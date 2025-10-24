Romokban a Fradi következő ellenfele, mégis a játékvezető van középpontban

Hiába szerzett vezetést Bernben a Ludogorec, a Young Boys bő egy óra játék után már 3-1-re vezetett, a vendégek a ráadásban csak a szoros vereséget tudták kiharcolni.

A Young Boysszal ellentétben a Ludogorec nem kapott tizenegyest. Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

A Ludogorecnél a játékvezetővel foglalkoznak

Az idény első hét meccsén veretlen maradó bolgár együttes alaposan visszaesett, a csütörtökit is beleszámítva az előző négy összecsapásán nem tudott nyerni – a két bajnoki döntetlen mellett két vereség a mérleg az Európa-ligában –, mégsem a rossz forma jelentette a központi témát a svájci bukás után.

– Nem tudjuk befolyásolni a játékvezetőt, azért kapja a pénzét, hogy a képességeihez mérten a lehető legjobban végezze a feladatát. De ha ugyanazt a mércét alkalmazza, mi is kaphattunk volna egy tizenegyest az első félidőben – értékelt a bolgárokat irányító Rui Motta, aki azért elismerte csapata felelősségét a vereségben. – Rengeteg lehetőségünk volt a gólszerzésre, de sokat nem tudtunk kihasználni. Jók voltunk az átmenetekben, megtaláltuk a rést a védekezésükben, aztán az egyetlen gólhelyzetükből betaláltak. Ez kihatott a teljesítményünkre, a megítélt tizenegyes pedig mindent megváltoztatott.

A Ludogorec a Malmö elleni 2-1-es győzelem után másodszor kapott ki az Európa-liga alapszakaszában – korábban a Real Betis nyert ellene 2-0-ra –, a bolgárok következő ellenfele november 6-án a Ferencváros lesz, amely a nyáron 3-0-s összesítéssel búcsúztatta őket a Bajnokok Ligája-selejtezőben.