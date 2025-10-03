Tart a Tóth-varázs, mindenben felülmúlta ellenfelét a Fradi

A Ferencváros újabb nagy kalandja az Európa-liga alapszakaszában ezúttal a belga Genk otthonában folytatódott. A Fradi és jelenlegi ellenfele legutóbb két éve, a Konferencialiga csoportkörében találkozott egymással, és mindkét találkozó döntetlenre végződött (Belgiumban 0-0, míg az Üllői úton 1-1). A zöld-fehérek számára a remélt továbbjutás miatt létfontosságú lenne, hogy a cseh Plzen elleni hazai döntetlent követően – 1-1-re végződött az összecsapás a Groupama Arénában – ne kapjon ki Belgiumban. Nos, alaposan túlteljesítette a tervét a Fradi, ugyanis Varga Barnabás fejesgóljával 1-0-ra győzött, amivel az El-tabellán fellépett a 11. pozícióba, azaz továbbjutó helyen áll.

A Fradi szurkolói elégedettek lehettek csapatuk teljesítményével Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi ellenfelei igencsak gyengélkedtek

A Ferencváros csütörtökön pályára lépett négy későbbi riválisa vereséget szenvedett a labdarúgó Európa-liga második fordulójában. A magyar bajnok soron következő ellenfelei közül másodjára is kikapott az osztrák Red Bull Salzburg és a skót Glasgow Rangers: előbbi a francia Olympique Lyon otthonában maradt alul 2-0-ra, míg utóbbi az osztrák Sturm Graz vendégeként 2-1-re. Az angol Nottingham Forest sem tudott javítani a múlt heti döntetlenjét követően, ugyanis ezúttal hazai pályán 3-2-es vereséget szenvedett a dán Midtjyllandtól, utóbbival szintén találkozik majd a Fradi. Akárcsak azzal a Panathinaikosszal, mely hazai pályán a holland Go Ahead Eagles csapatától szenvedett 2-1-es vereséget. A török Fenerbache ugyan nagyot küzdött, de végül 2-1-re nyerni tudott a francia Nice ellen.

Folytatódott a Fradi remek, idegenbeli sorozata

Még a találkozó előtt arról írtunk, hogy a Ferencváros egyetlen, de nagyon komoly esélye az lehet a győzelemre, hogy a genkiek a most futó szezonban mindössze egyszer tudtak nyerni hazai pályán, míg a zöld-fehérek idegenben még nem szenvedtek vereséget.

Ugyanis a belga gárda a Fradi elleni meccsig 3 alkalommal szenvedett vereséget hazai pályán 1-1 döntetlen és győzelem mellett, míg a Fradi idegenben hatszor nyert két döntetlen mellett.

Nos, egyik csapat sem szakította meg a maga sorozatát, így akár azt is mondhatnánk, papírforma siker született Genkben.