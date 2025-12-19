lakosságügyeletinemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központ

Fontos ünnepi figyelmeztetés: könnyen lecsúszhatunk a gyógyszertárak nyitvatartásáról

Karácsony és újév közeledtével nemcsak az üzletek, hanem az egészségügyi szolgáltatók munkarendje is módosul. A megszokottól eltérő gyógyszertár-nyitvatartás miatt érdemes előre gondoskodni a család szükségletéről, hogy az ünnep valóban a pihenésről, és ne a patikakeresésről szóljon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a rendszeresen szedett készítményeket még az ünnepnapok előtt váltsák ki.

2025. 12. 19. 11:19
Forrás: Fotó: MTVA/Bizományois: Róka László
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása alapján a karácsonyi és újévi időszakban a gyógyszertárak ügyeleti rendszerben látják el feladataikat. December 24-én, szenteste napján a pihenőnapokon is nyitva tartó egységek általában déli 12 óráig fogadják a betegeket. A karácsony két napján, valamint az újév első napján szigorúbb a rend. December 25-én, 26-án és január 1-jén kizárólag a 0–24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is üzemelő, illetve az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak biztosítják az ellátást. Az év utolsó napján, szilveszterkor a patikák a hétköznapi munkarend szerint nyitnak ki. Az üzemidő azonban rövidebb lesz: jellemzően délután 14 óráig állnak a lakosság rendelkezésére.

Érdemes még időben meglátogatni a gyógyszertárat. / Fotó: Northfoto
Gyógyszertárak karácsonykor

Tájékozódni egyszerű. A gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál minden esetben jól látható módon megtalálható a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeletes patika elérhetősége. Itt olvasható a név, a cím, a telefonszám, valamint az ügyeleti szolgálat időtartama is. Feltüntetik továbbá a felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet adatait. A digitális megoldások hívei az NNGYK honlapján, valamint az EgészségAblak mobilalkalmazáson keresztül is gyorsan informálódhatnak az aktuális ügyeleti beosztásról.

A hatóság szerint az előrelátás most különösen fontos. A korlátozott nyitvatartás miatt lényeges, hogy a családok időben beszerezzék a rendszeresen szedett orvosságokat és az alapvető készítményeket. 

A nyugodt és zavartalan ünneplés érdekében ajánlott még a munkaszüneti napok előtt kiváltani a recepteket. Ezzel a lakosság nemcsak a saját kényelmét szolgálja. Az egészségügyi ellátórendszert is segíti ily módon. Az ügyeleti ellátás így a valóban sürgős és indokolt esetekre tud koncentrálni.

Kiemelt figyelmet igényelnek a gyermekek:

  •  A szülőknek érdemes ellenőrizniük a láz- és fájdalomcsillapító készítmények meglétét otthon. 
  • Célszerű meggyőződni a torokfertőtlenítők, orrcseppek és köptetők mennyiségéről.
  •  Csecsemők esetében a megfelelő mennyiségű tápszer beszerzése is elengedhetetlen. 

A felnőttek házipatikájában ajánlott készenlétben tartani a megfázásos tünetek enyhítésére szolgáló szereket, valamint a láz- és köhögéscsillapítókat. Az ünnepi étkezésekre tekintettel a gyomor- és bélrendszeri panaszok kezelésére alkalmas gyógyszerek beszerzése is hasznos lehet. Az idősek és a krónikus betegek esetében létfontosságú a folyamatos gyógyszeres kezelés biztosítása. Az ünnepi időszak teljes idejére elegendő mennyiségnek kell rendelkezésre állnia otthon.

 

