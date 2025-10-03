FradiVarga BarnabásGenkgyőzelemstatisztika

Tart a Tóth-varázs, mindenben felülmúlta ellenfelét a Fradi

Az Európa-liga alapszakaszának második körében a Ferencváros a belga Genk vendégeként lépett pályára csütörtökön, és hatalmas csatában végül 1-0-ra győzött. A mérkőzés statisztikája igencsak árulkodó, ugyanis minden fontos adatban a Fradi volt a jobb, ráadásul még azt is elbírta, hogy Varga Barnabás büntetőt hibázzon. A számok egyértelműen igazolják, hogy a fiatal Tóth Alex világklasszis teljesítményt nyújtott, míg Naby Keita a zöld-fehéreknél eltöltött időszakának legjobb meccsét játszotta.

Molnár László
2025. 10. 03. 5:30
Joggal ünnepeltek a Fradi játékosok a szurkolókkal
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencváros újabb nagy kalandja az Európa-liga alapszakaszában ezúttal a belga Genk otthonában folytatódott. A Fradi és jelenlegi ellenfele legutóbb két éve, a Konferencialiga csoportkörében találkozott egymással, és mindkét találkozó döntetlenre végződött (Belgiumban 0-0, míg az Üllői úton 1-1). A zöld-fehérek számára a remélt továbbjutás miatt létfontosságú lenne, hogy a cseh Plzen elleni hazai döntetlent követően – 1-1-re végződött az összecsapás a Groupama Arénában – ne kapjon ki Belgiumban. Nos, alaposan túlteljesítette a tervét a Fradi, ugyanis Varga Barnabás fejesgóljával 1-0-ra győzött, amivel az El-tabellán fellépett a 11. pozícióba, azaz továbbjutó helyen áll.

A Fradi szurkolói elégedettek lehettek csapatuk teljesítményével
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi ellenfelei igencsak gyengélkedtek

A Ferencváros csütörtökön pályára lépett négy későbbi riválisa vereséget szenvedett a labdarúgó Európa-liga második fordulójában. A magyar bajnok soron következő ellenfelei közül másodjára is kikapott az osztrák Red Bull Salzburg és a skót Glasgow Rangers: előbbi a francia Olympique Lyon otthonában maradt alul 2-0-ra, míg utóbbi az osztrák Sturm Graz vendégeként 2-1-re. Az angol Nottingham Forest sem tudott javítani a múlt heti döntetlenjét követően, ugyanis ezúttal hazai pályán 3-2-es vereséget szenvedett a dán Midtjyllandtól, utóbbival szintén találkozik majd a Fradi. Akárcsak azzal a Panathinaikosszal, mely hazai pályán a holland Go Ahead Eagles csapatától szenvedett 2-1-es vereséget. A török Fenerbache ugyan nagyot küzdött, de végül 2-1-re nyerni tudott a francia Nice ellen.

Folytatódott a Fradi remek, idegenbeli sorozata

Még a találkozó előtt arról írtunk, hogy a Ferencváros egyetlen, de nagyon komoly esélye az lehet a győzelemre, hogy a genkiek a most futó szezonban mindössze egyszer tudtak nyerni hazai pályán, míg a zöld-fehérek idegenben még nem szenvedtek vereséget

Ugyanis a belga gárda a Fradi elleni meccsig 3 alkalommal szenvedett vereséget hazai pályán 1-1 döntetlen és győzelem mellett, míg a Fradi idegenben hatszor nyert két döntetlen mellett. 

Nos, egyik csapat sem szakította meg a maga sorozatát, így akár azt is mondhatnánk, papírforma siker született Genkben. 

A Fradi győztes góljának összehozói: a gólpasszt adó Jonathan Levi és fejesből gólt szerző Varga Barnabás
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A statisztikai adatok alapján is teljesen megérdemelt az FTC sikere

Robbie Keane a találkozó előtt elmondta, hogy számára a Plzen elleni második félidő a kiindulási pont, amikor csapata 10 emberrel is képes volt fölényt kialakítani. Nos, ha megnézzük a legfontosabb adatokat, akkor egyértelműen látszik, hogy a labdabirtokláson kívül – a Fradi a vezetőedzőjének nyilatkozata ellenére a gyors kontrákra játszott, elsősorban Josephre építve –  mindenben jobbnak bizonyult a magyar bajnok az ellenfelénél.

Genk–Ferencváros 0-1

  • labdabirtoklás: 63% – 37%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 13/3 – 8/5
  • passzok: 86%-os hatékonyság (563-ból 485 jó) – 78% (322/250)
  • szabálytalanságok: 8 – 16
  • szerelések: 67%-os hatékonyság (10 sikeres 15 kísérletből) – 67% (16/24)
  • beívelések: 10%-os hatékonyság (3 sikeres 29 kísérletből) – 16% (3/19)
  • megnyert párharcok: 46 – 52
  • labdaszerzés: 7 – 8
  • védések: 4 – 3

Ezek pedig árulkodó adatok, hiszen több lövése találta el a kaput, több párharcot nyert meg, több labdát szerzett a Fradi, mint az ellenfele. A beívelések hatékonysága ugyan elmaradt a várttól, ám Varga Barnabás győztes gólját éppen egy remekül kivitelezett beadásnak volt köszönhető. 

Tóth Alex már 19 évesen elérte, hogy nélkülözhetetlen a Fradi számára
Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Tóth Alex egészen pazar teljesítményt nyújtott

Ha megnézzük a játékosok egyéni statisztikáit, azt láthatjuk, hogy az első helyeken csak a zöld-fehérek játékosai találhatóak. Ha eddig kételkedett abban valaki, hogy Varga Barnabás igazi ékköve a csapatnak, az most bizonyosságot nyert, hiszen a csapat gólzsákja meglőtte a mostani szezon 15. gólját a klub és a válogatott meccsein. 

De Naby Keita is most játszott először úgy, ahogy az egy BL-győztes sztártól elvárható, Levi pedig nem először bizonyította, érdemes volt az Üllői útra hozni. 

Ám aki egészen pazar teljesítményt nyújtott szinte észrevétlenül, az Tóth Alex. A fiatal középpályásnak mindössze EGY rossz passza volt egész meccsen, remekül segítette ki játékostársait. A 97 százalékos passzhatékonyság már-már Toni Kroos-magasságokba emeli a játékost.

Játékosok értékelése

Jonathan Levi 

  • 7.4 osztályzat, 1 lövés, 83%-os passzhatékonyság, 32 labdaérintés, 5 párharcot nyert

Varga Barnabás 

  • 7.4, 38%-os passzhatékonyság, 42 labdaérintés, 21 párharcot nyert meg

Tóth Alex

  • 7.3, 97%-os passzhatékonyság, 55 labdaérintés, 9 párharcot nyert meg

Naby Keita

  • 7.3, 83%-os passzhatékonyság, 59 labdaérintés, 9 párharcot nyert meg

Amennyiben a zöld-fehérek tartani tudják a formájukat a továbbiakban is, akkor január végén, a Nottingham elleni meccs után a Fradi izgatottan várhatja majd a sorsolást a tavaszi, egyenes kieséses szakaszra. 

A zöld-fehérek, akik négy pontjukkal jelenleg a továbbjutást jelentő 11. helyen állnak, legközelebb a pont nélküli Salzburghoz látogatnak az október 23-i harmadik fordulóban.

