Varga Barnabással ezúttal úgy példálózik az UEFA, hogy annak nem örülnek a fradisták

Noha előbb kihagyott egy tizenegyest, a Salzburg ellen is betalált az FTC gólvágója. Varga Barnabás az Európa-ligában másodszor volt eredményes, ezzel holtversenyben a hatodik a góllövőlistán. Az egész idényt tekintve pedig elképesztően eredményes: valamennyi sorozatot tekintve 20 meccs alatt 18-szor talált be az ellenfelek kapujába. Az UEFA ezúttal viszont nem a remeklését idézte fel.

2025. 10. 24. 8:48
Volt oka az ünneplésre a Fradinak Salzburgban
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Rosszul indult a Salzburg elleni mérkőzés a Ferencvárosnak és személy szerint Varga Barnabásnak is. A védelem megingását kihasználva az osztrákok szereztek vezetést, a Fradi még az első félidőben egyenlíthetett volna, hiszen Kristoffer Zachariassen büntetőt harcolt ki, csak éppen Varga Barnabás kihagyta a tizenegyest. 

Varga Barnabás lendületben a Salzburg ellen. Az FTC középcsatára az Európa-ligában két gólnál jár, összességében 20 meccsen 18 gólt szerzett
(Fotó: Mirkó István)

A második félidőben beindult az FTC, Varga Barnabás ezúttal is főszereplő volt, Ötvös Bence pazar beadásából ő egyenlített. Szép gól volt, mégsem került be az UEFA válogatásába, ahogy a Fradi egyik gólja sem a három közül. Bezzeg a kihagyott büntetőt kiemelte az UEFA, igaz, a nagy védések között. Bár, ismerjük el, inkább a Ferencváros középcsatára rúgta rosszul. A jelenet 0:18 percnél látható a videón:

Az Európa-liga góllövőinek élcsoportjában

Varga Barnabás az első fordulóban, a cseh Viktoria Plzen ellen nem talált be. A második fordulóban, a Genk ellen ugyanúgy zárt, mint a Salzburg ellen: gól és kihagyott tizenegyes.

Három forduló után a Ferencváros középcsatára tehát két gólnál jár a sorozatban, amivel holtversenyben a hatodik, összesen 17-en szereztek két gólt. Öt három gólos van, a Panathinaikoszból ketten is.

Az FTC játékosai fantasztikus perceket produkáltak a második félidő elején, ennek köszönhetően győzni tudtak Salzburgban is.
Yusuf Bamidele gólöröme.
Így ünnepelt Salzburgban a Fradi. A játékosok között ott volt persze Kristoffer Zachariassen is
Varga Barnabásnak szenzációs idénye van

Valamennyi sorozatot (NB I, FTC-vel nemzetközi porond, válogatott) Varga Barnabás 20 meccsen 18 gólnál tart, a Fradira szűkítve 18 meccsen 15 gól. Íme, a parádés teljesítménye bontásban:

  • NB I: 7 gól
  • Nemzetközi kupa: 8 gól (BL-selejtező: 6, Európa-liga: 2)
  • Magyar válogatott (vb-selejtező): 3 gól

Az előző idényben Varga Barnabás az FTC-ben 44 meccsen 21 gólig jutott. Akkor így oszlottak meg a találatai:

  • NB I: 12,
  • Európa-liga: 7
  • Magyar Kupa: 2

A mostani gólátlaga (15 gól/18 meccs = 0,83 gól/meccs) tehát lényegesen jobb, mint a teljes 2024/25-ös szezonátlaga (21 gól/44 meccs = 0,48 gól/meccs). Varga Barnabást nem véletlenül emlegetik Európa legjobb góllövői között.

A Salzburg–Ferencváros mérkőzés videós összefoglalója:

 

