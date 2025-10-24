Az európai labdarúgás szégyene az UEFA döntése, amely mindenkinél kiverte a biztosítékot

Rendkívüli

A labdarúgáshoz nem sok köze volt annak, amit csütörtökön a Rujevica Stadionba kilátogató szurkolók láthattak a Rijeka–Sparta Praha Konferencialiga-mérkőzésen. A borzalmas időjárási körülmények ellenére is megkezdett összecsapásnak a felét tudták lejátszani, miközben sokan nem értik, az UEFA egyáltalán hogyan adhatott engedélyt a találkozó elindítására.

2025. 10. 24. 11:18
Ilyen körülmények között kellett játszania a csapatoknak Fotó: Sandro Donda Forrás: nk-rijeka.hr
Felhőszakadás és a futballnak nem kedvező időjárási viszonyok várták a csapatokat Rijekában, az UEFA-nak ez mégsem volt elég ahhoz, hogy elhalassza a Rijeka és a Sparta Praha Konferencialiga-mérkőzését. Az embertelen körülmények közepette 18.45-kor elindított meccset már a 14. percben félbe kellett szakítani – ekkor már túl voltunk egy VAR-ozással elvett gólon –, s bár bő két órával később az első félidőt nagy nehezen letudták a felek, ekkorra belátták, hogy értelmetlen a folytatás, így a játékvezető beszüntette a találkozót.

Az UEFA döntése mindenkit sokkolt
Az UEFA döntése mindenkit sokkolt. Fotó: NurPhoto/AFP/Giorgos Arapekos

Nem meglepő módon a nemzetközi sajtóban általános megdöbbenést keltett, hogy az európai szövetség erőltette a mérkőzés lejátszását, miközben már néhány perc elteltével egyértelmű volt, hogy a halasztás lenne a legcélszerűbb: a labda folyamatosan megakadt a pályán akkor már több helyen is álló pocsolyákban, a játékosok folyamatosan estek-keltek a csúszós gyepen, a játékvezető pedig aludt tudta kivenni a játékteret határoló vonalakat.

Ki a fene nyilvánította alkalmasnak a pályát?

– teszi fel a kérdést a cikkében a The Sun, amely az európai labdarúgás szégyenéről ír.

A Net.hr ennél is keményebb kritikát fogalmazott meg, a horvát portál szerint akár vízilabdameccset is játszhattak volna, és felszólította az UEFA-t, hogy küldje szabadságra és hagyja is ott Robert Jones játékvezetőt.

A Daily Mail szerint el sem kellett volna kezdeni az összecsapást, míg a német Bild egy bohózathoz hasonlította a történteket. A közösségi médiában ironikus kommentek és kritikus vélemények lavinája zúdult az UEFA-ra a meccsről szóló bejegyzések alatt.

A fő kérdés természetesen az, hogyan engedhette az UEFA, hogy egyáltalán megpróbálják lejátszani a mérkőzést. Az eső órákon át szakadt a horvát kikötővárosban, az európai szövetség delegációja mégis alkalmasnak ítélte a pályát és a körülményeket. A színfalak mögül származó információk szerint egyik csapat sem akart pályára lépni, az UEFA azonban ragaszkodott a saját elképzeléseihez, mivel a zsúfolt versenynaptár miatt nem akartak halasztani.

Válaszok egyelőre nincsenek, bár a média és a szurkolók válaszokat követelnek, az UEFA mélyen hallgat. Egyelőre annyi biztos, hogy a mérkőzés második félidejét ma, azaz péntek 16 órától játsszák le – remélhetőleg labdarúgásra alkalmas körülmények között.

 

