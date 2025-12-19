Fontos ünnepi figyelmeztetés: könnyen lecsúszhatunk a gyógyszertárak nyitvatartásáról

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása alapján a karácsonyi és újévi időszakban a gyógyszertárak ügyeleti rendszerben látják el feladataikat. December 24-én, szenteste napján a pihenőnapokon is nyitva tartó egységek általában déli 12 óráig fogadják a betegeket. A karácsony két napján, valamint az újév első napján szigorúbb a rend. December 25-én, 26-án és január 1-jén kizárólag a 0–24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is üzemelő, illetve az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak biztosítják az ellátást. Az év utolsó napján, szilveszterkor a patikák a hétköznapi munkarend szerint nyitnak ki. Az üzemidő azonban rövidebb lesz: jellemzően délután 14 óráig állnak a lakosság rendelkezésére.

Érdemes még időben meglátogatni a gyógyszertárat (Fotó: Northfoto)

Gyógyszertárak karácsonykor

Tájékozódni egyszerű. A gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál minden esetben jól látható módon megtalálható a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeletes patika elérhetősége. Itt olvasható a név, a cím, a telefonszám, valamint az ügyeleti szolgálat időtartama is. Feltüntetik továbbá a felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet adatait. A digitális megoldások hívei az NNGYK honlapján, valamint az EgészségAblak mobilalkalmazáson keresztül is gyorsan informálódhatnak az aktuális ügyeleti beosztásról.

A hatóság szerint az előrelátás most különösen fontos. A korlátozott nyitvatartás miatt lényeges, hogy a családok időben beszerezzék a rendszeresen szedett orvosságokat és az alapvető készítményeket.

A nyugodt és zavartalan ünneplés érdekében ajánlott még a munkaszüneti napok előtt kiváltani a recepteket. Ezzel a lakosság nemcsak a saját kényelmét szolgálja. Az egészségügyi ellátórendszert is segíti ily módon. Az ügyeleti ellátás így a valóban sürgős és indokolt esetekre tud koncentrálni.

Kiemelt figyelmet igényelnek a gyermekek:

A szülőknek érdemes ellenőrizniük a láz- és fájdalomcsillapító készítmények meglétét otthon.

Célszerű meggyőződni a torokfertőtlenítők, orrcseppek és köptetők mennyiségéről.

Csecsemők esetében a megfelelő mennyiségű tápszer beszerzése is elengedhetetlen.

A felnőttek házipatikájában ajánlott készenlétben tartani a megfázásos tünetek enyhítésére szolgáló szereket, valamint a láz- és köhögéscsillapítókat. Az ünnepi étkezésekre tekintettel a gyomor- és bélrendszeri panaszok kezelésére alkalmas gyógyszerek beszerzése is hasznos lehet. Az idősek és a krónikus betegek esetében létfontosságú a folyamatos gyógyszeres kezelés biztosítása. Az ünnepi időszak teljes idejére elegendő mennyiségnek kell rendelkezésre állnia otthon.