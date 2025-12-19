Már bruttó 692 700 forint az átlagkereset - de mekkora növekedés ez egy év alatt?

A Nemzetgazdasági Minisztérium péntek reggeli tájékoztatása szerint a Tisza Párt kiszivárgott, baloldali adóemelési terve 1300 milliárd forintot venne el a családoktól. A Tiszával ellentétben a kormány nem Brüsszel programját hajtja végre, hanem a magyar munkavállalók és a hazai kkv-k pártján áll –fűzik hozzá.

A Tisza Párt célja Ukrajna, a háború és a multik támogatása

Mint írják: a bérmegállapodásnak köszönhetően 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal növekszik. Ez ebben a negatív külső gazdasági környezetben komoly eredmény, amely hozzájárul ahhoz, hogy jövőre is folytatódjon a reálbérek több mint két éve tartó dinamikus növekedése. A szuverén magyar út

a munkaalapú társadalomra,

a családtámogatásokra,

az otthonteremtésre,

a vállalkozások támogatására és

az ezeket segítő alacsony adókra épül.

Ezzel szemben a Tisza Párt célja Ukrajna, a háború és a multik támogatása, ezért brutális, többkulcsos jövedelemadó-emeléssel sújtanák a munkavállalókat, megadóztatnák a nyugdíjakat és elvennék a sok százezer család megélhetését biztosító termelő ipari vállalkozások adókedvezményét, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében a bruttó átlagkereset 692 700 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,7 százalékos, azaz közel 55 ezer forintos növekedést jelent. A nettó átlagkereset pedig tíz százalékkal 482 400 forintra nőtt.

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett, három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

Októberben a reálkeresetek éves alapon 5,5 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint két éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje. A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest egymillióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér pedig a négyszeresére nőtt.