a terheitől. A hadikölcsön Magyarországra eső összege több mint négyszázmilliárd forint lett volna

– jelentette ki a kormányfő. Kiemelte: rossz hír, hogy a háborús felkészülés szemmel láthatóan folytatódik Brüsszelben. Magyarország továbbra is a béke hangja Európában, és nem engedi, hogy a magyar emberek adójából finanszírozzák Ukrajnát. 

A békét és azt, hogy a magyarok pénzét ne küldjék Ukrajnába, csak egy nemzeti kormány tudja garantálni. Ha brüsszeli kormány van Magyarországon, akkor háborúba viszik Magyarországot, és minden pénzt Ukrajna támogatására fognak költeni. Ezt nem hagyhatjuk!

 – zárta a gondolatait Orbán Viktor.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

