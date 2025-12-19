Nyugdíjasok haláláról ábrándozik a tiszás Nagy Ervin

Sokkoló hangfelvétel szivárgott ki Nagy Ervinről, aki szerint egy generációnak ki kell halnia. A Mandinerhez eljutott felvételen a Tisza Párt mellé szegődött színész a következőképpen fogalmazott:

Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a „mi volt a, nagypapával, nagymamával, a komcsik meg a *vaa*”. Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon, ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni

A portál szerint ezek a mondatok nem csak felháborítóak és elfogadhatatlanok, de Magyarország történelmének legsötétebb időszakát is felidézik.

A nyugdíjasok halálára játszik Nagy Ervin (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Nemrég már napvilágot látott egy felvétel, amelyen Nagy Ervin arról beszélt egy zártkörű háttérbeszélgetésen arról, hogy visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát.

A Mandiner cikke megjegyzi, hogy a két kiszivárgott felvétel együtt világos mintázatot rajzol: radikális baloldali fordulat, generációs feszültségkeltés, és olyan gondolatok, amelyek a nyilvánosság előtt vállalhatatlanok lennének. Nagy Ervin szavai új megvilágításba helyezik a Tisza politikai arculatát:

a nyilvánosságban hirdetett mérsékelt, „technokrata” imázs mögött egy szélsőbaloldali, társadalmi konfliktusokra építő gondolkodásmód húzódik meg.

