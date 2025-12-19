Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

nagy ervintisza pártnyugdíjas

Nyugdíjasok haláláról ábrándozik a tiszás Nagy Ervin

A Tiszához szegődött színész, Nagy Ervin a nyugdíjasok haláláról beszélt egy nyilvánosságra került hangfelvételen. Ugyanis szerinte egy generációnak „ki kell halnia” ahhoz, hogy politikai változás történjen Magyarországon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 6:50
Nagy Ervin és Magyar Péter
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokkoló hangfelvétel szivárgott ki Nagy Ervinről, aki szerint egy generációnak ki kell halnia. A Mandinerhez eljutott felvételen a Tisza Párt mellé szegődött színész a következőképpen fogalmazott:

Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a „mi volt a, nagypapával, nagymamával, a komcsik meg a *vaa*”. Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon, ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni

A portál szerint ezek a mondatok nem csak felháborítóak és elfogadhatatlanok, de Magyarország történelmének legsötétebb időszakát is felidézik.

Budapest, 2025. március 15. Nagy Ervin színművész a Tisza Párt 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 177. évfordulója alkalmából a budapesti Andrássy úton tartott ünnepségén 2025. március 15-én. MTI/Illyés Tibor
A nyugdíjasok halálára játszik Nagy Ervin (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Nemrég már napvilágot látott egy felvétel, amelyen Nagy Ervin arról beszélt egy zártkörű háttérbeszélgetésen arról, hogy visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát.

A Mandiner cikke megjegyzi, hogy a két kiszivárgott felvétel együtt világos mintázatot rajzol: radikális baloldali fordulat, generációs feszültségkeltés, és olyan gondolatok, amelyek a nyilvánosság előtt vállalhatatlanok lennének. Nagy Ervin szavai új megvilágításba helyezik a Tisza politikai arculatát: 

a nyilvánosságban hirdetett mérsékelt, „technokrata” imázs mögött egy szélsőbaloldali, társadalmi konfliktusokra építő gondolkodásmód húzódik meg.

 

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Fotó: Facebook)

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu