Itt az igazság a Fradi-vonatról, a MÁV rácáfol az osztrák hazugságokra

Az FTC hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Salzburg vendégeként, az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában lejátszott találkozó mégsem csak a pályán történtekről marad emlékezetes. A meccsre különvonattal utazó fradistákat feltartóztatták a határon, majd órákkal később az a döntés született, hogy a vonat nem Salzburg, hanem Budapest felé folytathatja az útját. A drukkerek így a salzburgi stadion helyett csak a budapesti Groupama Arénában kihelyezett kivetítőkön keresztül láthatták csapatuk győzelmét.

Az FTC játékosai a meccs előtt molinón üzentek a visszafordított vonattal utazó szurkolóknak. Fotó: Mirkó István

Az osztrákok a magyar rendőrségre hárítják az FTC-szurkolók visszaszállítását

Az osztrák hatóságok állítólag azért döntöttek így, mert biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak vállalni. A bécsi Kurier most új részleteket osztott meg az ügyben, és a magyarokra hárítja a felelősséget. A lap szerint a bécsi belügyminisztérium hamisnak nevezte azokat a magyar híreszteléseket, miszerint az osztrák rendőrség fordította volna vissza a vonatot.

Az osztrák rendőrség részéről nem volt hivatalos beavatkozás – idézték a közleményt, amely szerint a magyar mozdonyvezető még magyar területen megtagadta a továbbhaladást, arra hivatkozva, hogy megsérült a vonat. – Ezt követően minden hivatali intézkedést a magyar rendőrség hajtott végre, beleértve a Fradi-szurkolók visszaszállítását Budapestre. Az Osztrák Szövetségi Vasutak szintén kijelentette, hogy nem terheli felelősség a különvonatért, amely a MÁV fennhatósága alá tartozik, valamint szintén nem felelős a határon történő esetleges átvételért sem.