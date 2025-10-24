Bolla Bendegúz szörnyű estét élhetett át, intő jel a Ferencváros számára

Az Európa-ligában a Ferencváros nagy győzelmet aratott, miként arról beszámoltunk, Robbie Keane alakulata 3-2-re nyert a Salzburg otthonában. Ugyancsak kora este az immár hétpontos Ferencváros későbbi ellenfelei közül a török Fenerbahce 1-0-ra legyőzte a német Stuttgartot, míg a skót Glasgow Rangers 3-0-ra alulmaradt a norvég Brann Bergen otthonában. Az előző körben az FTC által idegenben legyőzött belga Genk ezúttal 0-0-s döntetlent játszott a spanyol Real Betisszel. A román bajnok FCSB hazai pályán úgy kapott ki a Bolognától 2-1-re, hogy az olaszok a 12. percben már 2-0-ra vezettek. Pedig vezetőedzőjük, Vincenzo Italiano nélkül érkeztek, akit kedden tüdőgyulladással kórházba szállították. A bukarestiek az első fordulóban 1-0-ra nyertek a Go Ahead Eagles otthonában, de a másodikban otthon 2-0-ra kikaptak a Young Boys gárdájától, és a két hazai vereséget nem emésztik meg könnyen. S a román bajnokságban is csak a 12. helyen állnak tizenhárom forduló után.

Számunkra a leglényegesebb: nyert a Ferencváros Fotó: Mirkó István

A Ludogorec kikapott, a Nottingham fontos győzelmet aratott

Az esti mérkőzéseken a Midtjylland csatlakozott a három forduló után is százszázalékos csapatok sorába a portugál Braga és a francia Olympique Lyon mellé. A dán csapat a szerbiai Topolyán az izraeli Makkabi Tel-Aviv 3-0-s legyőzésével őrizte meg a makulátlan mérlegét. A Ferencváros későbbi ellenfelei közül az angol Nottingham Forest új vezetőedzője, Sean Dyche irányításával 2-0-ra felülmúlta az eddig százszázalékos portugál vendégét, a Portót, ez intő jel a Fradinak, míg a görög Panathinaikosz a holland Feyenoord vendégeként 3-1-re, a két hét múlva a Groupama Arénába látogató bolgár Ludogorec a svájci Young Boys otthonában 3-2-re kikapott. A nyitókörben Budapesten 1-1-es döntetlent elérő cseh Viktoria Plzen ezúttal az AS Roma vendégeként a forduló meglepetését okozta 2-1-es sikerével.