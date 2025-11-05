Visszaforgatná az időt a Ludogorec, a bolgárokat az Európa-ligában sosem győzte le a Fradi

Régi ismerős érkezik csütörtökön a Groupama Arénába, ahol a Ferencváros a már szinte hazajáró bolgár bajnokot fogadja az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A 21 órakor kezdődő összecsapás előtt a Ludogorec csapata biztos, hogy nem fog eltévedni a stadionban, ugyanis az elmúlt hat esztendőben összesen nyolc alkalommal csaptak össze a Fradival – ebből kettő felkészülési meccs volt –, és negyedszer lépnek pályára az Üllői úton. Ráadásul most játszik a legkellemetlenebb helyzetben az Üllői úton a bolgár klub, ugyanis egy újabb vereséggel nagyon mesze kerülnének az El-alapszakasz első 24 helyétől, ami a továbbjutást jelentené az egyenes kieséses szakaszba.

A Fradi szurkolói bíznak abban, hogy csapatuk legyőzi a Ludogorec gárdáját csütörtök este Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A Ludogorec abban bízik, hogy az Európa-ligában még veretlen a Fradi ellen

Komoly története van egymással a Fradinak és a bolgár bajnoknak, ugyanis csütörtökön este éppen hetedik alkalommal csapnak össze egymással relatíve rövid időn belül. Érdekesség, hogy ugyanúgy, mint 2019-ben, ezúttal is összecsapott a két gárda a BL-selejtezőjében, és hat esztendővel ezelőtt az Európa-liga főtábláján is találkoztak. Hat éve – és most augusztusban is – a Ludogorec alulmaradt a Fradival szemben a BL-selejtezőben.

Az egymás elleni találkozók

2019. 07. 10. Ferencváros-Ludogorec 2-1 (BL-selejtező)

2019. 07.17. Ludogorec-Ferencváros 2-3 (BL-selejtező)

2019. 10. 03. Ferencváros-Ludogorec 0-3 (El-csoportkör)

2019. 12. 12. Ludogorec-Ferencváros 1-1 (El-csoportkör)

2021. 06. 23. Ferencváros-Ludogorec 3-1 (felkészülési meccs)

2022. 06. 25. Ferencváros-Ludogorec 3-0 (felkészülési meccs)

2025. 08. 06. Ludogorec-Ferencváros 0-0 (BL-selejtező)

2025. 08. 12. Ferencváros-Ludogorec 3-0 (BL-selejtező)

Összesen: 8 meccs 5 Fradi győzelem, 2 döntetlen, 1 Ludogorec győzelem

Az összesítésből tökéletesen látható, hogy a Ludogorec számára – ha éppen valamibe kapaszkodni szeretnének – most szerencsés, hogy az Európa-liga alapszakaszában játszhatnak a Fradival, hiszen ebben a sorozatban eddig jobbak a budapesti zöld-fehéreknél. Nem csoda, hogy a bolgárok arról álmodnak, hogy visszaforgatják az idő kerekét, és a 2019 októberében elért eredményt újra képesek lesznek megismételni. Nos, a mutatott forma, a csapat körüli történések viszont nem támasztják alá ebbéli reményeiket. A bajnokságban – amelyet hosszú évek óta ural a Ludogorec – már 11 pont a razgradi klub hátránya az éllovashoz képest, legutóbb gól nélküli döntetlent ért el idegenben a Cserno More ellen. Ugyanakkor ugyanúgy a 4. helyen várja a folytatást, mint az NB I-ben hasonló pozícióban álló Ferencváros.