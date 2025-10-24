FTCeurópa-ligasalzburgMÁV

Itt az igazság a Fradi-vonatról, a MÁV rácáfol az osztrák hazugságokra

Nem csillapodnak a kedélyek. Csütörtökön az FTC salzburgi Európa-liga-meccsére különvonattal igyekvő magyar szurkolók nem léphettek be Ausztriába, majd hosszas várakoztatás után visszafordították az őket szállító szerelvényt Budapestre. Az osztrákok a magyarokra hárították a felelősséget, ám Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken leírta az igazságot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 13:05
Nem minden FTC-szurkoló volt olyan szerencsés, hogy a helyszínen örülhessen a csapat salzburgi győzelmének. Fotó: Mirkó István
Az FTC hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Salzburg vendégeként, az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában lejátszott találkozó mégsem csak a pályán történtekről marad emlékezetes. A meccsre különvonattal utazó fradistákat feltartóztatták a határon, majd órákkal később az a döntés született, hogy a vonat nem Salzburg, hanem Budapest felé folytathatja az útját. A drukkerek így a salzburgi stadion helyett csak a budapesti Groupama Arénában kihelyezett kivetítőkön keresztül láthatták csapatuk győzelmét.

Az FTC játékosai a meccs előtt molinón üzentek a visszafordított vonattal utazó szurkolóknak
Az FTC játékosai a meccs előtt molinón üzentek a visszafordított vonattal utazó szurkolóknak. Fotó: Mirkó István

 

Az osztrákok a magyar rendőrségre hárítják az FTC-szurkolók visszaszállítását

Az osztrák hatóságok állítólag azért döntöttek így, mert biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak vállalni. A  bécsi Kurier most új részleteket osztott meg az ügyben, és a magyarokra hárítja a felelősséget. A lap szerint a bécsi belügyminisztérium hamisnak nevezte azokat a magyar híreszteléseket, miszerint az osztrák rendőrség fordította volna vissza a vonatot.

Az osztrák rendőrség részéről nem volt hivatalos beavatkozás – idézték a közleményt, amely szerint a magyar mozdonyvezető még magyar területen megtagadta a továbbhaladást, arra hivatkozva, hogy megsérült a vonat. – Ezt követően minden hivatali intézkedést a magyar rendőrség hajtott végre, beleértve a Fradi-szurkolók visszaszállítását Budapestre. Az Osztrák Szövetségi Vasutak szintén kijelentette, hogy nem terheli felelősség a különvonatért, amely a MÁV fennhatósága alá tartozik, valamint szintén nem felelős a határon történő esetleges átvételért sem.

Az FTC-szurkolók többsége nem jutott el Salzburgig
Az FTC-szurkolók többsége nem jutott el Salzburgig. Forrás: Facebook.com/monsters1995

 

A MÁV-vezérigazgató reakciója

Mindezekre reagálva pénteken Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is megosztotta az álláspontját a Facebook-on. Ezt változtatás nélkül közöljük.

Csak osztrák döntésen múlt, hogy a magyar szurkolók nem juthattak el a Ferencváros salzburgi mérkőzésére. A MÁV-csoport szurkolói különvonat ausztriai közlekedtetésre kötött szerződést egy osztrák magánvasúti társasággal, a Wiener Lokalbahnen nevű céggel. A magyar szakaszon – fedélzeti, rendőri kíséret mellett – a MÁV Hegyeshalomig felelt az utazásért, ott a magyar mozdonyvezető szolgálata az eredeti terveknek megfelelően véget ért, és a mozdony vezetését az osztrák magánvasút munkatársa vette át. Illetve csak vette volna, mert ő a kísérő kollégájával együtt – a szurkolókkal való incidensektől tartva, részben azokra hivatkozva – elhagyta a helyszínt, hátrahagyta a vonatot.

„A fedélzeten valóban akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték, illetve elkobozták a határon. Tény az is, hogy néhány szurkoló nem az elvárt módon viselkedett, de ez nem példa nélküli egy szurkolói különjárat esetében: ahogy a magyar fél fel tudott készülni az ilyen esetek kezelésére, úgy az osztrákok is megtehették volna. Ahogy korábban már nem egy alkalommal meg is tették. Valamiért most erre nem készültek fel. A tény tehát megmásíthatatlanul a következő: csak osztrák döntés eredménye az, hogy végül a tisztességesen viselkedő Fradi-szurkolók sem juthattak el a mérkőzésre, hiába fizettek az utazásért. A MÁV-ra, illetve a magyar félre történő visszamutogatást nem tudom elfogadni, egyszerűen sportszerűtlennek tartom” – olvasható Hegyi Zsolt posztjában.

Győzelmével a Ferencváros három játéknap után két győzelemmel és egy döntetlennel, hét ponttal áll az Európa-ligában.

 

Videós összefoglaló a Salzburg–Ferencváros mérkőzésről:

 

