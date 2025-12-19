Magyar Péter megijedt, hogy legyőzik a jelöltjeit

A Tisza Párt előválasztását és Magyar Péter jelöltjeinek véglegessé válását követően új kérés fogalmazódott meg a Tisza Párt aktivistái, koordinátorai között. A Tisza-szigetek tagjai ugyanis az elmúlt napokban egy olyan kérést fogalmaztak meg a Tisza Párt elnöksége felé, amely szerint egy újabb, ezúttal minden ellenzéki párt számára nyitott előválasztást kellene rendezni.

Fotó: Hatlaczki Balázs

– Az aktivisták nem akarnak több baloldali indulót, egy jelöltet akarnak a Fidesszel szemben állítani, ugyanis így a legnagyobb az esély a győzelemre – mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt koordinátoraként dolgozó személy. Kiemelte, az igény különösen nagy azokon a területeken, ahol korábban az ellenzéki pártok sorozatos győzelmeket arattak.

– Az újabb előválasztásra leginkább Budapesten és a vidéki nagyvárosokban lenne igény, és az információink szerint a Tisza mellett a többi baloldali párt is nyitott lenne rá.

Magyar Péter ugyanakkor elzárkózott az ötlettől

– emelte ki az informátor. Kijelentette, a kérés elutasítása ugyanakkor sokakat demotiválttá tett az aktivisták körében.