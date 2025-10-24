Bolla Bendegúzeurópa-ligaKonferencialigaRapid Wien

Bolla Bendegúz szörnyű estét élhetett át, intő jel a Ferencváros számára

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszában csütörtökön játszották a 3. forduló, a Konferencialiga alapszakaszában a 2. forduló mérkőzéseit. A Ferencváros csapatának remek napja volt, amit Bolla Bendegúz nem mondhat el, mert együttese, a Rapid Wien hazai pályán 3-0-s vereségbe szaladt bele. Baráth Péter csapata, a Raków Czestochowa idegenben egy pontot szerzett.

2025. 10. 24. 5:42
Bolla Bendegúz csapata, a Rapid Wien hazai pályán három góllal kikapott Fotó: APA-PictureDesk/Thomas Pichler
Az Európa-ligában a Ferencváros nagy győzelmet aratott, miként arról beszámoltunk, Robbie Keane alakulata 3-2-re nyert a Salzburg otthonában. Ugyancsak kora este az immár hétpontos Ferencváros későbbi ellenfelei közül a török Fenerbahce 1-0-ra legyőzte a német Stuttgartot, míg a skót Glasgow Rangers 3-0-ra alulmaradt a norvég Brann Bergen otthonában. Az előző körben az FTC által idegenben legyőzött belga Genk ezúttal 0-0-s döntetlent játszott a spanyol Real Betisszel. A román bajnok FCSB hazai pályán úgy kapott ki a Bolognától 2-1-re, hogy az olaszok a 12. percben már 2-0-ra vezettek. Pedig vezetőedzőjük, Vincenzo Italiano nélkül érkeztek, akit kedden tüdőgyulladással kórházba szállították. A bukarestiek az első fordulóban 1-0-ra nyertek a Go Ahead Eagles otthonában, de a másodikban otthon 2-0-ra kikaptak a Young Boys gárdájától, és a két hazai vereséget nem emésztik meg könnyen. S a román bajnokságban is csak a 12. helyen állnak tizenhárom forduló után.

Számunkra a legfontosabb: nyert a Ferencváros
Számunkra a leglényegesebb: nyert a Ferencváros Fotó: Mirkó István

A Ludogorec kikapott, a Nottingham fontos győzelmet aratott

Az esti mérkőzéseken a Midtjylland csatlakozott a három forduló után is százszázalékos csapatok sorába a portugál Braga és a francia Olympique Lyon mellé. A dán csapat a szerbiai Topolyán az izraeli Makkabi Tel-Aviv 3-0-s legyőzésével őrizte meg a makulátlan mérlegét. A Ferencváros későbbi ellenfelei közül az angol Nottingham Forest új vezetőedzője, Sean Dyche irányításával 2-0-ra felülmúlta az eddig százszázalékos portugál vendégét, a Portót, ez intő jel a Fradinak, míg a görög Panathinaikosz a holland Feyenoord vendégeként 3-1-re, a két hét múlva a Groupama Arénába látogató bolgár Ludogorec a svájci Young Boys otthonában 3-2-re kikapott. A nyitókörben Budapesten 1-1-es döntetlent elérő cseh Viktoria Plzen ezúttal az AS Roma vendégeként a forduló meglepetését okozta 2-1-es sikerével.

Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:

Red Bull Salzburg (osztrák)–Ferencváros 2-3 (1-0)
Fenerbahce (török)–Stuttgart (német) 1-0 (1-0)
Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb) 2-0 (1-0)
Olympique Lyon (francia)–FC Basel (svájci) 2-0 (1-0)
FCSB (román)–Bologna (olasz) 1-2 (0-2)
Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol) 2-1 (1-1)
Genk (belga)–Real Betis (spanyol) 0-0
Brann Bergen (norvég)–Glasgow Rangers (skót) 3-0 (1-0)
Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög) 3-1 (1-1)
AS Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh) 1-2 (0-2)
Lille (francia)–PAOK (görög) 3-4 (0-3)
Celtic Glasgow (skót)–Sturm Graz (osztrák) 2-1 (0-1)
Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán) 0-3 (0-1)
Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár) 3-2 (1-1)
Freiburg (német)–Utrecht (holland) 2-0 (2-0)
Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál) 2-0 (1-0)
Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia) 2-1 (1-1)
Malmö FF (svéd)-Dinamo Zagreb (horvát) 1-1 (1-0)

 

Bolla Bendegúz csapata súlyos vereséget szenvedett hazai pályán

A Konferencialigában a Fiorentina 3-0-ra győzött a Bolla Bendegúzzal felálló Rapid Wien vendégeként. A magyar válogatott futballista kezdőként 62 percet töltött pályán a mérkőzésen, amelyen a 2023-ban és 2024-ben is döntős olasz gárda Cher Ndour találatával korán előnyt szerzett, a második félidő elején a 39 éves Edin Dzeko, míg a végén Albert Gudmundsson góljával biztosította be a sikerét. Bollának a WhoScored 6,9-es osztályzatot adott, csapatából a jobbak közé tartoztt, de ez most aligha vigasztalja. A Baráth Pétert soraiban tudó lengyel Raków Czestochowa 1-1-es döntetlent játszott a cseh Sigma Olomouc vendégeként. Baráth kezdőként nyolcvan percet töltött a pályán, és a negyvenedik percben sárga lapot kapott. Mindkét gól a magyar futballista lecserélése után született.

 

Konferencia-liga, alapszakasz, 2. forduló:

Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz) 0-3 (0-1)
Sahtar Donyeck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel) 1-2 (0-1)
Strasbourg (francia)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 1-1 (0-0)
AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót) 6-0 (3-0)
Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi) 1-1 (1-1)
Breidablik (izlandi)–Kuopion PS (finn) 0-0
Shkendija (északmacedón)–Shelbourne (ír) 1-0 (0-0)
Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol) 2-2 (1-1)
AZ Alkmaar (holland)–Slovan Bratislava (szlovák) 1-0 (1-0)
Sigma Olomouc (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel) 1-1 (0-0)
Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi) 0-1 (0-0)
Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén) 0-2 (0-2)
FSV Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosnyák) 1-0 (1-0)
Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel) 2-1 (1-0)
Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán) 3-0 (2-0)
Universitatea Craiova (román)–Noah (örmény) 1-1 (1-0)
Hamrun Spartans (máltai)-Lausanne (svájci) 0-1 (0-1)

A HNK Rijeka (horvát)-Sparta Praha (cseh) találkozót a rossz időjárás miatt elhalasztották.


 

