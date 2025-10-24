Róma ég: egymásnak üzenget az edző és a csapat világbajnok sztárja

Az AS Roma csapata immár negyedszer kapott ki hazai pályán a 2025/26-os. A Farkasok a Serie A-ban legutóbb az Inter elleni olasz bajnoki rangadót bukták el a Stadio Olimpicóban, csütörtök este pedig hazai pályán kaptak ki a cseh Viktoria Plzentől Európa-liga meccsen. A fájó vereség után megoszlottak a vélemények a római klub házat táján, hogy mi a kudarc oka.

A Viktoria Plzen játékosai ünnepelték az AS Roma elleni győzelmet az Európa-liga legutóbbi játéknapján (Fotó: NurPhoto/Domenico Cippitelli)

Újabb római vereség, távolodik az Európa-liga

A rómaiak tizenegyesből szépítettek a második félidőben, a találatot az argentin Paulo Dybala szerezte, aki szerint valami nagyon nem stimmel a fővárosi együttessel mostanság – derült ki az olasz La Gazzetta dello Sport oldaláról.

– A héten megbeszéltük a dolgokat, kielemeztük az ellenfelet, de a pályán nem tudjuk megvalósítani az elképzeléseinket – kezdte mondandóját az argentin válogatottal 2022-ben világbajnoki címet szerző támadó. A Stadio Olimpicóban az AS Roma cseh csapat ellen legutóbb 1996-ban tudott nyerni: a római alakulat akkor a Slavia Prahát verte meg 3-1-re az UEFA-kupában.

Paulo Dybala szerint komolyan kell venni az Európa-liga meccseket (Fotó: Anadolu/Claudio Pasquazi)

Hiányzott a harciasság, túl bágyadtan léptünk pályára, és ez nem először fordul elő. Ha nem leszünk keményebbek, nem nyerünk sok meccset. Csúnyán hangzik, de ez van. 20 perc alatt két gólt kaptunk, és Európában onnan nagyon nehéz visszakapaszkodni. Ha nem veszed elég komolyan ezeket a meccseket, akkor ez történik olyan csapatok ellen, amelyek futnak és harcolnak.

Most viszont nem szabad csüggednünk: a bajnokságban másodikok vagyunk, és a pozitívumokra kell építenünk – tette hozza a rómaiak játékosa

Gasperini szerint a hatékonyság a probléma

A meccsen többször is felharsant a füttyszó, amikor a Roma hátrányból próbált visszakapaszkodni. A hazaiak edzője nem értett egyet Dybalával, hogy csapata nem volt túl szenvedélyes az Európa-liga találkozón.

– Nem hiszem, hogy ez harciasság vagy karakter kérdése volt, hogy ma vereséget szenvedtünk. A gond az lehet, hogy a támadósorban van, aki túl régóta nem talált be – kezdte mondandóját Pier Luigi Gasperini, aki szerint ezekre a problémákra kell megoldást találni. Csak nem éppen Dybalára célzott?

Ha a tizenegyesen kívül nem lőttünk volna gólt, ma is gólképtelenek lettünk volna

– mondta el az olasz szakember, aki hozzátette, hogy azért is kellenének a gólok, mert az az előttük álló meccsekre is magabiztosságot adnak nekik.