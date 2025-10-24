Varga Barnabással ezúttal úgy példálózik az UEFA, hogy annak nem örülnek a fradisták

Rosszul indult a Salzburg elleni mérkőzés a Ferencvárosnak és személy szerint Varga Barnabásnak is. A védelem megingását kihasználva az osztrákok szereztek vezetést, a Fradi még az első félidőben egyenlíthetett volna, hiszen Kristoffer Zachariassen büntetőt harcolt ki, csak éppen Varga Barnabás kihagyta a tizenegyest.

Varga Barnabás lendületben a Salzburg ellen. Az FTC középcsatára az Európa-ligában két gólnál jár, összességében 20 meccsen 18 gólt szerzett (Fotó: Mirkó István)

A második félidőben beindult az FTC, Varga Barnabás ezúttal is főszereplő volt, Ötvös Bence pazar beadásából ő egyenlített. Szép gól volt, mégsem került be az UEFA válogatásába, ahogy a Fradi egyik gólja sem a három közül. Bezzeg a kihagyott büntetőt kiemelte az UEFA, igaz, a nagy védések között. Bár, ismerjük el, inkább a Ferencváros középcsatára rúgta rosszul. A jelenet 0:18 percnél látható a videón:

Az Európa-liga góllövőinek élcsoportjában

Varga Barnabás az első fordulóban, a cseh Viktoria Plzen ellen nem talált be. A második fordulóban, a Genk ellen ugyanúgy zárt, mint a Salzburg ellen: gól és kihagyott tizenegyes.

Három forduló után a Ferencváros középcsatára tehát két gólnál jár a sorozatban, amivel holtversenyben a hatodik, összesen 17-en szereztek két gólt. Öt három gólos van, a Panathinaikoszból ketten is.