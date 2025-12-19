Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

Magyar Péter megijedt, hogy legyőzik a jelöltjeit

Egyre több vidéki körzetben követelnek a baloldali indulók közti előválasztást a Tisza Párt szimpatizánsai. A Magyar Nemzethez eljutott információk szerint a párt elnöksége egyelőre elzárkózott az ötlet elől, azonban a nyomás továbbra is nagy az aktivisták oldaláról.

2025. 12. 19. 5:30
A Tisza Párt előválasztását és Magyar Péter jelöltjeinek véglegessé válását követően új kérés fogalmazódott meg a Tisza Párt aktivistái, koordinátorai között. A Tisza-szigetek tagjai ugyanis az elmúlt napokban egy olyan kérést fogalmaztak meg a Tisza Párt elnöksége felé, amely szerint egy újabb, ezúttal minden ellenzéki párt számára nyitott előválasztást kellene rendezni.

– Az aktivisták nem akarnak több baloldali indulót, egy jelöltet akarnak a Fidesszel szemben állítani, ugyanis így a legnagyobb az esély a győzelemre – mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt koordinátoraként dolgozó személy. Kiemelte, az igény különösen nagy azokon a területeken, ahol korábban az ellenzéki pártok sorozatos győzelmeket arattak.

– Az újabb előválasztásra leginkább Budapesten és a vidéki nagyvárosokban lenne igény, és az információink szerint a Tisza mellett a többi baloldali párt is nyitott lenne rá.

Magyar Péter ugyanakkor elzárkózott az ötlettől

– emelte ki az informátor. Kijelentette, a kérés elutasítása ugyanakkor sokakat demotiválttá tett az aktivisták körében.

– Egyértelműen arról van szó, hogy

Magyar Péter attól tart, a jelöltjeit több helyen is legyőzik majd

egy ilyen helyzetben a többi ellenzéki párt jóval beágyazottabb emberei, akik a legtöbb egyéni körzetben jóval nagyobb helyismerettel rendelkeznek – tette hozzá forrásunk. Éppen ezért egyelőre semmilyen megméretést nem engedélyezett Magyar Péter a Tisza jelöltjeinek. Jelenleg a tiszás előválasztás során kiválasztott személyeknek a nyilvános megjelenés is alig-alig megengedett.

Nincs vita, interjú, nyilvános felszólalás, kérdésekre válaszolás, semmi

 – jegyezte meg a forrás. Hozzátette, jelenleg a korábbiaknál is sokkal inkább kézivezéreltté vált a Tisza Párt, hatványozódik Magyar Péter hatalma.

– Senkinek nem lehet egy önálló ötlete sem, mindenkinek az elnökség által kiadott feladatokat kell végrehajtani. Ha ezt valaki nem teszi meg, akkor pedig azonnal repül, és nem segítheti a továbbiakban a rendszerváltást – mondta el az informátor. 

Mint ismert, csúfos kudarcot vallott a Tisza Párt előválasztása, Magyar Péternek minden próbálkozás ellenére sem sikerült politikai szempontból releváns méretű tömegeket megmozgatnia az előválasztáson. A nyilvánosságra hozott adatok szerint ugyanis mindössze háromszázezren vettek részt a Tisza Párt előválasztásán, ami töredéke a 2021-es ellenzéki előválasztás részvételi adatainak.

Korábban Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője példákat hozott fel Magyar Péter nagyotmondásával kapcsolatban: az adatszivárgás miatt híressé vált Tisza Világ applikációról Magyar Péter azt állította, hogy négyszázezren töltötték le, a valóságban azonban mindössze kétszázezren, ráadásul azok sem mind a letöltők, hanem más adatbázisok tagjai is benne voltak. Kocsis Máté hangsúlyozta,

a mostani háromszázezer fős részvétel messze elmarad a 2021-es baloldali előválasztástól.

Akkor az első fordulóban 634 ezer ember szavazott, ebből 511 ezer személyesen és 123 ezer online, a második fordulóban pedig 662 ezer, ebből 518 ezer személyesen és 144  ezer online.

Tehát legalább kétszer annyian voksoltak, mint a Magyar Péter-félén, pedig az övé már csak online zajlott, nem kellett sehova elmenniük a rajongóknak. A négy évvel ezelőtti előválasztáson Márki-Zay Péter lett a győztes – és az eredmény jól mutatja, mennyire más a részvétel most

– írta Kocsis Máté.

Összességében a frakcióvezető szerint a mostani előválasztás valódi tétje csekélyebb volt, és a részvételi adatok alapján körülbelül feleannyian érdeklődtek, mint 2021-ben.

– A négy évvel ezelőtti, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó, ha esetleg még valaki szeretne rá visszaemlékezni – jegyezte meg Kocsis Máté.

 

