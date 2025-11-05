LudogorecFerencvárosÜllői útEurópa-liga

Visszaforgatná az időt a Ludogorec, a bolgárokat az Európa-ligában sosem győzte le a Fradi

A Ferencváros jó ismerőssel találkozik csütörtökön 21 órától az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. A magyar bajnok és a Ludogorec augusztusban hat éven belül hatodszor játszott egymás ellen, és a budapesti zöld-fehérek nagy bánatára ezúttal nem a Bajnokok Ligájában csapnak össze a bolgárokkal. A Ludogorec most éppen kisebb válságot él át, edzőt cserélt, míg a hazai bajnokságban ugyanúgy a negyedik helyen áll, mint a Fradi, ugyanakkor az El-ben kiesésre áll. A bolgárok nagy álma, hogy a 2019 októberében lejátszott Európa-liga csoportmérkőzést másolják le a csütörtökön 21 órakor kezdődő meccsen, akkor ugyanis 3-0-ra győztek az Üllői úton.

Molnár László
2025. 11. 05. 5:25
A Ludogorec csapatának nem szabad kikapnia az Üllői úton, ha esélyt szeretne a továbbjutásra
A Ludogorec csapatának nem szabad kikapnia az Üllői úton, ha esélyt szeretne a továbbjutásra Forrás: ludogorets.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Régi ismerős érkezik csütörtökön a Groupama Arénába, ahol a Ferencváros a már szinte hazajáró bolgár bajnokot fogadja az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A 21 órakor kezdődő összecsapás előtt a Ludogorec csapata biztos, hogy nem fog eltévedni a stadionban, ugyanis az elmúlt hat esztendőben összesen nyolc alkalommal csaptak össze a Fradival – ebből kettő felkészülési meccs volt –, és negyedszer lépnek pályára az Üllői úton. Ráadásul most játszik a legkellemetlenebb helyzetben az Üllői úton a bolgár klub, ugyanis egy újabb vereséggel nagyon mesze kerülnének az El-alapszakasz első 24 helyétől, ami a továbbjutást jelentené az egyenes kieséses szakaszba.

A Fradi szurkolói bíznak abban, hogy csapatuk legyőzi a Ludogorec gárdáját csütörtök este
A Fradi szurkolói bíznak abban, hogy csapatuk legyőzi a Ludogorec gárdáját csütörtök este      Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A Ludogorec abban bízik, hogy az Európa-ligában még veretlen a Fradi ellen

Komoly története van egymással a Fradinak és a bolgár bajnoknak, ugyanis csütörtökön este éppen hetedik alkalommal csapnak össze egymással relatíve rövid időn belül. Érdekesség, hogy ugyanúgy, mint 2019-ben, ezúttal is összecsapott a két gárda a BL-selejtezőjében, és hat esztendővel ezelőtt az Európa-liga főtábláján is találkoztak. Hat éve – és most augusztusban is – a Ludogorec alulmaradt a Fradival szemben a BL-selejtezőben.

Az egymás elleni találkozók

  • 2019. 07. 10. Ferencváros-Ludogorec 2-1 (BL-selejtező)
  • 2019. 07.17. Ludogorec-Ferencváros 2-3 (BL-selejtező)
  • 2019. 10. 03. Ferencváros-Ludogorec 0-3 (El-csoportkör)
  • 2019. 12. 12. Ludogorec-Ferencváros 1-1 (El-csoportkör)
  • 2021. 06. 23. Ferencváros-Ludogorec 3-1 (felkészülési meccs)
  • 2022. 06. 25. Ferencváros-Ludogorec 3-0 (felkészülési meccs)
  • 2025. 08. 06. Ludogorec-Ferencváros 0-0 (BL-selejtező)
  • 2025. 08. 12. Ferencváros-Ludogorec 3-0 (BL-selejtező)
  • Összesen: 8 meccs 5 Fradi győzelem, 2 döntetlen, 1 Ludogorec győzelem

Az összesítésből tökéletesen látható, hogy a Ludogorec számára – ha éppen valamibe kapaszkodni szeretnének – most szerencsés, hogy az Európa-liga alapszakaszában játszhatnak a Fradival, hiszen ebben a sorozatban eddig jobbak a budapesti zöld-fehéreknél. Nem csoda, hogy a bolgárok arról álmodnak, hogy visszaforgatják az idő kerekét, és a 2019 októberében elért eredményt újra képesek lesznek megismételni. Nos, a mutatott forma, a csapat körüli történések viszont nem támasztják alá ebbéli reményeiket. A bajnokságban – amelyet hosszú évek óta ural a Ludogorec – már 11 pont a razgradi klub hátránya az éllovashoz képest, legutóbb gól nélküli döntetlent ért el idegenben a Cserno More ellen. Ugyanakkor ugyanúgy a 4. helyen várja a folytatást, mint az NB I-ben hasonló pozícióban álló Ferencváros.

A nagyon rossz emlékű Európa-liga csoportmeccs 2019-ből a Groupama Arénában:

Kiesésre állnak a bolgárok, számukra létfontosságú lenne a győzelem

Az FTC következő kupaellenfele az Európa-liga alapszakaszában sem úgy szerepel, ahogy azt remélte, ugyanis jelenleg mindössze 3 ponttal a kiesést jelentő 26. helyen várja a folytatást.

Az eddigi eredményeik az El-alapszakaszában

2025. 09. 24. Malmö (idegenben) 2-1

2025. 10. 02. Betis (otthon) 0-2

2025. 10. 23. Young Boys (idegenben) 2-3

Az sem segít túl sokat a csapaton, hogy közös megegyezéssel elvált az útja a Ludogorecnek és a nyáron érkezett portugál vezetőedzőnek, Rui Motának, így a klub számára létfontosságú, Fradi elleni találkozóra a második csapat edzője, Todor Zsivondov készítette fel a csapatot. Utóbbi elismerte, a meccs esélyese a Ferencváros, ám nem titkolja, meglepetésre készülnek Budapesten.

A Ludogorec a csodában bízhat, meg abban, hogy ezúttal nem a BL-ben játszanak a Fradival
A Ludogorec a csodában bízhat, meg abban, hogy ezúttal nem a BL-ben játszanak a Fradival     Fotó: ludogorets.com

A Ludogorec értéke magasabb, mint a Fradié

Bármennyire is furcsa lehet sokaknak, ha összevetjük a két csapat értékét, akkor azt láthatjuk, hogy amíg augusztusban mind a Fradi, mind a Ludogorec értéke 51,2 millió euró volt a Transfermarkt szerint, mostanra a portál új értékeit nézve a bolgárok kerültek némi előnybe: jelenleg 48,5 millió eurót ér a bolgár bajnok, míg a Ferencváros 46,15 milliót. Tulajdonosváltás ugyanakkor nem történt a Ludogorecnél, a műtrágyagyártásból, valamint gyógyszeripari vállalkozásaiból meggazdagodott milliárdos, Kiril Domuszcsiev továbbra is roppant bőkezű, ha a csapatáról van szó, igaz, mint az edzőváltás is mutatja, azért az eredményességet megköveteli.

A Ludogorec játékosai közül a legnagyobb név továbbra is a korábban a Schalke 04-ben és a Düsseldorfban is játszó Bernard Tekpetey, a 27 éves ghánai csatár a legértékesebb a maga 4,5 millió eurós értékével, és a megállítása minden védelem számára komoly kihívást jelent. Hozzá hasonlóan nagyon figyelni kell a bal oldali középpályásra, a brazil Caio Vidalra, hiszen nem véletlenül taksálja négymillió euróra a Transfermarkt a játékost. Ugyanakkor a jelenlegi idényben a bolgár Ivaljo Csocsev a csapat motorja, a kétmillió eurót érő 32 éves támadó középpályás nevéhez eddig 22 meccsen 10 gól és gólpassz fűződik.

Egy biztos, a Ludogorec 2011 óta nem engedte ki a kezéből a bolgár bajnoki címet, és 24 éves története alatt kétszer is bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, az Európa-ligában pedig 2014 tavaszán a legjobb nyolc közé jutásért játszhatott.

A Ludogorec legutóbb csúnyán kikapott az Üllői úton:

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekruszki

Egyik ruszki, másik ruszki

Felföldi Zoltán avatarja

Semmi alapja nincsen annak, hogy 1956-ot és az orosz–ukrán háborút egy lapon említsük.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.